Ноутбуки ThinkBook и ThinkPad уже в Украине

5 августа 2019, 10:45

Компания Lenovo представила на украинском рынке суббренд ThinkBook для нового поколения работников и масштабное обновление легендарного бренда для бизнеса ThinkPad.

Новые модели ThinkPad T490, T490s, T590, Х390, Х390 YOGA продолжают традиции бренда, протестированы на соответствие 20 процедурам и 12 тестам Министерства обороны США MIL-STD 810g и прошли более 200 проверок качества Lenovo. Новые устройства для малого и среднего бизнеса повышают стандарты надежности в отрасли и среди них можно выбрать именно тот, который подходит для работы лучше.

Новинки работают на базе процессоров Intel Core i7 8-го поколения (в максимальной конфигурации) с операционной системой Windows 10 Pro. Решение ThinkShield обеспечивает комплексную безопасность устройств, предлагая набор технологий от идентификации на уровне BIOS до механических инструментов. Для надежной защиты данных бизнеса в ноутбуках опционально предусмотрены IR-камеры, механические шторки камеры ThinkShutter, сканеры отпечатков пальцев. Благодаря новой технологии Privacy Guard пользователь может быть уверен, что никто не увидит через плечо информацию на экране его компьютера. Для быстрой зарядки ноутбуков батареи поддерживают технологию Rapid Charge, что позволяет пополнить заряд до 80% за один час.



Насыщенный темп настоящего требует быстрых решений, надежных партнеров и инновационных возможностей реализовать свой потенциал. Современным работникам недостаточно материальной мотивации, они также хотят создавать что-то революционное, новое и нужное миру. Для этих целей наилучшим партнером становятся технологии.

Комментирует Тарас Джамалов, генеральный директор Lenovo в Украине: «Замечали ли вы, что новое поколение работников – новаторы? Креативные и смелые, миллениалы и поколение Z достигают целей инновационно и быстро. Они ожидают, что именно компании-работодатели предоставят им рабочие инструменты – стильные, быстрые и одновременно достаточно мощные ноутбуки. К чему в это время стремятся компании? Чтобы устройства, которые они предоставляют работникам, были защищены и имели низкую совокупную стоимость владения. Мы представили в Украине новый суббренд – ThinkBook, который воплощает этот баланс. Он объединил наш опыт в инженерных разработках и решения безопасности, ранее доступные только в ноутбуках бренда ThinkPad с почти 27-летней историей. Но кто сказал, что классика – уже не в моде? Поэтому мы представили также обновленные ThinkPad для тех, кто ценит высокий уровень надежности и инновации для бизнеса. Все продукты являются результатом опыта наших пользователей по всему миру, поэтому благодарим вас за отзывы!»

Рассвет Четвертой промышленной революции обещает улучшить качество жизни для всех, даже жителей «офисных джунглей». Но ноутбук – это необходимость или роскошь, когда вы работаете в офисе? Это зависит от того, есть ли у вас собственный стол или нет. Исследование современных тенденций на рабочем месте и потребностей новых пользователей вдохновило Lenovo на создание нового инструмента для бизнес-пользователей – ThinkBook.

Новый суббренд ThinkBook – линейка ноутбуков, разработанная для малого и среднего бизнеса. Визуально ThinkBook можно было бы принять за простое устройство для потребителей: алюминиевый корпус выглядит элегантно, сочетая необходимые для бизнеса характеристики и инструменты безопасности ThinkShield. Функция Modern Standby выведет ноутбук из спящего режима менее чем за полсекунды и позволит просматривать электронную почту и слушать музыку, даже когда ноутбук находится в режиме ожидания и с закрытой крышкой. С помощью модуля распознавания отпечатков пальцев можно включать устройство и входить в систему простым прикосновением, как это делается на телефоне. С функцией быстрой зарядки можно работать эффективно целый день вдали от офиса. ThinkBook работает на базе процессоров Intel Core 8-го поколения (до i7-8565U). Пользователям доступны варианты с 16 ГБ оперативной памяти в максимальной конфигурации и накопителем SSD для быстрой работы системы – до 512 ГБ. К компьютеру можно подключить до 2 независимых дополнительных мониторов с максимальным разрешением 4К (3840х2160 пикселей). Разрешение экрана – Full HD (1920х1080 пикселей), в ноутбуке установлена IPS-матрица, яркость составляет 300 нит. Модуль TPM 2.0 шифрует данные и обеспечивает аппаратную аутентификацию, предоставляя дополнительный уровень безопасности. Ноутбуки могут раскрываться на 180 градусов, чтобы ими было удобно пользоваться для коллективной работы над проектами и в комфортных домашних условиях.

