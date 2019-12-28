Умный дверной звонок от DIGMA

Проект «Умный дом DIGMA» уверенно развивается: на днях его продуктовую линейку дополнила очередная новинка — дверной звонок SmartGate SG1.
Представленная модель имеет широкий угол обзора, функцию интеркома, записи на карту памяти, детектор движения и ночной режим.
Умный дом хорош тем, что всё находится у вас буквально под рукой – в вашем смартфоне. С помощью приложения SmartLife вы получаете возможность контролировать обстановку в доме и задавать желаемые сценарии срабатывания для тех или иных устройств, включённых в систему.
Дело дошло и до умного дверного звонка – SmartGate SG1 от DIGMA. Во-первых, это просто звонок, у него также есть кнопка вызова и камера, через которую можно видеть, кто к вам пришёл.
Но звонок называется умным не просто так: он умеет он умеет выступать внешней камерой и реагировать на движение, когда ко входной двери приближается гость, при этом выполняя функцию интеркома: диалог с посетителем можно вести также непосредственно с экрана смартфона, даже если вы не находитесь дома, главное – это наличие у вас доступа в Интернет. И, конечно, можно записывать эти диалоги на карту памяти.
Умный звонок состоит из двух блоков – внешнего и внутреннего. Внутренний снабжён вилкой для подключения в розетку, его функцией является звуковое оповещение владельца жилища. Внешний же блок «смотрит» на гостя при его приближении, когда срабатывает датчик движения.
Стоит отметить широкий угол обзора камеры – 150°, а также ночной режим, который будет удобен при недостаточном освещении в подъезде или на лестничной клетке. Как и было упомянуто, SmartGate SG1 записывает всё происходящее с разрешением 1280х720 пикселей на карту памяти объёмом до 64 Гб.
В комплект поставки входят: умный дверной звонок SmartGate SG1 (внешний блок), внутренний блок звонка, монтажная пластина, монтажный комплект, элементы питания типа 18650 - 2 шт., гарантийный талон и инструкция пользователя.
По вопросу оптовых заказов обращайтесь в компанию MERLION, являющуюся официальным дистрибьютором DIGMA на территории РФ и стран СНГ, а также к официальным партнерам DIGMA.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ SmartGate SG1
Основной блок устройства:
Максимальное разрешение: 1280 х 720 пикс
Частота кадров: 15 к/с
Материал линзы: стекло
Фокусное расстояние: 2,8 мм
Угол обзора: 150°
Ночной режим: есть
Поддерживаемые сети: 2.4 ГГц IEEE 802.11 b/g/n
Функция интеркома: есть
Функция записи на карту памяти: есть (до 64 ГБ)
Детектор движения: пироэлектрический датчик (PIR)
Элементы питания: перезаряжаемый аккумулятор типоразмера 18650 (2 шт)
Внешнее питание: 9-27В (переменный/постоянный ток)
Размеры: 142 х 75 х 30 мм
Вес: 181 г
Внутренний блок устройства:
Напряжение питания: 110-260В, 50/60 Гц
Рабочий диапазон температур: от -30°С до +70°С
Рабочая частота: 433.92 МГц +/- 280 кГц
Потребляемая мощность: не более 1 Вт
Рабочая дистанция (прямая видимость): до 50 м
Количество уровней громкости: 5 (0-100%)
Количество мелодий: не менее 12
Размер: 80 х 80 х 68 мм
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
Дверной звонок DIGMA SmartGate SG1
Внутренний блок звонка
Монтажная пластина