Новые приключения в мире подключенных устройств начинаются с Lenovo

11 января 2021, 9:45

В этом году во время CES, глобальной выставки электроники в Лас-Вегасе, компания Lenovo представила несколько новых ноутбуков из серии ideapad, один из которых с поддержкой сети 5G1.

Так же анонсированы планшет с 2К-экраном, аксессуары для повышения производительности и обновления программы Lenovo Vantage. Lenovo впервые представила режим Show Mode, созданный специально для управления Alexa на ПК2. Обновленный голосовой ассистент Alexa® в полноэкранном режиме поможет управлять "умным" домом, календарем, видео и аудио звонками.

В "новой реальности" цифровая трансформация более персонализированная, чем когда-либо прежде. Теперь каждый хочет выполнять как можно больше дел из дома и чувствовать больше легкости. Повседневная жизнь изменилась. Однако благодаря интернету мы можем смотреть новые фильмы, благодарить учителей своих детей или общаться с коллегами просто из дома. Компания Lenovo представила "умные" продукты для каждого и программное обеспечение, которые помогут пользователям адаптироваться и оставаться на связи в меняющемся мире. Современные технологии, которые всегда готовы к работе, выглядят стильно и постоянно адаптируются к новым потребностям, вдохновляют инженеров на создание смарт-устройств.



Пользователям нужен быстрый и эффективный ноутбук с хорошим интернет-соединением по доступной цене, который позволит выйти за пределы обыденной реальности. Находясь дома, все члены семьи пользуются одной сетью Wi-Fi, поэтому в часы пиковой нагрузки она может не выдерживать. Сейчас как никогда важно пользоваться устройством с несколькими вариантами подключения. В частности с возможностью подключиться к надежному мобильному интернет-соединению 4G/LTE и 5G, что обеспечит качественный доступ к сети во время очередной рабочей презентации. Именно для этого инженеры создали новый портативный ноутбук Lenovo ideapad 5G.

Настроение отдыхать целый день в постели, наслаждаясь сериалами? Устройство способно работать до 20 часов без подзарядки в режиме воспроизведения потокового видео3. Быстрый 5G1 (поддерживает до 6 ГГц) или же надежные 4G LTE4 и Wi-Fi 55 уберегут от раздражения из-за задержки изображения на 14-дюймовом экране. Пользователи, которые часто работают в режиме мультизадачности, тоже оценят практичное и изысканное устройство и дома, и в дороге. Ноутбук на базе Windows 10 имеет дополнительные функции смартфона (в частности слот для SIM-карты), при этом устройство остается мощным, надежным, тонким и легким. При отсутствии 5G-сети, ноутбук ideapad 5G переходит на соединение 4G LTE, установленное по умолчанию.

За производительность и скорость ideapad 5G отвечает процессор Qualcomm® Snapdragon 8c. Устройство также имеет продуктивную видеокарту Qualcomm® Adreno 680 и систему связи Qualcomm Snapdragon 5G Modem-RF System. Пользователь может смотреть фильмы, звонить и отправлять почту практически в любом месте в десять раз быстрее с подключением к сети 5G6, чем к 4G. Можно мгновенно загрузить большие файлы или просмотреть видео с разрешением Full HD (1920x1080 пикселей). Насыщенную картинку обеспечивает дисплей с яркостью 300 нит, IPS-матрицей и 100% охватом цветового пространства sRGB. Обучение и развлечения будут приятнее на 14-дюймовом Lenovo ideapad 4G/LTE4 на базе процессора Snapdragon 8c. Устройства ideapad 5G и ideapad 4G/LTE получили до 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и SSD-накопитель7 PCIe до 512 ГБ.

Lenovo ideapad 4G/LTE доступен в стильном серебристом цвете (Light Silver) с удобной клавиатурой, которую уже полюбили пользователи линейки. Устройство работает тихо, как планшет, благодаря безвентиляторному охлаждению. Мощная звуковая система Dolby Audio с направленными на пользователя динамиками и двунаправленными микрофонами обеспечивает комфортное онлайн-общение с друзьями и коллегами.

Ideapad 5G поддерживает режим ожидания Modern Standby, который мгновенно запускает ноутбук из спящего режима. Для дополнительной безопасности доступен вход в систему с помощью функции распознавания лица. У дисплея почти незаметные тонкие рамки, а соотношение экрана к корпусу составляет 90%, что позволяет сполна насладиться изображением. Устройство имеет неоспоримые преимущества для тех, кто постоянно на ходу. Lenovo ideapad 4G/LTE портативный (1,2 кг) и тонкий (14,9 мм), с аккумулятором мощностью 51 Вт/ч и поддержкой технологии быстрой зарядки Rapid Charge Express8. Заряжать ноутбук или подсоединить к нему смартфон удобно благодаря полнофункциональному разъему USB Type-C.



Быть на связи, оставаясь дома, помогут ассистент Alexa2 и новый режим Show Mode. Благодаря этой технологии, ноутбук становится устройством бесконтактного управления Alexa® в полноэкранном формате. Режим превращает ПК в дисплей, похожий на устройство Echo Show, где любой член семьи может видеть помощника и наслаждаться разговором с Alexa.

Голосовые команды Alexa для ПК срабатывают так же эффективно, как и клики мышкой, при этом позволяют выполнить больше работы. Помощницу можно попросить включить музыку из Amazon Music, любимых приложений или местных радиостанций и сразу же увидеть название песни или обложку альбома. Микрофоны ноутбука помогают Alexa четко выделять голосовые команды, даже когда играет музыка.

