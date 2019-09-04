Ноутбуки ThinkPad от Lenovo с интеллектуальными функциями

4 сентября 2019, 13:45

Lenovo презентовала обновленные модели бренда ThinkPad, созданные для современного поколения работников.

Ноутбуки отличаются высокой производительностью, широкими возможностями для подключения беспроводных интерфейсов и высоким уровнем безопасности. Новый ThinkPad X1 Carbon на базе процессора Intel Core 10-го поколения – одна из первых на рынке коммерческих платформ, совместимых с Project Athena. Ноутбук предоставляет пользователям самые современные возможности для беспроводного доступа Wi-Fi 6 и возможность работать полный рабочий день без дополнительной зарядки. Обновленные модели для бизнеса – ThinkPad X1 YOGA, ThinkPad X1 Carbon, ThinkPad X390 и ThinkPad T490 – получили новейшие процессоры Intel Core 10-го поколения. Пользователи, которые хотят получить традиционные характеристики ThinkPad по доступной цене, оценят новые модели ThinkPad L13 и L13 YOGA.

Разработанные согласно философии бренда ThinkPad, модели удовлетворяют потребности работников нового поколения и приспособлены к современным рабочим местам. Пользователи стремятся сделать свой рабочий день более эффективным, а потому ищут производительные, надежные и простые в использовании устройства. Ноутбуки ThinkPad созданы для того, чтобы помогать владельцам достигать важнейших целей. Решение ThinkShield™ гарантирует защиту данных, а благодаря беспроводным модулям LTE-A и Wi-Fi 61 пользователи всегда будут на связи. Яркие дисплеи с высоким разрешением, аудиосистема Dolby Audio и знаменитая клавиатура линейки ThinkPad обеспечивают первоклассный опыт пользования.

В современном мире технологий безопасность является главным приоритетом. Именно поэтому компания Lenovo оснащает устройства инновационными решениями безопасности ThinkShield. Гибридная инфракрасная HD-камера с физической шторкой ThinkShutter защищает пользователей от посторонних глаз. Надежная многофакторная аутентификация возможна благодаря Windows Hello™, а также сканеру отпечатков пальцев. Удобный форм-фактор, многофункциональные возможности подключения и длительное время автономной работы позволяют пользователям достигать большего, независимо от того, где они находятся по своим делам.

«Из отзывов пользователей мы понимаем, что работники следующего поколения ожидают гораздо более гибкие сценарии работы. К ним относится потребность работать в любом месте и в любое время с помощью технологических инструментов, которые есть в их распоряжении. Именно поэтому они должны быть быстрыми, надежно защищенными, интуитивно понятными и мобильными, – комментирует Джерри Парадайс (Jerry Paradise), вице-президент по управлению коммерческими продуктами Lenovo Intelligent Devices Group. – Наша уникальная семья ноутбуков ThinkPad предоставляет бизнес-профессионалам лучшую производительность, безопасность и взаимодействие вместе с возможностями выбора лучшего устройства именно для них».

• В максимальной комплектации устройство оснащено 6-ядерным процессором IntelCore 10-го поколения, дисплеем с разрешением 4K (3840x2160 пикселей), поддерживает последние стандарты связи Wi-Fi 6 (Gig+) и Thunderbolt 3. Это позволяет работать продуктивно, где бы ни находился пользователь: в дороге, офисе или на встрече с клиентом.

• Совместимость с проектом Project Athena позволяет оптимизировать время работы от аккумулятора.

• Вес всего – от 1 кг, а толщина – от 14,9 мм.

• На выбор доступны различные 14-ти дюймовые дисплеи, в частности матрица с яркостью 500 нит, глубиной цвета 10 бит, разрешением 4K (3840x2160 пикселей) и поддержкой Dolby Vision. Теперь доступны экраны с разрешением Full HD (1920х1080 пикселей) и яркостью 400 нит.

• Акустическая система Dolby Atmos с двумя высокочастотными динамиками и двумя низкочастотными динамиками обеспечивает невероятное объемное звучание.

• Четыре микрофона дальнего радиуса действия повышают качество связи во время конференций и звонков.

• Ноутбук способен работать автономно до 18,5 часов2 и поддерживает технологию Rapid Charge, которая позволяет заряжать аккумулятор до 80% всего за час.

• Новый стандарт Wi-Fi 6 Gig+ и беспроводной модуль LTE-A обеспечивают молниеносную скорость соединения и помогают всегда быть на связи.

