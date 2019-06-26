Телевизоры HISENSE завоевывают украинский рынок

26 июня 2019, 9:45

Один из мировых брендов в индустрии телевизионной техники и электроники набирает обороты на украинском рынке.

Чем производитель планирует удивлять самих продвинутых пользователей рассказываем вместе с экспертом сети магазинов Фокстрот.

Бренду HISENSE исполнятся 50 лет, а это говорит о том, что производитель составляет достойную конкуренцию в сфере разработки оборудования и продукции с прогрессивными технологиями. Вместе с тем товары ТМ HISENSE сочетают оптимальное соотношение цены, качества и функционала. Убедиться в этом можно, подробнее изучив товарные полки в супермаркетах электроники и бытовой техники.

В ассортименте магазинов на данный момент представлены около 10 позиций телевизоров HISENSE, из которых только в Фокстрот можно приобрести следующие модели:

– 32A5800 – компактный смарт-телевизор с тюнером DVB-Т2/C/S2 и премиальным ультратонким дизайном, от 7300 грн (цены действительны до 31 июля 2019 г) .

– серия А6500/А6501 – безупречный 4K телевизор с тонкой металлической рамкой, HDR, Smart TV VIDAA и тюнером DVB-Т2/C/S2. В этой серии используются сложные оптические материалы и технологии улучшения цвета для воспроизведения огромной палитры цветов, от 11000 грн.

– 55U7A – премиум 4К смарт-телевизор с ультратонким безрамочным металлическим корпусом. Оснащенный матрицей 120 Гц с HDR и 16 зонами локального затемнения. Кинематографическая технология DOLBY VISION TM HDR превращает просмотр на "погружение в реальность", от 25000 грн.

– Эксклюзивные и "горячие" мировые новинки телевизоров HISENSE будут представлены первыми в Фокстрот, так как ритейлер выступает одним из основных партнеров компании в Украине, – отметил коммерческий директор Фокстрот Юрий Полищук. – В магазинах сети в наличии самый разнообразный ассортимент телевизоров, как базового сегмента, так и Smart-TV, что дает возможность выбрать желаемый функционал за умеренную цену.

По ряду базовых моделей телевизоров китайского производителя самый доступный стоит около 4500 грн, модели 4К в зависимости от функционала и других характеристик стартуют от 15000 грн. При этом различные промоакции и скидки сделают покупку новой техники выгодной и приятной.