Продажи телевизоров Hisense в Украине выросли до 7%

31 июля 2020, 12:45

В чём же секрет успеха бренда и почему его выбирает украинский потребитель.

Известный производитель техники и электроники Hisensе с 50-летним опытом на мировом рынке официально вышел на украинский в июле 2017 года. Среднестатистические пользователи знали не так уж и много информации о самом бренде и его продукте. Однако сегодня Hisensе уверенно претендует на то, чтобы составить достойную конкуренцию А-брендам в категории телевизоров.

По данным экспертов сети Фокстрот, за последний год бренд нарастил долю продаж телевизоров в Украине до 7%. И этому есть объяснение: удачное соотношение цены, качества, функционала, а также широкий ассортимент и ряд других параметров, необходимых потребителю.

О преимуществах Hisense

• высокое качество матрицы, звука, корпуса и сборки;

• наличие технологии HDR, которая обеспечивает превосходный уровень изображения с детализацией светлых и темных участков изображения.

• QuantumDot подсветка конкурирует с популярными телевизорами от флагмана рынка;

• RemoteNOW – мобильное приложение от Hisense создано для управления телевизором в качестве пульта, беспроводной трансляции медиа-контента на экран телевизора записи эфира и удобного поиска контента в любом месте;

• официальная гарантия и сервисное обслуживание, постоянная поддержка от специалистов горячей линии официального представительства;

• и конечно же – цена, которая точно не выше, чем у конкурентов;

На выбор пользователя предлагаются телевизоры на одной из двух операционных системах:

1) на официальном Android;

2) операционная система VIDAА – собственная разработка Hisense, удобна, стабильна и проста в пользовании.

Среди покупателей популярны такие модели, как:

• Hisense 32B6600PA, 43B6600PA – базовые телевизоры на Android по доступному ценнику. В новой линейке 2020 года данные модели представлены серией B6700. От своих предшественников отличаются тем, что корпус уже стал безрамочным и появился голосовой поиск на пульте.

• В сети Фокстрот представлены эксклюзивные модели, например, телевизор Hisense H32A5800, с дизайном 360, отличной картинкой, которая легко сравнится с топовой 32-дюймовой моделью более именитого бренда.

• Из сегмента широкоформатных телевизоров следует выделить новую линейку B7400, которая представлена в трёх категориях: 50, 55 и 65 дюймов. Средняя цена, в зависимости от размера диагонали, составляет от 11500 до 22000 гривен. Это безрамочные телевизоры на Андроид в металлическом корпусе, разрешение 4K UHD, сочной картинкой, насыщенным объёмным звуком, функциями Smart TV и доступом к интернету: Hisense 50A7400F, 55A7400F и 65A7400F.

• Линейка 2020 года в премиум-сегменте представлена "кьюледами" серии U8: Hisense 55U8QF и 65U8Q. Данные телевизоры можно легко сравнивать с премиум-уровнем, QLED от других производителей. Но цена Hisense существенно ниже – от 26000 грн.

С полным ассортиментом телевизоров Hisense можно ознакомится в сети Фокстрот, которая является официальным дистрибьютором бренда в Украине.