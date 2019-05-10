Новые пружинные кабели Ritmix для зарядки устройств

10 мая 2019, 12:15

Компания Ritmix выпустила в продажу сразу несколько новых моделей кабеля для зарядки и синхронизации устройств с пружинной скруткой: RCC-414 с разъемами USB- micro USB, RCC-424 – USB-Apple 8-pin Lightning, RCC-434 – USB-USB Type-C и RCC-248 – AUX аудио-кабель 3,5 мм-3,5 мм.

Благодаря пружинной скрутке новые модели занимают меньше места и не спутываются.Также среди новинок есть адаптер для подключения наушников и гарнитур с разъемом аудио 3,5 мм к мобильным телефонам через разъем USB Type-C – RCC-032. Адаптер имеет прямой провод с оплеткой из ткани, которая защищает его от заламываний.