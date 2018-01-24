ADATA представляет внешний корпус для жесткого диска ED600

24 января 2018, 9:45

ADATA Technology представляет корпус для внешнего жесткого диска ED600, который обеспечивает производительность уровня SSD-накопителей.

ED600 совместим как с жесткими дисками, так и с SSD-накопителями. Скорость передачи данных достигает 5 Гбит/с благодаря высокоскоростному интерфейсу USB3.1. Прочный и стильный корпус ED600 очень прост в использовании: достаточно просто подключить его и подождать три секунды для автоматической установки без каких-либо дополнительных действий или инструментов.Корпус ED600 предусматривает максимальную простоту использования. Установка устройства выполняется всего за три шага, занимающих три секунды. Модель ED600 поддерживает 7мм и 9,5мм 2,5-дюймовые SATA HDD и SSD-накопители и совместима с Windows и MacOS. Ее можно подключать к десктопам, ноутбукам и даже игровым консолям. Специальный зажим на корпусе предотвращает размыкание привода из-за передвижения или ударов.Солидный прочный корпус черного цвета с алюминиевой вставкой отражает идею надежной защиты данных. Соответствие стандарту IP54 означает, что пользователям не придется беспокоиться о потере своих данных из-за попадания воды или других посторонних частиц в накопитель, и это значительно расширяет сферу его применения. Кроме того, корпус ED600 обладает повышенной ударостойкостью благодаря прочному силиконовому слою внутри, позволяющему выдерживать падения с высоты до 100 см без повреждений.