ADATA представляет внешние жесткие диски HD680 и HV320

19 октября 2018, 10:45

ADATA Technology, производитель высокопроизводительных модулей DRAM и флэш-накопителей NAND, представляет две новых модели внешних жестких дисков - HD680 и HV320.

Модель HD680 обладает надежной защитой и доступна емкостью до 2ТБ. HV320 отличается максимальной компактностью, красивым финишным покрытием и емкостью до 5ТБ.



Модель HD680 станет отличным спутником в дороге благодаря надежной защите от ударов и сотрясений. Новинка отвечает требованиям военного стандарта США MIL-STD-810G 516.6 благодаря трехслойной конструкции, состоящей из ударопрочного силиконового слоя, демпферного слоя и амортизированного крепления для самого накопителя. Такая конструкция позволяет выдерживать падения с высоты до 1.22 м.



Вибродатчики известят владельцев об ударе или сотрясении с помощью светодиодных индикаторов, а AES 256-битное шифрование позволит сохранить все данные в тайне. Модель HD680 имеет три вида расцветки – черную, синюю и желтую. USB-кабель при этом красиво и удобно крепится к выступающим по бокам желобкам.



Одно- и двухтерабайтные версии суперкомпактной модели HV320 легко поместятся в карманы и сумки. Фронтальная панель имеет специальное брашированное покрытие, которое приятно глазу и на ощупь. Глянцевая рамка придает этой модели еще большую утонченность. Новинка доступна в трех цветах - черном, белом и синем, и может похвастаться огромным "внутренним миром": емкости в 5ТБ хватит на большое количество современного контента высокого разрешения. Как и HD680, модель HV320 имеет вибродатчики и AES 256-битное шифрование.