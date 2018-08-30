30 августа 2018, 10:45

ADATA представляет новую линейку внешних аккумуляторов, отличающихся улучшенным дизайном и функциональностью. Новая линейка включает модели ADATA P10000, P5000, P10050C и P10050V.



Корпус аккумулятора ADATA P10000 емкостью в 10 000 мАч украшен мозаичным узором с голографическим эффектом, что придает ему вид гаджета из научно-фантастического фильма. Необычное покрытие завораживающе блестит и переливается в лучах света, при этом доступны шесть вариантов расцветки. Модель P10000 поддерживает 2A на входе и быструю зарядку, а также обладает многочисленными защитами, включая огнестойкое покрытие корпуса, защиту от избыточного заряда и чрезмерного разряда, короткого замыкания, сверхнапряжений и сверхтоков.



Легкий (110 г), компактный (10 см) аккумулятор ADATA P5000 емкостью в 5000 мАч – это идеальное сочетание энергозапасов и портативности. Минималистичный дизайн с текстурой, напоминающей кожу, предотвращает появление отпечатков пальцев и доступен в 6 вариантах расцветки – голубая, синяя, розовая, красная, черная и белая. Благодаря эргономичному дизайну аккумулятор прекрасно сидит в руке. Дополнительной особенностью модели P5000 является встроенный детектор фальшивых денег: ультрафиолетовый детектор позволяет проверять наличие защитных меток и водяных знаков.



Дизайн аккумулятора ADATA P10050C емкостью 10 000 мАч не похож ни на один другой на рынке. Вдохновленный текстурой и цветовой гаммой морской раковины дизайн модели P10050C отличается изяществом и роскошью. Благодаря наличию двух USB-портов 2.4A пользователи могут заряжать два устройства одновременно. Более того, одновременно с зарядкой устройств можно подзаряжать и сам аккумулятор, что позволяет экономить ценное время. В модель P10050C встроен светодиодный фонарик и поддерживается USB Type-C.



Компактный аккумулятор ADATA P10050V представлен в широкой цветовой гамме – от ярких до классических расцветок, включая голубую, синюю, розовую, красную, черную и белую. При емкости в 10 000 мАч аккумулятор способен полностью зарядить планшет или четыре раза смартфон. Два USB выхода 2.4A позволяют заряжать два устройства одновременно, причем при одновременной зарядке самого аккумулятора.

Как и P10000, все вышеперечисленные аккумуляторы обладают надежной защитой от от избыточного заряда и чрезмерного разряда, короткого замыкания, сверхнапряжений и сверхтоков.Модели P10000 и P5000 поступят в продажу в августе, а P10050C и P10050C в сентябре.