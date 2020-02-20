Новые зарядные кабели от Ritmix!

20 февраля 2020, 13:45

Недавно была обновлена линейка кабелей для зарядки и синхронизации от Ritmix и теперь доступны 4 новые модели - RCC-521 Smart Chip и серия Gaming: RCC-413, RCC-423, RCC-433.

Устройства производятся из качественных материалов, благодаря чему их износостойкость и срок службы увеличились. Каждый кабель имеет длину в 1 метр, USB-интерфейс для подключения к источнику питания и поддерживает максимальную силу тока до 2 А.RCC-521 Smart Chip предназначен для устройств компании Apple, т.к. он оснащается интерфейсом Lightning. В кабеле установлен Smart Chip, который автоматически отключает зарядку Вашего смартфона после того, как ваше устройство будет полностью заряжено. Это сделано специально для того, чтобы исключить перезаряд аккумулятора и минимизировать его износ.Кабели серии GAMING имеют усиленные Г-образные коннекторы для удобного использования девайса во время игр и подвижные подставки, которые позволяют удобно расположить устройство на столе или любой другой поверхности, чтобы просматривать контент в полном комфорте. RCC-413 предназначен для устройств с разъемом Micro-USB, RCC-423 – для Apple (Lightning), а RCC-433 имеет коннектор USB Type-C.