Внешние диски ADATA HDD HD770G и SSD SE800 получили награду Computex d&i Award

28 мая 2019, 10:15

ADATA Technology сообщает о том, что продукты ADATA HD770G RGB (внешний жесткий диск - HDD) и SE800 (внешний твердотельный диск - SSD) были удостоенынаграды Computex d&i awards за превосходный дизайн.Победители Computex d&i (дизайн и инновации) в Тайбее были отобраны жюри, в состав которого вошли международные эксперты, а также специалисты в различных областях. Работы оценивали исходя из различных критериев, таких как: инновации, технические характеристики, функциональность, социальная направленность и художественная эстетика продукта.HD770G единственный в своем роде внешний диск, оснащенный новейшим интерфейсом USB 3.2 для быстрой передачи данных, поставляется емкостью 2TB. Футуристичный, авангардный дизайн с характерной многогранной поверхностью и двумя RGB-лентами подсветки с феерическими эффектами. Диск доступен в красном и синем вариантах исполнения. Технология HD770G отвечает стандартам MIL-STD-810G 516.6, что означает сохранение работоспособности при падении с высоты 1.22 м. К тому же диск соответствует стандарту IP68 по водо- и пылезащищенности. Для большей безопасности данных, HD770G поддерживает шифрование AES 256-bit. Еще одним подтверждением своего превосходного дизайна HD770G стала еще и награда Best Choice Award 2019.Оснащенный Type-C Gen 2 интерфейсом ADATA SE800 открывает новый уровень скорости Type-C для твердотельных дисков. Скорость чтения/записи SE800 достигает рекордных 1000 МБ/с, что в два раза быстрее, чем у конкурирующих на рынке внешних SSD Type-C. ADATA SE800 совместим с множеством современных устройств, включая смартфоны и ПК на Android, Mac OS и Windows. Посетите стенд ADATA на выставке Computex Taipei 2019 (May 28 – June 1) в Nangang Exhibition Center, booth L0810.