Компьютер оптимизирован для работы со Skype: микрофоны получили сертификат Skype for Business. Выделенные горячие клавиши существенно упрощают звонки: например, одна клавиша может использоваться для ответа на звонок, а другая для окончания вызова. ThinkBook оснащается двумя динамиками HARMAN с поддержкой технологии Dolby Audio. ThinkBook отлично подойдет небольшим компаниям, у которых нет возможности обращаться к технической поддержке внутри компании.

Ноутбуки ThinkBook и ThinkPad представил бренд-менеджер ThinkPad в странах Европы, Ближнего Востока и Африки – Матей Мистурик (Matej Misturik), который рассказал об особенностях и отличиях новинок и амбициозных планах компании.



Ноутбуки ThinkPad X390 и ThinkPad X390 YOGA – мобильные и легкие 13,3-дюймовые бизнес-ноутбуки, отличающиеся компактностью 12-дюймовых корпусов. Объем оперативной памяти ThinkPad X390 – до 32 ГБ в зависимости от конфигурации, а ThinkPad X390 YOGA – до 16 ГБ. Модели могут быть оснащены накопителями SSD PCIe объемом до 1 ТБ. Теперь в этой серии ThinkPad доступны лучшие в отрасли экраны с поддержкой технологии Dolby Vision и HDR. Благодаря технологии Dolby Atmos улучшено качество звучания. Рамки дисплея ThinkPad X390 стали тоньше на 50% по сравнению с предыдущей моделью (Х280). Несмотря на то, что экран ноутбука X390 теперь 13 дюймов, он установлен все в том же компактном 12-дюймовом корпусе. Яркость экрана составляет 250 нит для конфигураций с разрешением HD (1366х768 пикселей) и 400 нит для дисплея с Full HD (1920х1080 пикселей). Ноутбук ThinkPad X390 стал легче и тоньше, его вес – всего 1,22 кг при толщине 16,5 мм. При этом компьютер способен оставаться в автономном режиме до 17,6 часов. ThinkPad X390 оснащен современными средствами связи и инструментами для безопасной работы с данными.

ThinkPad X390 YOGA, как и все модели линейки YOGA, оснащен шарниром, который раскрывается на 360 градусов, этот ноутбук – ультрамобильное решение для любого бизнеса. Он обладает всеми преимуществами неконвертируемой модели, но в дополнение комплектуется цифровым пером, слот для которого расположен в корпусе компьютера. Время автономной работы составляет до 14,5 часов. Рамки экрана стали тоньше на 16%, поэтому ноутбук стал еще компактнее.



Модель ThinkPad T490s – элегантный ноутбук, который предоставляет пользователям баланс производительности и компактности. Он оснащен оперативной памятью объемом до 32 ГБ и встроенным накопителем SSD PCIe – до 1 ТБ в зависимости от конфигурации. Рамки экрана и толщина уменьшились на 11% и 13% соответственно, по сравнению с предыдущей моделью (T480s). В максимальной конфигурации разрешение дисплея составляет WQHD (2560х1440 пикселей), яркость – 500 нит, экран поддерживает технологию Dolby Vision. Главное преимущество ThinkPad T490s – прекрасная мобильность. Толщина модели – от 16,1 мм, а вес – от 1,27 кг. Автономность ThinkPad T490s составляет более 20 часов с энергоэффективной матрицей Low Power.

