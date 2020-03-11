Больше возможностей с умным удлинителем DIGMA DiPlug Strip 40

11 марта 2020, 16:05

Линейку продукции «Умный дом DIGMA» дополнила новинка — умный удлинитель DiPlug Strip 40.

Устройство получило четыре розетки и четыре USB-порта, светодиодную индикацию, а также управление через мобильное приложение.



С течением времени и неизбежным развитием технологий в нашу жизнь плотно вплетаются новые способы взаимодействия со средой, в которой мы живём.



Не являются исключением и умные устройства – они становятся всё многочисленнее и предлагают всё больше различных сценариев и вариантов для их использования.



Линейку товаров «Умный дом DIGMA» расширила ещё одна позиция: умный удлинитель DiPlug Strip 40.



Новинка от DIGMA представляет собой устройство с 4 розетками и 4 портами USB, управлять которыми можно удалённо, используя фирменное мобильное приложение Smart Life.



Стоит отметить: разработчики постоянно работают над ним – функций и возможностей становится больше, они становятся разнообразнее и удобнее. Например, то или иное умное устройство теперь можно привязать к определённой локации или комнате в вашем загородном доме или квартире.



Как и прежде, всё это реализовано для воплощения в жизнь всевозможных действий, которые происходят автоматически – по таймеру, либо в момент нажатия соответствующей кнопки, которая активирует некие алгоритмы: включение и выключение освещения, питания, систем контроля климата, а также многое, многое другое.



И розетки, и USB-порты у DiPlug Strip 40 снабжены светоиндикаторами для обозначения рабочего режима. Светоиндикация реализована отдельно для каждой розетки, однако для входов USB присутствует единый индикатор, так как все они отключаются или включаются только единовременно. Кнопка включения и выключения устройства также подсвечивается.



Каждый из USB-портов имеет выходное напряжение в 4 A, что позволяет заряжать и питать электричеством подавляющее большинство устройств с соответствующим типом соединения.



Помимо мобильного приложения для работы устройства требуется подключение к сети Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4 ГГц). Производитель предусмотрел и функцию автоматического отключения при возникновении перегрузки домашней электросети.



DiPlug Strip 40 выполнен из огнеупорного поликарбоната белого цвета. На нижней части корпуса предусмотрены специальные пазы для крепления на стене и любых других вертикальных поверхностях.



В комплект поставки входят: умный удлинитель DiPlug Strip 40 и руководство пользователя.