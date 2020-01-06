5 смарт-устройств для креаторов от Lenovo

6 января 2020, 13:15

Компания Lenovo в рамках выставки CES, которая пройдет с 7 по 10 января в Лас-Вегасе, впервые представит линейку устройств Lenovo Creator для потребителей, работающих с творческим контентом.

Портативные ноутбуки Lenovo YOGA Creator 7 и ideapad Creator 5 помогут владельцам создавать шедевры, где бы они ни были. Ничто не сможет ограничить воображение креатора с мощным системным блоком ideacentre Creator 5. Воплощать яркие идеи станет еще проще благодаря мониторам Lenovo Qreator 27 и Lenovo Q27h с диагональю 27 дюймов и высоким качеством изображения.

Недавние исследования показывают, что более 200 миллионов креаторов используют компьютерную технику как минимум раз в неделю для решения творческих задач1. Именно они – потребители, которые наслаждаются фотографией, сторителлингом и креативным контентом, вдохновили Lenovo на создание новой серии устройств Creator на базе Windows 10.

Высокопроизводительные устройства линейки Lenovo Creator помогут писателям, художникам и дизайнерам каждый день создавать новые шедевры, используя современные технологии. Последняя версия программного обеспечения Lenovo Vantage отвечает особым требованиям креаторов. Чтобы быстро переключаться между программами Adobe для дизайна, художники могут закрепить на панели задач специальную «доску» для создания цифрового контента.



Легкий, стильный и мобильный Lenovo YOGA Creator 7 разработан специально для удовлетворения потребностей творцов цифрового контента. Работа креаторов станет более продуктивной благодаря мощному процессору Intel Core i7 десятого поколения (в максимальной конфигурации). Дизайнеров и цифровых художников приятно удивит 15,6-дюймовый дисплей с разрешением Full HD (1920x1080 пикселей), 100% охватом цветового пространства sRGB и полного спектра цветов по системе Pantone Matching System. Создание и прослушивание музыки станет настоящим удовольствием, ведь устройства оборудованы акустической системой Dolby Atmos и видеокартами NVIDIA с поддержкой драйверов Studio Drivers. Ноутбук сертифицирован для работы с приложениями для творчества, которые можно разместить на специальной рабочей панели2 для создания цифрового контента.

Модель поддерживает функцию Lenovo Q-Control, что позволяет легко переключаться на режим высокой производительности при создании 3D-анимации, графики или редактирования фотографий. С помощью искусственного интеллекта «умная» система охлаждения подстраивается под задачи владельца и оптимизирует работу аккумулятора до 20%.

Еще большую производительность обеспечивает интеллектуальный пакет Lenovo Smart Assist. Технология Windows Hello, встроенные инфракрасная камера и модуль распознавания отпечатков пальцев позволят быстро войти в учетную запись и начать работу с устройством. Благодаря функции Modern Standby, пользователям достаточно поднять крышку ноутбука, чтобы быстро просмотреть электронную почту и уведомления. Устройство оборудовано голосовым помощником Amazon Alexa, который может общаться с владельцем с любого угла комнаты.

Премиальные ноутбуки Lenovo YOGA Creator 7 и другие устройства, работающие на базе операционной системы Windows 10, получат еще больше функций Alexa5. Например, с их помощью можно управлять домашними смарт-устройствами, а функция Smart Light6 включает подсветку, когда помощник «слушает». К тому же, пользователи смогут наслаждаться улучшенными возможностями Smart Home. С помощью этой функции голосовому помощнику нужно дать только одну команду, чтобы активировать группу устройств, связанных между собой технологией Интернета вещей.

У портативного Lenovo YOGA Creator 7 компактные размеры – его вес всего 1,9 кг, а толщина – 16,4 мм. Для удобной работы в любом месте ноутбук оборудован модулем связи последнего поколения WiFi 6. Устройство может работать автономно до 13 часов7 и поддерживает технологию Rapid Charge8, что за час позволит восстановить заряд до 80%. Кроме того, клавиатуру оборудовали подсветкой для удобной работы ночью и цифровым блоком, с помощью которого проще управлять настройками изображений.