Ноутбук ThinkPad T490 – надежный рабочий инструмент на каждый день, сохранивший преимущества прошлого поколения, став еще тоньше (17,9 мм) и легче (1,46 кг). Рамки 14-дюймового экрана стали на 22% тоньше по сравнению с предыдущей моделью (Т480). Модель оснащена накопителем SSD PCIe объемом до 1 ТБ в зависимости от конфигурации. Для профессиональной деятельности и задач не хватает 32 ГБ оперативной памяти? В модели ThinkPad T490 есть возможность расширения оперативной памяти до 48 ГБ. Ноутбук поставляется с интегрированной видеокартой Intel UHD Graphics 620, но также доступны конфигурации с NVIDIA GeForce MX250. В максимальной комплектации ThinkPad T490 доступен дисплей с яркостью 500 нит и разрешением WQHD с IPS-матрицей и поддержкой технологии HDR и Dolby Vision. Ноутбук способен работать до 16 часов в автономном режиме.

Ноутбук ThinkPad T590 – «рабочая лошадка», которая сочетает мощность и компактность. Модель доступна с накопителем SSD PCIe вместимостью до 1 ТБ, а объем оперативной памяти составляет 48 ГБ. Ноутбук поставляется с интегрированной видеокартой Intel UHD Graphics 620, но также доступны комплектации с NVIDIA® GeForce MX250. Ключевая особенность модели ThinkPad T590 – ультрачеткий 15-дюймовый дисплей с разрешением 4К, IPS-матрицей, яркостью 500 нит и поддержкой технологии Dolby Vision. Ноутбук получил двойной направленный микрофон с шумоподавлением. От полного заряда батареи ноутбук может работать до 15 часов.

Ноутбуки ThinkPad традиционно обладают широким набором портов для подключения периферийных устройств и совместимы с док-станциями, что делает работу еще более комфортной. ThinkPad поддерживают работу с LTE-сетями, чтобы в любом месте и в любое время бизнес мог оставаться на связи (опционально). Благодаря программному обеспечению Lenovo Vantage можно персонализировать настройки ПК, автоматически обновлять драйвера, проводить самостоятельно диагностику устройства и запрашивать удаленную техническую поддержку. На все модели предоставляется глобальная гарантия, которая распространяется на 160 стран мира. В Украине ноутбуки ThinkPad и ThinkBook сопровождаются гарантийным обслуживанием со сроком ремонта в течение пяти рабочих дней. Повысить уровень комфорта в работе – миссия фирменных аксессуаров экосистемы Think от Lenovo. Мониторы с диагональю до 27 дюймов, док-станции, мышки, жесткие диски со встроенной системой кодирования и т.д. – среди решений Lenovo можно выбрать дополнительные устройства, которые расширят возможности ноутбука. Благодаря глобальному сервису и решениям, которые предлагает инновационный лидер Lenovo, владельцы предприятий малого и среднего бизнеса могут оптимизировать рабочие процессы и сократить время простоя в работе.

В рамках презентации выступила Анна Мазур – основательница Happy Monday, куратор Pro Bono Club Ukraine, Brand Ambassador в Digital Women 2020 Ukraine. Анна рассказала об опыте платформы профессионального развития Happy Monday и о новом поколении Homo Passionate, которые расширяют свои возможности ради изменений к лучшему («Empowerment for change»).

Цены и доступность

Ноутбуки уже доступны на украинском рынке по ценам:

Lenovo ThinkPad T590 — от 29 170 грн.

Lenovo ThinkPad T490 — от 28 219 грн.

Lenovo ThinkPad T490s — от 29 966 грн.

Lenovo ThinkPad Х390 — от 33 539 грн.

Lenovo ThinkPad Х390 YOGA — от 43 382 грн.

Lenovo ThinkBook – от 24 698 грн.