ADATA представляет портативные внешние аккумуляторы P10050, P16750 и P20100

20 декабря 2017, 12:45

ADATA Technology представила внешние аккумуляторы P10050, P16750 и P20100.

С ростом спроса на мобильные устройства в повседневной жизни наличие портативного внешнего аккумулятора часто является острой необходимостью. И если раньше мобильные внешние аккумуляторы были громоздкими и их заряда хватало максимум на одно устройство, то сегодняшние новинки отличается гораздо меньшими размерами при высокой мощности и производительности. А яркая палитра делает эти практичные решения еще и стильными. Новинки оснащены качественными батареями и средствами усиленной защиты для стабильной работы.

В отличие от первопроходцев новинки компактны, портативны и мощны – емкость моделей P10050, P16750 и P20100 составляет, соответственно, 10050 мАч, 16750 мАч и 20100 мАч. Кроме того, все три внешних аккумулятора оснащены двумя USB-портами с общим выходом в 2,1 А, что позволит пользователям одновременно заряжать сразу два устройства или одновременно подзаряжать сам аккумулятор. Каждая модель оснащена встроенным светодиодным фонариком, который пригодится путешественникам или тем, кто испытывает перебои с электричеством.





Округлый контур и яркая палитра модели P10050 делают ее элегантным компаньоном мобильных устройств. Не менее стильно выглядят и яркие двухцветные модели P16750 и P20100. При этом новинки обладают надежной защитой от чрезмерной нагрузки и переразрядки, перегрева, короткого замыкания, перенапряжения на входе и выходе, которые могут повредить аккумулятор и сократить срок службы. Благодаря качественным компонентам и огнестойкому корпусу внешние аккумуляторы ADATA получили сертификат безопасности IEC 60950.



Рекомендованные цены:

Модель РРЦ

P10050 19.90 долл. США

P16750 25.90 долл. США

P20100 31.90 долл. США

