Lenovo представила обновленные модели легендарной бизнес-линейки - ThinkPad

21 августа 2020, 9:45

Компания Lenovo объявила о выходе на украинский рынок новых моделей легендарной бизнес-линейки — ThinkPad T14, T14s и T15.

Новинки оборудованы специальными клавишами для управления вызовами, режимом ожидания Modern Standby и возможностью запуска с помощью голосовой команды Wake on Voice.

Нужен надежный технический помощник для работы? Линейка ThinkPad воплощает сочетание лаконичного дизайна с мощностью и надежностью, проверенной временем. Все устройства линейки проходят тестирование по 12 военным стандартам MIL-STD-810G и более 200 внутренних проверок. Океанские глубины, высоты Эвереста и бесконечность космоса — устройства ThinkPad подтвердили свою стабильную работу в любых условиях.

Новинки ThinkPad T14, ThinkPad T14s и ThinkPad T15 оборудованы технологиями, которые помогают максимально эффективно использовать рабочее время. Пока ноутбук «просыпается», пропадает вдохновение? Режим ожидания Modern Standby обеспечивает мгновенное «пробуждение» системы и меньше, чем за 1,5 секунды, устройство уже подключено к сети и готово продолжать работу. Ноутбук с открытой крышкой можно активировать голосом благодаря функции Wake on Voice. Специальные функциональные клавиши F9-F11 позволяют одним нажатием начать или закончить конференцию. Все устройства работают на базе ОС Windows 10 Pro, поэтому соответствуют бизнес-запросам пользователей сразу "из коробки". Сбоку ноутбуки оборудованы удобным подключением для док-станции, которая позволяет легко подсоединить монитор, аудиосистему и другие аксессуары.

В современных условиях информация является едва ли не самым ценным ресурсом, поэтому защищенность устройства — один из основных критериев выбора бизнес-ноутбука. Новинки оборудованы решением ThinkShield, которое сочетает аппаратные и программные средства безопасности. Опциональная технология PrivacyGuard позволяет уменьшить угол обзора экрана и гарантирует, что информация на дисплее будет доступна только владельцу.

Шторка конфиденциальности ThinkShutter позволяет прикрыть камеру, когда ею не пользуются, гарантируя приватность владельца. Встроенный сканер отпечатка пальца обеспечивает защищенность устройства и мгновенную аутентификацию пользователя.

Легендарная клавиатура линейки ThinkPad с выемками гарантирует удобный "слепой" набор. Подсветка клавиш, которой оснащены новинки серии ThinkPad, позволяет комфортно закончить дела вечером. Пользователи могут не переживать, если случайно прольют жидкость на ноутбук, ведь клавиатура устройства устойчива к влаге.1 Нужно много работать с числами? Клавиатура ThinkPad T15 оборудована отдельным цифровым блоком для удобного ввода.

На украинском рынке ThinkPad T14 представлен в широком выборе конфигураций, чтобы каждый мог подобрать устройство, соответствующее потребностям. Для тех, кто работает с требовательными программами и привык к мультизадачности, ноутбук доступен с процессором Intel Core i7 10-го поколения или AMD Ryzen 7 Pro 4-го поколения, 16 ГБ оперативной памяти и накопителем емкостью 1 ТБ (в максимальной конфигурации).

ThinkPad T14 оборудован 14-дюймовым дисплеем на базе WVA-матрицы с разрешением Ultra HD (3840x2160 пикселей) и яркостью до 500 нит, что обеспечит комфортную работу и увлекательный досуг. Нужно еще больше возможностей? Пользователи могут выбрать модель с сенсорным дисплеем и разрешением Full HD (1920x1080 пикселей). Два стереодинамика с поддержкой технологии Dolby Audio воспроизводят аудиофайлы с эффектом присутствия, что будет вдохновлять на просмотр любимых фильмов и прослушивание песен снова и снова.

Пользователь сможет работать с новинкой в течение всего рабочего дня, не беспокоясь о подзарядке. ThinkPad T14 работает до 11,5 часов на одном заряде и может восстанавливать энергию от 0 до 80% всего за час благодаря функции Rapid Charge.3 Заботы о доступе к сети не будут мешать производительности. Новейший стандарт беспроводной связи Wi-Fi 6 обеспечит быстрое, надежное и безопасное подключение даже к загруженным сетям. Поддержка карт LTE-A WWAN (опционально) предоставит доступ к интернету везде, где есть сотовая связь.



Новый ThinkPad T14s сочетает мощность и компактность. Для быстрого отклика всех программ устройство оснащено производительными процессорами Intel® Core™ i7 10-го поколения или AMD Ryzen 7 Pro и оперативной памятью объемом до 16 ГБ. Накопитель емкостью до 1 ТБ сохранит все ценные моменты и обеспечит быстрый доступ к ним в любом месте. Модель оснащена 14-дюймовым WVA-дисплеем с разрешением Ultra HD (3840x2160 пикселей), антибликовым покрытием и яркостью до 500 нит для комфортной работы даже при ярком освещении (в максимальной конфигурации).

Часто бывают командировки? Вес ThinkPad T14s — лишь 1,35 кг, а благодаря компактным размерам устройство поместится в любую дорожную сумку или рюкзак. Для рабочего дня вне дома или офиса не придется брать с собой зарядное устройство и искать розетку, ведь ноутбук способен работать более половины суток (до 14,3 часов) в автономном режиме.3 Поддержка новейшего стандарта WiFi 6 обеспечит быстрый и стабильный доступ к сети. Если срочно нужно отправить рабочее письмо, а WiFi недоступен, поможет поддержка LTE-A WWAN связи.



Нужен дисплей побольше для удобной работы с большими объемами данных? ThinkPad T15 оборудован 15,6-дюймовым экраном с разрешением Ultra HD (3840x2160 пикселей) и поддержкой расширенного динамического диапазона HDR 400 в максимальной конфигурации для четкого воспроизведения мельчайших деталей.

Процессор Intel Core i7 10-го поколения и до 16 ГБ оперативной памяти гарантируют комфортную работу с ресурсоемкими приложениями. Наиболее требовательные пользователи смогут выбрать ThinkPad T15 с дискретным графическим адаптером NVIDIA GeForce MX330 для запуска «тяжелых» приложений и игр, если нужно отвлечься после непростой рабочей недели.

Благодаря тонким рамкам вокруг экрана и легким материалам корпуса устройство остается компактным и портативным. Несмотря на 15,6-дюймовый дисплей ноутбук весит всего 1,8 кг. Время автономной работы ThinkPad T15 до 10,8 часов позволяет не отвлекаться от важных задач на поиски зарядного устройства и розетки.



Для серии ThinkPad доступен широкий список дополнительных аксессуаров, которые улучшают удобство использования на работе или дома. Стильные мониторы, док-станции для комфортной работы в офисе, а также аксессуары (мыши, клавиатуры, жесткие диски и многое другое) — большой выбор для всех, кто предпочитает долговечные и производительные решения.

На все модели предоставляется глобальная гарантия, которая распространяется на 160 стран мира. В Украине ноутбуки ThinkPad сопровождаются гарантийным обслуживанием с максимальным сроком ремонта в течение пяти рабочих дней.