Также легко установить напоминание и контролировать "умный" дом, выполняя при этом множество задач на ноутбуке. Ученики и студенты, которые учатся из дома, могут задавать вопросы помощнице, чтобы та помогла с домашним заданием. В течение дня Alexа проверит прогноз погоды на неделю, обновит шопинг-лист, будет просматривать музыкальные рекомендации и многое другое.

Во втором квартале 2021 года режим Show Mode будет доступен для пользователей широкого ряда ПК Lenovo, включая некоторые ноутбуки линейки YOGA и ideapad2.



Компания Lenovo представила два мощных ноутбука из линейки устройств для домашнего пользования: ideapad 5i Pro9 и ideapad 5 Pro. Стильные новинки доступны в нескольких конфигурациях в светло-сером (Cloud Grey) или темно-сером (Storm Grey) металлическом корпусе.

Дисплей ноутбука Lenovo ideapad впервые получил соотношение сторон 16:10. Это сделает пользование устройством в режиме мультизадачности в Windows еще удобнее, а просмотр фильмов приятнее. Ideapad 5i Pro и ideapad 5 Pro получили более узкие рамки, соотношение экрана к корпусу 90% и 100% охвата цветового пространства sRGB. Новинки можно выбрать в удобном для пользователя размере экрана: 14 или 16 дюймов. Дисплей получил сертификат безопасности TÜV Rheinland11, он оснащен технологией Eye Care, которая снижает влияние синего цвета и защищает зрение во время длительной работы. Легкое и портативное 14-дюймовое устройство весит всего 1,45 кг, а 16-дюймовое — 2 кг.

Инфракрасная камера (ИК) и технология Windows Hello обеспечивают надежный бесконтактный вход в систему. ИК-камера оснащена смарт-датчиками time-of-flight (ToF) и программным обеспечением от Glance by Mirametrix. ToF-камера отслеживает активность, а ПО остановит видео, когда пользователь отлучится на кофе. Ноутбук даже может предупредить звуковым сигналом о том, что его кто-то пытается переместить, пока владелец отвернулся.

Show Mode и Alexa — прекрасный тандем, который помогает бесконтактно и удобно управлять ноутбуком Lenovo. Голосовой ассистент Alexa® напомнит о важных событиях, встречах и задачах, а оповещения придут даже при отсутствии пользователя возле ПК.

Устройство настроено на режим автоматизированного интеллектуального охлаждения (Intelligent Cooling Mode). Технология искусственного интеллекта (AI) поможет оптимизировать продолжительность работы батареи. Благодаря режиму Lenovo Q-Control пользователи смогут самостоятельно регулировать скорость работы устройства, нажав клавиши Fn и Q. Для максимальной производительности можно перейти в режим Maximum Performance, а для спокойной работы — Battery Saving. Выполняя несложные задачи, пользователи могут замедлить частоту обновления екрана12 и дополнительно контролировать автономность батареи, нажав комбинацию F+R.12

Невозможно не заметить, что трекпад стал больше, чем у предыдущих поколений, а также новую клавиатуру с мягкими упругими клавишами и опциональной подсветкой. Окунуться в мир развлечений поможет аудиосистема Dolby Atmos® и дисплей с разрешением 2,8K в 14-дюймовых моделях. Нужно стабильное подключение к сети, доступное в любой части помещения? Стандарт связи Wi-Fi 65 обеспечит качественное интернет-соединение для работы и развлечений.

Технические характеристики Lenovo ideapad 5i Pro на базе Intel:

• Производительные процессоры до Intel Core i7 11-го поколения

• Графическая карта NVIDIA MX450 (в максимальной конфигурации) для быстрой работы и игр

• 14-дюймовый дисплей с разрешением до 2,8K (16:10), с матрицей IPS, частотой обновления 90 ГГц и яркостью 400 нит

• Для любителей больших экранов — 16-дюймовый дисплей с разрешением 2,5K (16:10)

• Устройства обоих размеров оснащены до 16 ГБ оперативной памяти и SSD-накопителем PCIe M.27 до 1 ТБ

• 14-дюймовый ноутбук получил батарею мощностью на 56,5 Вт/ч и поддержку технологии быстрой зарядки Rapid Charge Boost13

• Емкость батареи 16-дюймового устройства — 75 Вт/ч с поддержкой технологии быстрой зарядки Rapid Charge Express8

• 16-дюймовая модель поддерживает технологию Thunderbolt 4 для подключения по одному проводу

При выборе Lenovo ideapad 5 Pro на базе мобильных процессоров AMD Ryzen следующего поколения (скоро в продаже) пользователь получает:

Ideapad 5 Pro с диагональю 14 дюймов:

• Новое поколение мобильных процессоров AMD Ryzen (скоро в продаже)

• Графическая карта NVIDIA MX450 (в максимальной конфигурации)

• До 16 ГБ оперативной памяти и SSD-накопитель PCIe M.27 до 1 ТБ

• 14-дюймовый дисплей с разрешением до 2,8K (16:10), с матрицей IPS, частотой обновления 90 ГГц и яркостью 400 нит

• Емкость батареи — 56,5 Вт/ч и поддержка технологии быстрой зарядки Rapid Charge Boost13

Ideapad 5 Pro с диагональю 16 дюймов:

• Широкий выбор мобильных процессоров следующего поколения AMD Ryzen (скоро в продаже)

• Несколько вариантов графики, в частности графические карты NVIDIA GeForce RTX нового поколения (скоро в продаже)

• До 32 ГБ оперативной памяти и SSD-накопитель PCIe M.27 до 1 ТБ

• 16-дюймовый дисплей с разрешением 2,5K (16:10), матрицей IPS, частотой обновления 120 ГГц и яркостью 350 нит

• Емкость батареи — 75 Вт/ч и поддержка технологии быстрой зарядки Rapid Charge Express

