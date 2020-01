Мультизадачность с новым ThinkBook Plus от Lenovo

9 января 2020, 16:00

Компания Lenovo во время выставки CES в Лас-Вегасе представит последнюю версию ноутбука для нового поколения работников ─ ThinkBook Plus.

Для большей производительности и мультизадачности новинка получила дополнительный экран на верхней крышке. Основной 13,3-дюймовый дисплей с разрешением Full HD (1920x1080 пикселей) и матрицей IPS предназначен для выполнения ежедневных задач. 10,8-дюймовый E-Ink экран отлично подойдет для создания иллюстраций и диаграмм с помощью встроенного стилуса. Благодаря дополнительному дисплею пользователи смогут получать и просматривать важные оповещения даже с закрытой крышкой ноутбука, не отвлекаясь на почту во время встречи.





Миллениалы и поколение Z составляют почти 60% современных работников. Именно они часто работают на нескольких устройствах в режиме мультизадачности. Однако, исследования1 подтверждают, что в таких условиях среднестатистический сотрудник тратит более 2 часов в день, чтобы снова сконцентрироваться на задании. Не терять производительность помогут “умные” технологии, разработанные специально для потребностей малого и среднего бизнеса, независимо от роли и задач сотрудников.



Исследования компании и анализ опыта клиентов помогли создать новый ThinkBook Plus, который отвечает требованиям современных работников и помогает решать рабочие дела в режиме мультизадачности. Устройство предоставляет пользователям инновационные возможности и "умные" функции для достижения максимальной эффективности:

• Сотрудничество. Пользователи смогут оставаться сосредоточенными во время совещаний, получая только важные оповещения, например, электронные письма или напоминания о следующих встречах. С помощью встроенного стилуса, который легко синхронизируется с Microsoft OneNote, можно мгновенно делать заметки. Быстро управлять VoIP-звонками в Skype помогут выделенные горячие клавиши. Динамики Harman и микрофоны, сертифицированные Skype for Business, обеспечат качественное и четкое звучание во время онлайн-совещаний. Ноутбуки поддерживают функции голосового помощника Amazon Alexa. Достаточно одной команды, чтобы добавить новое задание в список дел на день, даже не открывая устройство.

• Креативность. Воплощать идеи на E-Ink дисплее и сразу конвертировать их в диаграммы или заметки поможет цифровой стилус. Надоели скучные картинки на фоне? Пользователь сможет персонализировать ноутбук, установив уникальную заставку. Креаторы получат удовольствие от создания контента, ведь устройство оборудовано почти безрамочным экраном с разрешением Full HD (1920x1080 пикселей) и поддержкой технологии Dolby Vision.

• Безопасность. Встроенный в кнопку питания модуль распознавания отпечатков пальцев защитит данные владельца и поможет быстро войти в аккаунт благодаря поддержке функции Windows Hello. Шторка камеры позаботится о конфиденциальности, а модуль TPM 2.0 обеспечит дополнительный уровень безопасности.

• Скорость. Для оперативного решения комплексных задач новинку оборудовали мощными процессорами Intel Core 10-го поколения и операционной системой Windows 10. В зависимости от конфигурации пользователи смогут выбрать устройство с SSD-накопителем и необходимым количеством оперативной памяти.

• Сосредоточенность. Просмотр уведомлений на дополнительном экране позволит не отвлекаться от важных дел. Ноутбук поддерживает функцию Modern Standby, которая выводит устройство из спящего режима менее чем за полсекунды и позволяет получать электронную почту и оповещения, даже с закрытой крышкой.

Дополнить образ ноутбука помогут стильные аксессуары. Премиум-чехол ThinkBook Plus Sleeve защитит устройство от царапин во время переездов между встречами. Накладка для E-Ink дисплея с удобным магнитным замком дольше сохранит экран невредимым. Привыкли пользоваться мышью? Компактная беспроводная мышь ThinkBook Bluetooth Silent Mouse работает на любой поверхности благодаря оптическому датчику с голубой подсветкой. Устройство легко подсоединить к ноутбуку с помощью Bluetooth 5, ведь ОС Windows 10 на ThinkBook Plus поддерживает функцию Microsoft Swift Pair.

«Переключаться между задачами до 300 раз в день — нормально. Благодаря второму дисплею, встроенному стилусу и "умным" функциям ThinkBook Plus расширяет возможности пользователей для максимальной эффективности в течение рабочего дня», — комментирует Эрик Ю (Eric Yu), старший вице-президент и генеральный менеджер Lenovo SMB Group.