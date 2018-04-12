ADATA представляет внешние жесткие диски HV300 и HD330

12 апреля 2018, 12:15

ADATA Technology, ведущий производитель высокопроизводительных модулей памяти и DRAM и флэш-модулей NAND, представляет внешние жесткие диски HV300 и HD330.

Модель HV300 толщиной всего 10.31 является одним из самых тонких накопителей высокой емкости от ADATA и при этом обладает привлекательным дизайном. Модель HD330 отличается повышенной прочностью благодаря силиконовой прокладке, защищающей данные в случае падения или удара накопителя.При толщине 10.3 мм модель HV300 легко помещается в карман рюкзака и портфеля, а также удобно лежит в руке. Даже самые взыскательные пользователи оценят привлекательный дизайн накопителя: глянцевая передняя панель в сочетании с текстурной рамкой и четыре цвета корпуса на выбор: черный, красный, белый и синий.Модель HV300 доступна емкостью в 1 ТБ, 2 ТБ, 4 ТБ и 5 ТБ, отвечает различным требованиям пользователей, будь то необходимость в резервном копировании или хранении 4K фильмов, и быстро переносит данные благодаря интерфейсу USB 3.1. Накопитель оснащен специальными датчиками, которые мгновенно приостанавливают работу в случае сотрясения, снижая риски появления ошибок и плохих секторов. От чужих рук данные призвано защитить программное обеспечение HDDtoGO с AES 256-битным шифрованием.Благодаря плотному демпфирующему силиконовому слою ADATA HD330 отлично готов противостоять неизбежным ударам и падениям. Благодаря таким же датчикам, что и в HV300, пользователи могут не беспокоиться о сохранности данных после сильного падения. О срабатывании датчиков пользователи узнают по красному светодиоду. Модель HD330 доступна емкостью в 1 ТБ, 2 ТБ, 4 ТБ и 5 ТБ, оснащена ПО HDDtoGO с AES 256-битным шифрованием и скоростным интерфейсом USB 3.1.