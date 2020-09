Мультизадачность нового поколения с Lenovo ThinkBook Plus

14 сентября 2020, 15:45

Компания Lenovo объявила о выходе на украинский рынок ноутбука для нового поколения работников ThinkBook Plus.

Устройство впервые представили на выставке CES в Лас-Вегасе. Новинка оборудована дополнительным сенсорным E-Ink экраном на верхней крышке. Такое решение позволяет пользователям читать электронные книги, делать заметки и просматривать важные уведомления, не открывая устройство.

«Переключаться между задачами до 300 раз в день — нормально. Благодаря второму дисплею, встроенному стилусу и "умным" функциям ThinkBook Plus расширяет возможности пользователей для максимальной эффективности в течение рабочего дня», — комментирует Эрик Ю (Eric Yu), старший вице-президент и генеральный менеджер Lenovo SMB Group.



Исследование рынка и бизнес-потребностей пользователей помогли Lenovo создать новый ThinkBook Plus в соответствии с требованиями современных работников. Благодаря 10-дюймовому E-Ink дисплею на верхней крышке ноутбука пользователи смогут быть более эффективными. Плотный рабочий график? Элегантный ThinkBook Plus в алюминиевом корпусе весит всего от 1,4 кг, новинка станет незаменимым помощником на деловых встречах. Внешний экран устройства воспроизводит сообщения, поэтому во время совещаний не нужно отвлекаться на почту или телефон. Режим ожидания Modern Standby позволяет получать электронные письма и уведомления даже с закрытой крышкой ноутбука, поэтому все важные новости будут перед глазами. Во время встречи возникла идея, которую срочно нужно записать? Благодаря цифровому стилусу, который входит в комплект поставки и крепится магнитом к боковой части устройства, можно легко сделать заметку или зарисовать эскиз на внешнем монохромном дисплее. Все записанные данные мгновенно синхронизируются с Microsoft OneNote, поэтому к ним можно будет вернуться после совещания. Пользователи ThinkBook Plus также смогут персонализировать устройство, установив индивидуальные обои или фото для внешнего дисплея.

Основной 13-дюймовый экран нового ThinkBook Plus продуман для выполнения рабочих задач. Дисплей воспроизводит четкие и детализированные изображения благодаря WVA-матрице и разрешению Full HD (1920x1080 пикселей). Матовый экран с антибликовым покрытием охватывает 100% цветового пространства sRGB и имеет широкие углы обзора.

Устройства бренда ThinkBook унаследовали надежность легендарной линейки ThinkPad. Новинка прошла многочисленные испытания сборки и надежности, включая тесты на устойчивость к влаге, экстремальным температурам и вибрациям. Шарниры ноутбука выдерживают 25 тысяч циклов открытия-закрытия, благодаря специальному металлическому порошковому покрытию.Утомили длинные пароли? Сканер отпечатков пальцев, встроенный в кнопку питания, обеспечивает мгновенную аутентификацию и защищает данные пользователя от посторонних. Эта кнопка удобно расположена на боковой панели ноутбука, поэтому его можно активировать даже закрытым.

В комплектацию новинки входит премиум-чехол ThinkBook Plus Sleeve. Он предохранит алюминиевый корпус ноутбука и внешний дисплей от царапин и повреждений.





ThinkBook Plus оборудован горячими клавишами для начала и завершения звонка в Skype. Динамики Harman Kardon®, поддержка технологии Dolby Audio и микрофоны, сертифицированные для Skype, обеспечат комфортную коммуникацию с коллегами на расстоянии. Нужна быстрая и надежная связь? Современный модуль Wi-Fi 6 обеспечивает стабильный и быстрый доступ в интернет даже в перегруженных сетях.

Новинка в максимальной конфигурации работает на базе процессора Intel® Core™ i7 10-поколения и операционной системы Windows 10 Pro, поэтому удовлетворит все бизнес-потребности пользователей. Оперативная память емкостью до 16 ГБ обеспечит быстрый отклик программ, а накопитель до 512 ГБ сохранит все рабочие и личные файлы. Работа на одном заряде до 10 часов позволяет не "привязывать" свой день к розетке. Нужно срочно восстановить заряд? Технология Rapid Charge всего за час зарядит устройство от 0 до 80%.



Для серии ThinkBook доступен широкий список дополнительных аксессуаров, которые улучшают удобство использования на работе или дома. Стильные мониторы, док-станции для комфортной работы в офисе, а также аксессуары (мыши, клавиатуры, жесткие диски и многое другое) — большой выбор для всех, кто предпочитает долговечные и производительные решения.

На все модели предоставляется глобальная гарантия, которая распространяется на 160 стран мира. В Украине ноутбуки ThinkBook сопровождаются гарантийным обслуживанием с максимальным сроком ремонта в течение пяти рабочих дней.

В Украине ThinkBook Plus доступен в сером цвете по цене от 44 856 грн.

Технические характеристики Lenovo ThinkBook Plus

Процессор: Intel Core i7-10710U (в максимальной конфигурации)

Операционная система: Windows 10 Pro

Дисплей: WVA, 13,3 дюймов, 300 нит, Full HD (1920x1080), с поддержкой Dolby Vision™ и антибликовым покрытием

Второй дисплей: E-Ink, 10,8 дюймов, Full HD (1920x1080), монохромный, сенсорный, с антибликовым покрытием

Графика: Intel UHD Graphics

Оперативная память: до 16 ГБ 2666 МГц DDR4

Накопитель: до 512 ГБ SSD PCIe

Аудиосистема: Dolby Audio, два динамика Harman Kardon мощностью по 2 Вт

Порты: 2 x USB-3.1 Gen 1 (в т. ч. один Always On), USB 3.1 Type-C Gen 2 (с функцией зарядки и DisplayPort), HDMI 1.4b, combo jack 3.5mm (audio/microphone)

Батарея: 45 Вт/ч, с технологией Rapid Charge

Сети: Wi-Fi 2x2 802.11ax + Bluetooth 5.0

Габариты: 308 × 217 × 17,4 мм

Вес: от 1,4 кг

Цвет: серый (Iron Grey)