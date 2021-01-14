Lenovo представляет стильный и изысканный ThinkBook

14 января 2021, 10:45

В рамках выставки CES компания Lenovo анонсировала новый ThinkBook Plus Gen 2 i и представила стильные и современные ThinkBook 13x i, ThinkBook 14p Gen 2 і ThinkBook 16p Gen 2.

Гаджеты созданы для сотрудников малого и среднего бизнеса с гибким графиком работы. Корпусы устройств сделаны из алюминия, а отделка крышки выполнена в двух оттенках серого цвета. Новые модели ThinkBook объединяют инновационные технологии и функциональный дизайн, чтобы расширить возможности пользователей в мире гибкой работы. Устройства линейки ThinkBook оснащены самыми современными технологиями для повышения комфорта пользователей, где бы они не находились. Новые дисплеи с соотношением сторон 16:10 поддерживают технологию Dolby Vision HDR и Dolby Atmos на отдельных моделях — они погружают пользователя в качественный звук и четкое изображение. Также гаджеты оснащены графической картой NVIDIA GeForce последнего поколения, которая открывает мир создания контента, монтажа, эффективной работы и развлечений.

Малому и среднему бизнесу становится все сложнее внедрять гибридные бизнес-модели. Поэтому критически важно, чтобы пользователи и сотрудники имели продуктивные и современные технологии, которые помогут адаптироваться к работе в любой ситуации.Во время разработки новых ноутбуков линейки ThinkBook инженеры Lenovo использовали опыт работы с клиентами, чтобы сосредоточиться на самом важном — комфорте пользователей. ThinkBook Plus Gen 2 i усовершенствовали почти во всех сферах. Основные улучшения включают:

- Соотношение экрана e-Ink к корпусу увеличилось с 48% до 68%, теперь это 12 дюймов полезной площади. Разрешение внешнего дисплея увеличено до 2560х1600 пикселей, что соответствует основному дисплею.

- Продуктивность гаджета улучшили благодаря частоте обновления. Пользовательский интерфейс дисплея e-Ink модернизировали, чтобы обеспечить интуитивный доступ пользователей к наиболее часто используемой информации. Гибкие параметры запуска приложений позволяют работать с устройством не открывая крышку ноутбука.

- Новая модель более тонкая (13,9 мм), легкая (1,3 кг) и оснащена новыми светодиодными дисплеями с соотношением сторон экрана 16:10, в которых коэффициент соотношения экрана к корпусу (screen-to-body, STB) увеличен с 78% до 90%. Почти безрамочный экран позволяет пользователю получить максимально реалистичное изображение.

- Взаимодействие с сенсорным экраном улучшили благодаря новому стилусу, который автоматически запускает отдельные приложения для удобства пользователей.

- Ноутбук оснащен 4-мя портами Intel Thunderbolt, что позволяет подключать разные устройства и максимально быстро передавать данные, Wi-Fi 61 и новым ковриком (Charging Mat) для беспроводной зарядки ThinkBook, который работает на базе технологии Power by Contact® от Energysquare. Благодаря коврику можно заряжать большой аккумулятор, который обеспечивает до 15 часов автономной работы устройства или до 24 часов2 при использовании только дисплея e-Ink.

Компактные ThinkBook — одни из самых тонких бизнес-ноутбуков, доступны в темно-сером (Storm Grey) или светло-сером (Cloud Grey) цветах. Пользователи могут легко брать ноутбук куда угодно и работать удаленно: ноутбук тонкий (12,9 мм) и легкий (1,2 кг). Гаджет имеет все атрибуты ThinkBook Plus Gen 2 i, в частности технологии Dolby Vision, Dolby Atmos и 4 порта Thunderbolt. Ноутбуки разработаны на платформе Intel Evo и оснащены мощными процессорами с низким энергопотреблением Intel Core 11-го поколения. ThinkBook Plus Gen 2 i и 13x i обеспечивают отличную скорость и “умные” возможности вместе с длительным временем автономной работы3. Скоростная беспроводная локальная сеть Wi-Fi 61 и аккумулятор емкостью 53 Вт/час позволяют пользователям адаптироваться к любым рабочим ситуациям, получить быстрое и качественное подключение к сети и не волноваться, что гаджет неожиданно включится.



ThinkBook 14p і 16p на базе новых мобильных процессоров AMD Ryzen понравятся пользователям, так как высокопродуктивные модели имеют профессиональное качество изображения и возможности быстрого подключения к сетям. Ноутбуки оптимизированы для рабочих онлайн-конференций: дополнительная вебкамера с разрешением Full HD позволит пользователям наслаждаться качеством изображения. Камера защищена шторкой ThinkShutter — она закрывает камеру, когда пользователь не работает с ней. Также гаджет оснащен большим тачпадом и удобной клавиатурой с дополнительной подсветкой, которая анализирует уровень света вокруг и имеет клавиши быстрого набора для конференц-связи.

Ноутбуки также поддерживают “умные” технологии, предназначенные для усовершенствования удаленной работы. Технология искусственного интеллекта корректирует окружающий шум во время онлайн-совещаний, позволяет легко переключать аудиорежим для приватных конференций (Private mode), работать в общем режиме во время групповых звонков (Shared mode) или использовать режим, который позволяет делиться звуками с других устройств (Environmental mode).

ThinkBook 14p — тонкий (16,9 мм) и легкий (1,4 кг), конфигурацию гаджета можно дополнить 14-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2,8К со стандартом VESA Display HDR True Black. ThinkBook 16p доступен с опциональным графическим процессором NVIDIA GeForce RTX для ноутбуков следующего поколения, который дополнит мощность процессора AMD Ryzen. Комбинация технологий позволяет получить высокопродуктивный ноутбук с 16-дюймовым дисплеем с разрешением 2560х1600, который поможет ускорить творческую работу вместе с трассировкой лучей, технологией искусственного интеллекта и видео высокого качества. Для точной и качественной цветопередачи, можно также выбрать конфигурацию ThinkBook 16p с откалиброванным дисплеем, сертифицированным X-Rite Pantone.

Чтобы помочь бизнес-пользователям работать с устройствами еще эффективнее, приложение Lenovo Vantage4 обновит отдельные функции. Некоторые из них будут доступны для работников малого и среднего бизнеса — во время настройки пользователь может указать, что устройство используется для работы.

Новые функции включают добавление специальных страниц, таких как “диспетчер совещаний” (Meeting Manager) и “центр для творчества” (Creator Center), чтобы помочь пользователям настроить индивидуальные параметры устройства для онлайн-встреч, творческих работ и приложений. Это обновление также расширяет недавно запущенные Vantage Smart Performance Services на мировые рынки, предоставляя большему количеству пользователей доступ к сканированию одним кликом мыши, исправлений вредоносного программного обеспечения и удаления уязвимостей нулевого дня. Также обновление обеспечивает продуктивность, обслуживание и безопасность ПК. Благодаря новому прогрессивному кешированию вебприложений, которое загружает Vantage за считанные секунды5, можно быстрее получить доступ ко всем новым и существующим функциям Vantage независимо от того, где находится пользователь.