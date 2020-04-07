Xiaomi анонсировала дверной замок за $30 для “умного” дома

7 апреля 2020, 10:45

Китайская Xiaomi на мероприятии Mi Fan Festival 2020 , представила свои новые дверные замки -Smart Door Bell 2 и Smart Door Bell Lite Edition.

Обе новинки предназначены для использования в системе «умного» дом.

Xiaomi Smart Door Bell 2 обладает поддержкой наружного блока с камерой и кнопкой звонка. Кроме того, здесь есть система голосовой связи, которая позволяет владельцу замка общаться с посетителем, даже без необходимости подходить к двери.

Отдельно отмечается встроенная камера и возможность съемки Full HD. Угол охвата – 100 градусов. Поддержка AI позволяет выделать силуэты людей на расстоянии до 5 метров. Изображение, полученное камерой пользователь может затем передавать на свой смартфон.

У Smart Door Bell Lite Edition фукнционал во многом похож, а ключевое различие – HD-видеосъемка.

На данный момент новинки уже доступны для заказа по цене от $15 до $30.