С ноутбуком Lenovo ideapad Creator 5 пользователи смогут легко воплотить творческий потенциал – делиться вдохновляющими идеями в социальных сетях или иллюстрировать книгу. Устройство получило процессор Intel Core i7 десятого поколения (в максимальной конфигурации), IPS-дисплей с диагональю 15,6 дюймов, разрешением Full HD (1920x1080 пикселей) и 100% охватом цветового пространства AdobeRGB.

Устройство работает на базе новейших графических процессоров NVIDIA с поддержкой драйверов Studio Drivers. Вести собственный блог можно сразу с ноутбука, ведь он оборудован веб-камерой с разрешением HD (1280x720 пикселей) и встроенной шторкой для защиты конфиденциальности. Рабочая панель для создания цифрового контента2 обеспечит пользователям быстрый доступ к Adobe Photoshop. Монтировать видео станет еще приятнее, ведь ноутбук оснащен аудиосистемой Dolby Audio.

Используя технологии искусственного интеллекта, устройство оптимизирует работу аккумулятора до 20%3 и контролирует уровень шума, поэтому ничто не будет отвлекать креаторов от творчества. Lenovo ideapad Creator 5 станет отличным помощником для создания графики и видеомонтажа в дороге, заряда аккумулятора хватит до 8 часов7. Если будет не хватать времени на полноценную зарядку, технология быстрой зарядки Rapid Charge8 поможет восстановить энергию всего лишь за час. Устройство легко носить с собой в течение дня, ведь его вес всего 2,2 кг. Модель представлена в темно-зеленом цвете (Dark Moss)9 с поддержкой Alexa4, оперативной памятью до 16 ГБ и SSD-накопителем до 1 ТБ.



Мощный компьютер Lenovo ideacentre Creator 5 предназначен для тех, кто привык создавать шедевры дома. ПК работает почти бесшумно, поэтому не помешает вдохновению владельца.

Удобный компьютер для всей семьи оборудован новейшими процессорами Intel Core i9. Устройство темно-зеленого цвета (Dark Moss) быстро настраивается и будет стильным дополнением рабочего пространства.

Развлечения, просмотр фильмов и монтаж видео станут еще приятнее благодаря дискретной видеокарте NVIDIA GeForce® RTX™ 2060, 16 ГБ оперативной памяти и динамикам Dolby Audio.

Lenovo Qreator 27 почти без рамок, поэтому прекрасно подойдет для ценителей звукового и визуального искусства. Монитор оборудован 27-дюймовым дисплеем с разрешением Ultra HD (3840x2160 пикселей), матрицей IPS и системой Smart Crystal Sound.

Просмотр любимых фильмов или монтирование видео станут настоящим удовольствием благодаря технологии Smart Crystal Sound. Монитор оборудован специальной панелью, которая вибрирует и воспроизводит звук по всей поверхности экрана, создавая эффект присутствия.

С помощью функции Smart Power10 пользователь может легко регулировать производительность устройства и оптимизировать потребление электроэнергии. Ретуширование фото и монтаж видео перейдут на новый уровень, ведь Lenovo Qreator 27 с 10-битной глубиной цвета воспроизводит изображение в максимально естественных оттенках. К тому же, устройство поддерживает более миллиарда цветов и имеет 98% охвата цветовой гаммы DCI-P3.

Порт USB Type-C — идеальное однокабельное решение для передачи данных, видео и питания на совместимые устройства К тому же, в стойку монитора встроено беспроводное зарядное устройство11, благодаря которому пользователи смогут еще быстрее и удобнее восстанавливать энергию на собственных девайсах.

Монитор разработан в минималистичном дизайне темно-серого (Iron Grey) цвета с хромированным покрытием, чтобы ничто не отвлекало креаторов от творчества. О здоровье глаз во время работы позаботится технология TÜV Rheinland Eye Comfort.