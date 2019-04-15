ADATA создала элегантный накопитель UV350 объемом 64 ГБ

15 апреля 2019, 11:15

Компания ADATA Technology, ведущий производитель высокопроизводительных модулей DRAM, продуктов NAND Flash и мобильных аксессуаров, рада объявить о выпуске USB-накопителя ADATA UV350.

Флэш-накопитель UV350 обладает сдержанным элегантным внешним видом и дизайном без использования раздражающих колпачков. На конце корпуса накопителя размещено специальное отверстие, которое позволяет легко превратить флешку в элегантный аксессуар для ключей, что придает накопителю дополнительную мобильность.Объем UV350 составляет до 64 ГБ дискового пространства, а высокоскоростной порт USB 3.1 позволяет без проблем передавать и хранить большие объемы контента, включая фотографии, музыку, видео и прочую полезную информацию.Глянцевая поверхность UV350 выполнена в сдержанном и изысканном визуальном стиле, который идеально подходит для требовательного бизнесмена или занятого коммерческой деятельностью специалиста. Дополнительное отверстие является не только элементом визуальной эстетики, но и выполняет полезную функцию, позволяя пользователям легко прикрепить накопитель практически ко всему, что обеспечивает максимальную мобильность. Более того, открытая конструкция оставляет в прошлом необходимость искать потерявшиеся колпачки.Благодаря порту USB 3.1 передача данных на UV350 достигает скоростей до 5 Гбит/с, при этом есть обратная совместимость с устройствами USB 2.0. Пользователям не нужно беспокоиться о достаточном объеме памяти при хранении видео в разрешении 4K и фотографий высокого качества с емкостью до 16 ГБ, 32 ГБ или 64 ГБ.UV350 способен работать со всеми типами устройств, включая компьютеры, планшеты, стереосистемы, телевизоры, автомобильные аудиосистемы, игровые приставки и многое другое. В то же время, функция Plug and Play позволяет пользователям легко распознавать накопитель на любом типе устройств и быстро передавать файлы.Как и для всех USB-флешек ADATA, на UV350 предоставляется 5-летняя гарантия.