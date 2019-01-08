Dell представляет на CES 2019 новую модель Latitude - 7400

8 января 2019, 9:45

Традиционно новый год открывает крупнейшее мировое технологическое шоу - CES в Лас-Вегасе.

Было бы странным, если бы Dell не принимала в нём участия. Тем более, компани есть что показать. Dell едет на CES-2019 со своей новинкой из коммерческого портфолио – 14-дюймовым трансформером Latitude 7400 и рассчитывает заслужить награду CES Innovation Award.

Сегодняшние сотрудники всё более требовательны к технологиям на рабочем месте. Им нужны не только мобильность и мощность, но также красота и "чуткость к их запросам. Ведь работа сочетает в себе и производительность, и креативность. В нашем недавнем исследовании о поколении Z 91% респондентов говорили, что технологии являются фактором, который влияет на их выбор места работы. Поэтому Dell создает не просто компьютер, а компаньона по работе, который будет не только мощным и безопасным, но также красивым и тихим.

Новый флагман – Latitude 7400 2-в-1 – представляет собой идеальное сочетание скорости, безопасности, мобильности, универсальности и производительности. Всё это – в компактном исполнении. Это самая маленькая в своем классе модель – среди 14-дюймовых трансформеров из коммерческой линейки.

С новым Express Sign-in (экспресс-вход) потребуется всего секунда на определение присутствия пользователя, пробуждение системы и сканирование лица для входа через Windows Hello. То есть вы можете просто сесть за ноутбук и практически сразу приняться за работу, не нажимая комбинацию клавиш Сontrol-Alt-Del или кнопку питания. Если вы прервете работу и отойдете от ноутбука, он сам сможет "понять" это и сам заблокируется. Таким образом продлевается время работы батареи и обеспечивается безопасность работы. Фактически, это первый в мире компьютер, в котором используется датчик приближения с поддержкой технологии Intel Context Sensing.

Новинка будет одной из наиболее "долгоиграющих" в своем классе, что особенно важно для тех, кто часто путешествует. Dell добилась результата 24 часа работы MobileMark ’14 без подзарядки при использовании аккумулятора емкостью 78 Вт. Когда придет время зарядить ноутбук, то Dell ExpressCharge доведет заряд до 80% всего за час. Активные путешественники смогут оставаться на связи, даже когда WiFi недоступен, благодаря Cat16 Gigabit LTE, который примерно втрое превосходит по скорости нашу предыдущую технологию WWAN.

С точки зрения дизайна, Latitude 7400 2-в-1 является совершенно новой моделью. Ни одна деталь не осталась без внимания и усовершенствования. Тщательно взвешивалось каждое дизайнерское решение, чтобы оно не нарушило планы создать максимально компактную модель с действительно узкими рамками. Команде Dell удалось добиться этого благодаря новому шарниру, с помощью которого можно открыть ноутбук одним пальцем. Для эффективного терморешения использовался новый материал GORE, одним из компонентов которого был аэрогель, который NASA применяла для взятия проб звездной пыли.

Пользователи, которые хотели бы усилить защиту и безопасность, могут воспользоваться эксклюзивной опцией Dell ControlVault 3 для аппаратной многофакторной аутентификации.

Было решено оставить считыватель SmartCard, несмотря на то, что от этой функции отказались многие другие компании. Сами пользователи часто отмечали, что всё еще используют эту функцию, поэтому Dell готова предоставить ее опционально. Плюс, в новую модель интегрирован бесконтактный считыватель SmartCard с помощью NFC-антенны, расположенной под сенсорной панелью.

Для ИТ-специалистов хорошей новостью будет то, что Dell интегрировала VMware’s Workspace ONE.

Новый Latitude выглядит просто великолепно. Корпус выполнен из нового Titan Grey, обработанного алюминия. Нижняя крышка из магниевого сплава покрыта мягким на ощупь составом, который отлично выглядит и долго не изнашивается и не теряет презентабельности даже в частых путешествиях.

Еще один важный аспект – вес. Новая модель весит всего 1,36 кг (2,99 фунта).

Кроме того, это будет первый Latitude, для упаковки которого используется переработанный океанический пластик.



Новый Latitude ожидается в продаже с марта 2019 года.