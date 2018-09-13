ADATA представляет внешний HDD HD830

13 сентября 2018, 13:45

ADATA представляет самый защищенный внешний диск в своей линейке - модель HD830.

Новинка обладает прочным алюминиевым корпусом, трехслойной защитой от ударов и защитой от воды и пыли по стандарту IP68. Более того, модель HD830 отвечает требованиям военного стандарта MIL-STD-810G 516.6 и способна выдержать давление в 3000 кг. Диск также оснащен вибродатчиками, предотвращающими появление ошибок и плохих секторов вследствие ударов и тряски.

Прочный алюминиевый корпус HD830 поможет диску не только выжить после падения или удара, но выдержать нагрузку в 3000 кг, что сравнимо с весом пятидесяти людей в среднем. Модель HD830 отвечает требованиям военного стандарта США MIL-STD-810G 516.6 и может выдержать падение с высоты в 1.22 м. Трехслойная конструкция обеспечивает полную защиту внутри и снаружи и включает внешнее силиконовое покрытие в черном или синем цвете, амортизирующий слой и еще один слой, надежно удерживающий диск на месте.



Обычно падение дисков приводит к появлению ошибок и плохих секторов. В модели HD830 установлены специальные датчики, которые останавливают активность диска в случае удара – в таком случае светодиодный индикатор будет мигать красным, а по исчезновению угрозы он загорится синим и возобновит активность.



Прочный алюминиевый корпус HD830 имеет рифленую поверхность с пескоструйной обработкой и двумя жесткими полосками, придающими модели HD830 воинственный вид. В эру 4K Ultra HD видео и другого контента высокого разрешения с этим накопителем пользователям не придется беспокоиться о нехватке места – им доступны модели с 2ТБ, 4ТБ и 5ТБ на выбор.



Как и все остальные внешние жесткие диски ADATA данная модель получила трехлетнюю гарантию.