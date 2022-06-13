Обновление в линейке хабов Ritmix

13 июня 2022, 18:45

Теперь вы можете не беспокоиться, что на вашем компьютере или ноутбуке не хватит USB-портов - бренд Ritmix представил две новые модели 4-портовых хабов CR-4400 metal и CR-4401 metal.

С USB-хабами Ritmix можно одновременно использовать беспроводную мышку, скачивать данные с USB-флешки и заряжать беспроводные наушники или другое устройство, не требующее большой мощности.Обе новинки имеют схожие характеристики: компактные устройства оснащены тремя портами USB 2.0 и одним портом USB 3.0, поддерживают скорость передачи данных до 480 Мбит/с и имеют прочный металлический корпус. Различия между моделями заключается лишь в способе подключения: у CR-4400 metal на конце кабеля длиной 9 см расположен разъем USB A, а CR-4401 metal подключается к девайсам с современным разъемом USB Type-C.Хабы совместимы с операционными системами Windows, MacOS X, Linux и не требуют установки драйверов, а также их можно использовать с устройствами, работающими на базе Android при наличии соответствующих разъемов и поддержки ими спецификации USB OTG.