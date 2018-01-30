30 января 2018, 11:45

Новые кабели от RITMIX

Модель RCC-425 предназначена для взаимодействия с продукцией Apple. Кабель с разъемом Apple 8pin lightning.



RCC-415 имеет стандартный разъем micro USB и подходит для смартфонов на базе Android, планшетов, видео-регистраторов и т.д.



Что касается RСС-435, этот кабель обладает разъемом USB Type-C. Подходит для зарядки большого количества современных смартфонов и планшетов.



Все модели являются первыми кабелями в линейке, которые поддерживают зарядку с силой тока до 2,5 ампер.



Следующий на очереди AUX кабель RCC-247. Имеет надежный L-образный коннектор, что обезопасит провод от перегибания и быстрого выхода кабеля из строя. Доступно в двух цветах: оранжевый и черный

