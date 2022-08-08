Новинка от Hyperline: кабель витая пара S/FTP категории 7а

8 августа 2022, 12:15

В ассортименте Hyperline пополнение – доступен новый кабель SFTP4-C7A-S23-OUT-PE-BK на основе витой пары категории 7а (класс Fa) для цифровых систем передачи, предназначенный для эксплуатации в СКС и сетях широкополосного доступа в частотном диапазоне до 1000 МГц.





Новый кабель полностью соответствует требованиям ГОСТ Р 53246-2008 («Информационные технологии. Системы кабельные структурированные»), стандартам ANSI/TIA-568-D и ISO/IEC 11801, а также ГОСТ Р 54429-2011 («Кабели связи симметричные для цифровых систем передачи. Общие технические условия»).



Кабель SFTP4-C7A-S23-OUT-PE-BK предназначен для построения магистральной подсистемы СКС категории 7а в условиях повышенных электромагнитных помех, воздействия солнечных лучей и влаги. Двойное экранирование (S/FTP) обеспечивает улучшенную защиту от помех и межкабельных наводок.



Кабель содержит 4 витые пары из медных однопроволочных проводников. Каждая пара защищена индивидуальным экраном из металлополимерной ленты, а вся конструкция покрыта общим экраном – оплёткой из медных лужёных проволок. Диаметр проводников: 0,58 мм (23 AWG), изоляция проводников из вспененного полиэтилена с внешним диаметром 1,35 мм; номинальный диаметр кабеля: 7,8 мм.



Кабель SFTP4-C7A-S23-OUT-PE-BK производится только в чёрном цвете; его внешняя оболочка изготовлена из светостабилизированного полиэтилена. Соответственно, данный кабель может использоваться только вне помещений для прокладки:



в кабельной канализации;

тоннелях;

коллекторах;

трубах;

снаружи стен зданий.

Температурный диапазон при эксплуатации допускается от -40 до +70 °С.