Новые хабы от Ritmix

27 ноября 2019, 13:15

Линейка хабов от Ritmix обзавелась двумя новыми моделями – CR-5400 и CR-4630.

Новинки предназначены для подключения устройств, передачи файлов, видео- и аудио сигналов и не нуждаются в установке дополнительных драйверов. Просто подключите их и можете сразу начать использование.

CR-5400 оснащен интерфейсом USB Type-C, благодаря которому можно подключиться к компьютеру, смартфону и планшету, а также разъемами USB 3.0, VGA, HDMI и AUX-выходом. Они позволяют передавать файлы на устройства, изображение на экран, а также воспроизводить аудио. Поддержка осуществляется с операционными системами: Windows, MacOS X 10.5+, Android 5+.CR-4630 также оснащен интерфейсом USB Type-C, но без кабеля – это сделано для более статичного подключения к устройству. Из имеющихся разъемов здесь есть: HDMI, USB 2.0, MicroUSB. С их помощью можно передавать данные на устройства и изображение на экран. CR-4630 также может выполнять функции картридера, так как имеет слоты под SD и microSD. Адаптер поддерживает операционные системы: Windows, MacOS X 10.10+, Android 5+.