Новинки Lenovo на CES: первые ПК с гибким экраном и поддержкой 5G

10 января 2020, 14:08

Компания Lenovo в рамках выставки CES в Лас-Вегасе представила ряд устройств будущего.

Миссия компании заключается в создании инновационных технологий, поэтому представленные новинки не только "умнее", но и способны улучшить жизнь пользователей, помочь отраслям сделать шаг вперед и открыть новые возможности для каждого.

Cоздан, чтобы разрушать стереотипы, поддерживает технологии Интернета вещей (IoT) и предназначен для "умных" городов, первый в мире ноутбук с 5G1 ㅡ Lenovo YOGA 5G. Пользователи будут оставаться на связи в любом месте, ведь 5G работает до 10 раз быстрее, чем 4G2, а поддержка последнего стандарта связи Wi-Fi обеспечит непрерывный доступ к сети дома. К тому же, устройство 2-в-1 стало первым ультратонким ноутбуком, который получил мобильный процессор Qualcomm Как лидер в разработке новых форм-факторов, Lenovo вновь трансформировала ноутбук и создала первый в мире ПК с гибким экраном ㅡ ThinkPad X1 Fold. Благодаря изучению потребностей пользователей и инженерному мастерству компания изменила представление о том, какими должны быть портативные устройства. Корпус инновационного ноутбука получил кожаное покрытие и выполнен из комбинации легких сплавов и углеродного волокна. Новый X1 Fold унаследовал традиции легендарной линейки ThinkPad ㅡ защищенность и выносливость. Мобильный и функциональный ноутбук весит менее 1 кг и оборудован гибким 13,3-дюймовым РOLED-дисплеем. Устройство легко адаптируется к потребностям пользователей, ведь его можно использовать в различных режимах: от компактного планшета до производительного ноутбука.Сегодня границы между функциональностью ноутбука и портативностью смартфона исчезают, а новое поколение работников постоянно находится в режиме мультизадачности, часто меняя девайсы. Именно поэтому Lenovo представила ThinkBook Plus ㅡ инновационный ноутбук для большей производительности в течение рабочего дня с E-Ink дисплеем на верхней крышке. На дополнительном экране пользователи могут создавать иллюстрации и заметки с помощью стилуса Precision Pen, а также просматривать уведомления, даже с закрытой крышкой.Lenovo ideapad Duet Chromebook предназначен для тех, кто любит устанавливать новейшие приложения, увлекается развлечениями и привык работать в дороге. Это один из самых легких и тонких хромбуков в мире, который работает автономно до 10 часов3. Новинка получила минималистичный дизайн и опциональный USI стилус4 для заметок, создания иллюстраций и удобного редактирования фото. Ноутбук 2-в-1 Lenovo ideapad Duet Chromebook отлично сочетает простоту и портативность для удобного пользования.Успех часов и голосового помощника с интеллектуальными функциями вдохновил компанию расширить экспертизу в категории домашних смарт-устройств и создать фоторамку Lenovo Smart Frame. Рамка получила матовый экран с антибликовым покрытием для приятного просмотра любимых фото и видео в любой комнате. "Умный" датчик адаптируется к количеству света в помещении и автоматически регулирует яркость изображения. Дополнительно можно настроить использование различных жестов для управления воспроизведением фотографий и видео.