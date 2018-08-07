ADATA представляет USB-накопители UD230 и UD330

7 августа 2018, 10:15

ADATA Technology, производитель высокопроизводительных модулей DRAM, продуктов NAND Flash и мобильных аксессуаров, сегодня выпустила USB флэш-накопители серии UD230 и UD330.



Благодаря оригинальному дизайну с "капюшоном", складной крышкой и отверстием для крепления к ремням и брелокам, накопители просты в использовании и хорошо подходят для активного образа жизни, когда владелец находится в постоянном движении.





UD230 работает через интерфейс USB 2.0 и предлагает до 64 ГБ памяти, а UD330 работает на USB 3.1 и выпускается в объеме до 128 ГБ памяти. Обе модели изготовлены с использованием технологии Chip-On-Board (COB), позволяющая им быть более компактными по размеру и более устойчивыми к ударам, воде и пыли.



ADATA по-прежнему привержена своей глобальной лидерской роли на рынке USB накопителей и продолжит выпуск новых моделей по мере развития потребностей рынка.



Модели ADATA UD230 и UD330 устраняют универсальную дилемму неуместных колпачков при помощи спортивного дизайна с откидной крышкой. USB-разъем можно хранить под крышкой, пока он не используется. Это простое решение помогает UD230 и UD330 очень удобно использовать их на ходу. Кроме того, обе модели оснащены большим отверстием для шнурка для удобства и персонализации, что позволяет пользователям прикреплять их к ремням или брелокам на шнурке для удобства транспортировки.



UD230 и UD330 производятся с использованием процесса Chip-On-Board (COB), что приводит к меньшему количеству отдельных деталей, поэтому они более компактны по размеру. Более того, этот процесс также делает диски более устойчивыми к повреждениям, воде и пыли по сравнению с флэш-накопителями, выполненными с использованием традиционных производственных процессов. Несмотря на их компактные размеры, UD230 и UD330 предлагают большой объём памяти, вплоть до 64 ГБ (UD230) и 128 ГБ (UD330) соответственно для хранения тысяч документов, фотографий, видео и прочего контента.



Пользователи, приобретающие UD230 и UD330, могут загрузить бесплатное программное обеспечение ADATA UFDtoGO и OStoGO. UFDtoGO - отличная программа для флэш-накопителей и обладает множеством удобных функций, включая просмотр без трассировки, сжатие данных и защиту с использованием 256-битного шифрования AES и PC-Lock. OStoGO позволяет пользователям настраивать флэш-накопитель в качестве загрузочного диска для платформ Windows 7 и выше, устраняя необходимость использовать медленные DVD.