2 августа 2018, 9:45

ADATA представляет новую линейку мобильных аксессуаров, предназначенных для тех, кто ведет активный мобильный образ жизни, включая кабели Lightning 3-в-1 и2-в-1 Lightning, адаптер USB-C - MicroUSB, хаб USB-C - USB-A и другие кабели для передачи данных и подзарядки.Кабель ADATA 3-в-1 Lightning с сертификатом MFi создан для тех, кто пользуется множеством устройств в дороге. Кабель оснащен разъемами Lightning, Micro USB и USB-C, позволяя с легкостью заряжать и синхронизироваться с устройствами Apple, MicroUSB и USB-C. Кабель обеспечивает быструю подзарядку благодаря силе тока до 2.4A и оснащен нейлоновой оплеткой, защищающей его от деформации и спутывания. Долговечный многопроволочный провод из лужёной меди с антиоксидантными свойствами калибром 22AWG обеспечивает эффективную подзарядку и защиту от электромагнитных помех.Кабели ADATA 2-в-1 Lightning также отличаются эффективной передачей заряда, прочностью и защитой от электромагнитных помех. Кабель длиной 2 метра имеет разъемы Lightning и MicroUSB и пригодится в тех помещениях, где розетки практически недоступны. Также в линейку вошли кабели ADATA 2-в-1 MicroUSB/USB-C 2.0 и 2-в-1 USB-C/MicroUSB 3.1, которые также оснащены сменными разъемами и устраняют необходимость брать в дорогу отдельные кабели для подзарядки и синхронизации различных устройств Android и других типов устройств.Адаптер ADATA USB-C - Micro USB – это компактное и удобное решение для дома и офиса. Владельцы игровых приставок, смартфонов и внешних аккумуляторов с разъемом USB-C могут с легкостью подключать свои устройства через MicroUSB.Хаб ADATA USB-C - USB-A 3.1 – это еще одно полезное решение, особенно для владельцев ноутбуков со всего одним портом USB-C. Данный хаб позволяет подключать и подзаряжать несколько устройств по трем портам USB-A с одновременной подзарядкой самого ноутбука.Кабель ADATA USB-C - USB-C 3.1 позволяет пользователям наслаждаться всеми преимуществами стандарта USB-C. Встроенный чип увеличивает мощность передачи до 60 Вт и поддерживает скорость передачи в соответствии со стандартом USB 3.1 Gen 1, обеспечивая быструю подзарядку и широкую полосу пропускания, достаточную для быстрой передачи видео высокой четкости. Кабель позволяет передавать данные между устройствами со скоростью до 5ГБ/с1.В новую линейку ADATA входят и три двухметровых кабеля для подзарядки и синхронизации, которые пригодятся в тех помещениях, где доступ к розеткам затруднен. Это 2-метровый кабель Lightning, 2-метровый кабель MicroUSB и 2-метровый кабель USB-C - USB-A 2.0.