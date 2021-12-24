Hisense выпустила новую линейку техники – воздухоочистители

24 декабря 2021, 9:45

Компания Hisense, известный производитель крупной бытовой техники, выпустила на рынок новую продукцию – воздухоочистители AP220H HSN и AP580H HSN.

Данные модели используют международный стандарт для измерения очистителей воздуха – CADR.

Очиститель воздуха AP580H HSN обладает высочайшей производительностью 580 м³/ч. Благодаря циркуляционной системе с двумя вентиляторами и 4-ём скоростным режимам он эффективно доставляет очищенный воздух в каждый уголок дома с зоной действия 75 м². При его максимальных настройках, потребуется всего 20 минут, чтобы полностью очистить воздух в комнате.Для удобного контроля AP580H HSN снабжен светодиодным дисплеем, который наглядно показывает текущее качество воздуха в помещении в зависимости от концентрации частиц РМ2,5. Интеллектуальный лазерный датчик измеряет качество воздуха, значение которого отображается на дисплее в виде цветного кольца. Красный цвет кольца означает плохое качество воздуха, желтый — удовлетворительное качество воздуха, синий — хорошее качество воздуха и зеленый — отличное.Ультрафиолетовый свет, который включается на задней панели очистителя AP580H HSN, помогает еще тщательнее очищать воздух, нейтрализуя бактерии и вирусы.«Российский рынок бытовой техники и электроники очень перспективный и растет высокими темпами – на 20% по результатам 2020 года, а по итогам этого, 2021 года, аналитики прогнозируют ещё больший рост, - рассказывает Станко Опалич, коммерческий директор ООО Горенье БТ, - мы планируем занять на нем достойную нишу, а также предложить потребителям новые воздухоочистители достойного качества, доступные по цене».Воздухоочиститель Hisense AP220H HSN избавит воздух в помещении от вирусов, сигаретного смога, бактерий, пыли, пыльцы, перхоти домашних животных, а также от частиц PM1.0 и PM2.5. Цилиндрический HEPA-фильтр с активированным углем эффективно затягивает воздух и поглощает более 99% частиц размером от 0,3 микрометра благодаря многослойной структуре, включающей фильтр предварительной очистки, сам HEPA-фильтр, фильтр с активированным углем и слой графита. Фильтр задерживает частицы PM2,5, формальдегид и другие вещества. Менять фильтр очень просто, индикатор сообщит о необходимости замены вовремя. Эффективность фильтрации: 99,95% PM0,1 (вдыхаемые частицы 0,1-0,3 микрометра), 100% пыль, пыльца и другие крупные частицы.Модель AP220H HSN регулируется с пульта дистанционного управления, что делает изменение настроек более комфортным.Вы можете обеспечить лучший уровень жизни себе и своей семье в любой ситуации с техникой Hisense, контролируя чистоту воздуха вокруг нас. Высококачественный датчик частиц обеспечивает надлежащий контроль чистоты воздуха.