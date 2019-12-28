Умный дверной звонок от DIGMA

28 декабря 2019, 11:45

Проект «Умный дом DIGMA» уверенно развивается: на днях его продуктовую линейку дополнила очередная новинка — дверной звонок SmartGate SG1.

Представленная модель имеет широкий угол обзора, функцию интеркома, записи на карту памяти, детектор движения и ночной режим.



Умный дом хорош тем, что всё находится у вас буквально под рукой – в вашем смартфоне. С помощью приложения SmartLife вы получаете возможность контролировать обстановку в доме и задавать желаемые сценарии срабатывания для тех или иных устройств, включённых в систему.



Дело дошло и до умного дверного звонка – SmartGate SG1 от DIGMA. Во-первых, это просто звонок, у него также есть кнопка вызова и камера, через которую можно видеть, кто к вам пришёл.



Но звонок называется умным не просто так: он умеет он умеет выступать внешней камерой и реагировать на движение, когда ко входной двери приближается гость, при этом выполняя функцию интеркома: диалог с посетителем можно вести также непосредственно с экрана смартфона, даже если вы не находитесь дома, главное – это наличие у вас доступа в Интернет. И, конечно, можно записывать эти диалоги на карту памяти.



Умный звонок состоит из двух блоков – внешнего и внутреннего. Внутренний снабжён вилкой для подключения в розетку, его функцией является звуковое оповещение владельца жилища. Внешний же блок «смотрит» на гостя при его приближении, когда срабатывает датчик движения.



Стоит отметить широкий угол обзора камеры – 150°, а также ночной режим, который будет удобен при недостаточном освещении в подъезде или на лестничной клетке. Как и было упомянуто, SmartGate SG1 записывает всё происходящее с разрешением 1280х720 пикселей на карту памяти объёмом до 64 Гб.



В комплект поставки входят: умный дверной звонок SmartGate SG1 (внешний блок), внутренний блок звонка, монтажная пластина, монтажный комплект, элементы питания типа 18650 - 2 шт., гарантийный талон и инструкция пользователя.



По вопросу оптовых заказов обращайтесь в компанию MERLION, являющуюся официальным дистрибьютором DIGMA на территории РФ и стран СНГ, а также к официальным партнерам DIGMA.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ SmartGate SG1



Основной блок устройства:



Максимальное разрешение: 1280 х 720 пикс

Частота кадров: 15 к/с

Материал линзы: стекло

Фокусное расстояние: 2,8 мм

Угол обзора: 150°

Ночной режим: есть

Поддерживаемые сети: 2.4 ГГц IEEE 802.11 b/g/n

Функция интеркома: есть

Функция записи на карту памяти: есть (до 64 ГБ)

Детектор движения: пироэлектрический датчик (PIR)

Элементы питания: перезаряжаемый аккумулятор типоразмера 18650 (2 шт)

Внешнее питание: 9-27В (переменный/постоянный ток)

Размеры: 142 х 75 х 30 мм

Вес: 181 г





Внутренний блок устройства:



Напряжение питания: 110-260В, 50/60 Гц

Рабочий диапазон температур: от -30°С до +70°С

Рабочая частота: 433.92 МГц +/- 280 кГц

Потребляемая мощность: не более 1 Вт

Рабочая дистанция (прямая видимость): до 50 м

Количество уровней громкости: 5 (0-100%)

Количество мелодий: не менее 12

Размер: 80 х 80 х 68 мм





КОМПЛЕКТАЦИЯ:



Дверной звонок DIGMA SmartGate SG1

Внутренний блок звонка

Монтажная пластина