Lenovo представила свое видение инноваций на 2021

14 января 2021, 9:15

На выставке CES компания Lenovo представила свое видение переосмысления инноваций в технологиях, которые становятся все более важными для улучшения опыта пользователей.

Совершенствования всегда были сосредоточены на прорывных технологиях и новых форм-факторах. Но 2020 год изменил идею важных новшеств, потому что люди стремились к переосмыслению технологий, которые помогли улучшить их быт, работу и учебу. Lenovo прогнозирует, что смарт-технологии для всех и целевые инновации будут определять следующее десятилетие, а также мир ожидают прорывы в нескольких существующих технологиях, которые важны для взаимодействия с пользователями. Этот сдвиг приведет к более значимым изменениям, которые будут служить большему количеству людей в будущем.

Для удовлетворения уникальных потребностей и требований пользователей, новое портфолио продуктов, программного обеспечения и решений Lenovo не только "умнее", но и сосредоточено на технологиях для связи. Инженеры Lenovo поработали над устройствами и обновлениями, которые расширяют пользовательские возможности, связанные с подключением, мобильностью, развлечениями, играми, удаленной работой, дополненной реальностью и искусственным интеллектом. Больше информации о новинках Lenovo на домашней странице Lenovo CES.

Компания Lenovo демонстрирует новые устройства и программное обеспечение, ориентированное на расширение возможностей пользователей в условиях "новой нормы", включая самый тонкий1 ThinkPad в истории — ThinkPad X1 Titanium YOGA. Новый ThinkPad X12 Detachable сочетает в себе функции высокопроизводительного ноутбука и гибкость 12,3-дюймового планшета. Новые ThinkBook Plus Gen 2i2 с E-Ink дисплеем, ThinkBook 13x i2, ThinkBook 14p Gen 2 и ThinkBook 16p Gen 2 созданы специально для удобного и мобильного управления бизнесом. Устройства оснащены последним обновлением программного обеспечения Lenovo Vantage3, которое еще больше персонализирует взаимодействие с пользователем и обеспечивает самый высокий уровень безопасности в работе.

Сейчас как никогда важно предоставить потребителям мощное, подключенное к сети и модернизированное устройство, которое смогут легко использовать все члены семьи и расширять границы собственной реальности не выходя из дома. Пользователи получат больше часов развлечений и лучшее качество картинки с новым Lenovo Tab P11 с потрясающим 2K-дисплеем. Планшет совместим с предварительно скачанным пакетом программ Microsoft Office и аксессуарами для повышения производительности, такими как дополнительный комплект клавиатуры и Lenovo Precision Pen 2. Устройство также имеет настройки приложения Kids Space от Google4 с контентом, который помогает маленьким детям учиться с удовольствием. Lenovo Tab P11 — один из немногих планшетов, сертифицированных для трансляции шоу Netflix в HD-формате. Несмотря на то, что повседневная жизнь изменилась, компания Lenovo понимает, что пользователи все-равно хотят смотреть новейшие фильмы, учиться дистанционно и оставаться на связи с помощью видеозвонков. И все это с использованием имеющихся дома технологий.

Инженеры Lenovo Legion выложились на полную при создании нового поколения футуристических игровых устройств и аксессуаров, с которыми играть дома гораздо более захватывающе. Популярность видеоигр как источника социального взаимодействия и развлечений на расстоянии выросла в условиях "новой нормы"5. В этом году на выставке CES компания Lenovo представила еще более "умные" и стильные игровые возможности в серии продуктов нового поколения, которые всегда готовы к виртуальным боям. Инновационные устройства Lenovo Legion используют искусственный интеллект (ИИ) для автоматической настройки бесшовной игровой производительности на ПК и аксессуарах. В своих новинках Lenovo Legion 7 и Lenovo Legion 5 Pro6 компания делает ставку на иммерсивные впечатления с первыми в мире 16-дюймовыми ноутбуками с Quad HD-экраном и частотой обновления 165 Гц.

Работающий дистанционно коллектив и гибридные модели взаимодействия все чаще становятся нормой новой реальности. Среди представленных новых мониторов серии Lenovo L с IPS-дисплеями — Lenovo L24i-30 и Lenovo L27e-30. Оба прекрасно смотрятся в жилом пространстве и предотвращают переутомление глаз благодаря передовому антибликовому покрытию. Технология Eye Comfort имеет сертификат TÜV Rheinland7 и помогает минимизировать влияние синего света в течение дня. На новых ThinkPad X1 Carbon и X1 YOGA возможности Dolby Voice™ обеспечивают исключительный опыт проведения конференций. Пространственные звуковые технологии позволяют разделить голоса и улучшить распознавание речи для голосовых ассистентов. Пользователи также смогут испытать новые решения Smart Dock и совместить современные технологии для онлайн-встреч, такие как фильтры синего света и шумопоглощение в последней линейке ноутбуков ThinkBook. По мере того как предприятия приспосабливаются к новым подходам к работе и гибридным бизнес-моделям, еще более важно, чтобы пользователи были оснащены технологиями, позволяющими адаптироваться к любой ситуации.

Поскольку все члены семьи подключены к одной домашней сети Wi-Fi, в пиковые часы нагрузки очень важно иметь надежную связь 4G/LTE и 5G, чтобы обеспечить молниеносную скорость. Новый ультрапортативный 14-дюймовый Lenovo ideapad 5G, представленный на выставке CES, — один из первых ноутбуков с подключением к стандарту связи 5G8. Устройство создано специально, чтобы пользователи могли получить мобильный ПК по доступной цене. К широкому портфолио моделей Х1 от Lenovo, включая новаторский ThinkPad X1 Fold и сверхлегкий ThinkPad X1 Nano, добавились обновленные ThinkPad X1 Carbon и ThinkPad X1 YOGA с улучшенным пользовательским интерфейсом, которые завершают комплексное премиальное портфолио ThinkPad X1 с поддержкой 5G8. Для обеспечения быстрого подключения компания Motorola представляет смартфон motorola one 5G ace. В дополнение к сверхвысоким скоростям 5G, устройство превосходит ожидания пользователей благодаря значительному времени автономной работы, камерам и качеству дисплея.Компания Lenovo анонсировала ряд интересных инноваций для повышения производительности и трансформации работы на всех уровнях — от малого бизнеса до крупных глобальных предприятий. От персонализированных виртуальных дисплеев к рабочим процессам с использованием технологий дополненной реальности (AR) и 3D-визуализации. Новые "умные" очки ThinkReality A3 для профессионалов и работников промышленных предприятий — комплексное цифровое решение, предлагающее интеллектуальную трансформацию бизнеса и внедрение смарт-технологий для большего количества людей. Кроме того, NEC Personal Computers, Ltd., совместное предприятие Lenovo и NEC Corporation, представило два стильных продукта: карманный LAVIE MINI, мобильный прототип ПК, который поддерживает возможность подключения к игровым аксессуарам, и легкий 13-дюймовый ноутбук LAVIE Pro Mobile с новейшими процессорами Intel. Новый прототип портативного ПК NEC LAVIE MINI карманного размера — одно из самых маленьких устройств, отличающееся мощностью и производительностью благодаря мобильному процессору Intel Core i7 11-го поколения и видеокарте Intel Iris Xe.