ADATA представляет внешние жесткие диски HD710M Pro и HD710A Pro

12 февраля 2018, 9:45

ADATA представляет две новых модели внешних жестких дисков в линейке Durable - HD710M Pro и HD710A Pro.

Новинки обладают более продуманным дизайном и улучшенными характеристиками по сравнению с предшественниками, защитой от пыли и влаги по стандарту IP68 и ударопрочностью военного уровня. Дизайн придется по вкусу приверженцам военного стиля или бренда Apple.Сочетание высокой надежности и стильного дизайна накопителей линейки ADATA Durable позволило им завоевать множество наград от таких организаций, как iF и Red Dot Award. Новинки HD710M Pro и HD710A Pro развивают идеи, заложенные в предшественниках: HD710M Pro имеет такой же военный камуфляж, как и HD710M, а модель HD710A Pro отличается элегантным минимализмом, свойственным таким брендам, как Apple. Обе модели обладают надежной защитой от пыли и влаги по стандарту IP68, а также выдерживают погружение на двухметровую глубину до 60 минут. Трехслойная конструкция корпуса обеспечивает отличную защиту от ударов: накопители успешно прошли испытания в 26 точках удара и выдерживают падения с высоты до 1.5 м.

Модели HD710M Pro и HD710A Pro оснащены датчиками вибраций. В случае возникновения вибраций загорается красный светодиод и автоматически включаются защитные системы. Разъем накопителя оснащен специальной заглушкой, обеспечивающий еще большую защиту от проникновения воды внутрь устройства. Модель HD710A Pro поддерживает Apple HFS+ и Apple Time Machine для максимальной совместимости с устройствами Apple. Новинки доступны объемом до 2ТБ и благодаря интерфейсу USB3.1 обеспечивают быструю передачу файлов.