ThinkPad X1 YOGA: мобильный и мультирежимный

Мультирежимный ноутбук ThinkPad X1 YOGA 4-го поколения получил алюминиевый корпус и стал еще компактнее, тоньше и легче.

• 6-ядерный процессор Intel Core™ 10-го поколения (в максимальной конфигурации).

• Вес всего – от 1,4 кг, толщина – от 15,5 мм.

• Прочный алюминиевый корпус серого цвета Iron Grey.

• Теперь поддерживает все решения для док-станции, включая ThinkPad Mechanical Dock.

• Ноутбук способен работать автономно до 18,3 часов2 и поддерживает технологию Rapid Charge, которая позволяет заряжать аккумулятор до 80% всего за 60 минут.

• Устройство оснащено дисплеем с поддержкой Dolby Vision и акустической системой Dolby Atmos® с микрофонами дальнего действия.

• Поддержка беспроводного модуля LTE-A.

• Для удобной работы с сенсорным экраном ThinkPad X1 YOGA оборудован встроенным цифровым пером – ThinkPad Pen Pro.

ThinkPad T490: надежный инструмент для рабочих задач

• Ноутбук оборудован процессором Intel Core 10-го поколения (в максимальной конфигурации).

• Вес всего – от 1,5 кг, толщина – 17,9 мм.

• Большой выбор конфигураций дисплея, в том числе впечатляющий экран с разрешением WQHD (2560x1440 пикселей), яркостью 500 нит, IPS-матрицей и поддержкой технологии Dolby Vision или дисплей с разрешением Full HD (1920х1080 пикселей) и яркостью 400 нит.

• Аудиосистема Dolby Audio Premium с двумя динамиками.

• Двойные микрофоны дальнего радиуса действия значительно повышают качество связи во время конференц-звонков.

• Ноутбук способен работать автономно до 15 часов2 и поддерживает технологию Rapid Charge, которая позволяет заряжать аккумулятор до 80% всего за 60 минут.

• Устройство оснащено дисплеем с поддержкой Dolby Vision и акустической системой Dolby Atmos® с микрофонами дальнего действия.

• Беспроводные модули LTE-A и новый Wi-Fi 6 Gig+ обеспечивают молниеносную скорость соединения с сетью интернет.

ThinkPad X390: легкий и автономный

• Ноутбук оснащен процессором Intel Core 10-го поколения (в максимальной конфигурации).

• Вес всего – от 1,3 кг, толщина – 16,5 мм.

• В максимальной конфигурацииноутбук оборудован дисплеем с разрешением Full HD (1920х1080 пикселей) и яркостью 400 нит.

• Аудиосистема Dolby Audio Premium™ с двумя динамиками.

• Двойные микрофоны дальнего радиуса действия значительно повышают качество связи во время конференц-звонков.

• Ноутбук может работать автономно до 16,8 часов2 и поддерживает технологию Rapid Charge, которая позволяет заряжать аккумулятор до 80% всего за 60 минут.

• Поддержка беспроводного модуля LTE-A.

Новые ThinkPad серии L: производительные и мобильные

Новые ноутбуки ThinkPad L13 и L13 YOGA сочетают производительность и мобильность, получили более тонкие рамки экрана.

ThinkPad L13

• Ноутбук оснащен процессором Intel Core 10-го поколения (в максимальной конфигурации).

• Вес всего – от 1,4 кг, толщина – 17,6 мм.

• Большой выбор конфигураций дисплея, в том числе сенсорный экран с яркостью 300 нит.

• Аудиосистема Dolby Audio Premium с двумя динамиками.

• Двойные микрофоны дальнего радиуса действия значительно повышают качество связи во время конференц-звонков.

• Ноутбук может работать автономно до 14 часов2 и поддерживает технологию Rapid Charge, которая позволяет заряжать аккумулятор до 80% всего за 60 минут.

ThinkPad L13 YOGA

• Ноутбук оснащен процессором Intel Core 10-го поколения (в максимальной комплектации).

• Вес всего – от 1,5 кг, толщина – 17,6 мм.

• Большой выбор конфигураций дисплея, в том числе сенсорный экран с яркостью 300 нит.

• Аудиосистема Dolby Audio Premium™ с двумя динамиками.

• Ноутбук может работать автономно до 12 часов и поддерживает технологию Rapid Charge, которая позволяет заряжать аккумулятор до 80% всего за 60 минут.



