ADATA представляет внешний аккумулятор D16750

25 июля 2017, 9:45

ADATA Technology представляет внешний аккумулятор D16750. Разработанный для максимальной выносливости продукт обладает не только защитой от пыли и воды по стандарту IP67, но и повышенной ударостойкостью.

Модель D16750 - первая в линейке ADATA с емкостью в 16750 мАч на базе аккумуляторов премиум-класса от LG. В корпусе красиво и практично сочетаются алюминий и силикон. Данная модель способна заряжать два устройства одновременно, экономя драгоценное время и позволяя вести активный образ жизни. Модель D16750 в серебристой, голубой и зеленой расцветках выйдет на рынок в августе.Аккумулятор D16750 был тщательно протестирован по стандарту IEC IP67, что обеспечивает ему полную защиту от пыли и воды, даже при погружении на глубину одного метра в течение 30 минут. В нем используется прочная многослойная сборка с металлическим корпусом и краями, обрамленными сверхжесткой, но гибкой силиконовой оправой. Модель D16750 легко справится как с мелкими бытовыми брызгами, так и с сильными дождями в путешествии.С данной новинкой пользователи смогут перезаряжать даже самые емкие смартфоны до пяти раз. D16750 справится даже с двумя полноразмерными 10-дюймовыми планшетами. Как всегда, ADATA применяет аккумуляторы премиум-класса от LG, которые оснащены несколькими схемами защиты, что обеспечивает максимальную безопасность в использовании. Два USB-порта обеспечивают ток до 3,4 А, при этом наиболее разряженное из подключенных устройств будет заряжаться быстрее. Сам аккумулятор может заряжаться одновременно и с подзарядкой других устройств. А наличие двух USB портов позволит владельцу сэкономить время.ADATA уделяет особое внимание тому, чтобы внешние аккумуляторы не просто выполняли свою функцию, но и были стильными, практичными и эргономичными устройствами. Модель D16750 не является исключением: ее корпус покрыт алюминием, прошедшим пескоструйную обработку, и обрамлен прочной, но приятной и удобной для переноски силиконовой оправой. Модель D16750, по задумке дизайнеров, сочетает в себе изящество и силу. Также у данной модели есть дополнительная функция - светодиодный фонарик – который будет чрезвычайно полезным для использования вне помещения.