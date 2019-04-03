ADATA представляет внешний твердотельный диск SD600Q

3 апреля 2019, 10:15

Компания ADATA Technology анонсирует выпуск внешнего твердотельного диска (SSD) SD600Q.

Этот накопитель имеет отличные показатели скорости чтения/записи, которые достигают 440 МБ в секунду, что вчетверо выше, чем у традиционных жестких дисков. Такие показатели достигнуты благодаря 3D NAND Flash, которая обеспечивает высокую производительность, надежность и уменьшение скорости загрузки. Помимо этого, SD600Q имеет ударостойкую конструкцию, хорошо рассеивает тепло, бесшумно работает и экономно использует электроэнергию.

Вы влюбитесь в SD600Q с первого опыта использования! Имея скорость чтения/записи до 440 МБ в секунду, SD600Q может скопировать 5 ГБ Full HD фильм всего за 26 секунд. Благодаря оптимизированному размещению чипов 3D NAND Flash и памяти, SD600Q обладает отличной надежностью, выносливостью и большой емкостью - до 960 ГБ.



С весом в 60 грамм SD600Q вас не обременит. А благодаря небольшим габаритам, он легко поместиться в вашей сумке или кармане. SD600Q упакован в противоударную силиконовую оболочку, которая обеспечивает защиту данных и электронной начинки устройства. Накопитель выдерживает падения с высоты до 1,22 метра и соответствует жестким требованиям военного стандарта MIL-STD-810G 516.6. Более того, владельцы этого устройства могут быть спокойны, защищенные трехлетней гарантией. А наличие моделей трех цветов: черного, красного и синего, дает возможность выбрать вариант соответствующий вашему стилю.

SD600Q совместим с Windows, Mac OS и Android без установки дополнительных драйверов, и поддерживает “горячее” подключение. Он “из коробки” работает с ноутбуками, планшетами, смартфонами и игровыми консолями. Это делает распространение и копирование контента между платформами легким и быстрым, без задержек из-за установки дополнительного ПО.Доступность SD600Q может различаться в зависимости от региона.