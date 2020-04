Новые ноутбуки Lenovo ThinkBook 14 и ThinkBook 15

9 апреля 2020, 14:15

Компания Lenovo представила в Украине новые модели устройств для молодого поколения работников ThinkBook 14 и ThinkBook 15.

Ноутбуки получили современные процессоры, изящный алюминиевый корпус, операционную систему Windows 10 Pro (опционально) и соответствуют стандартам безопасности малого и среднего бизнеса. Сочетая в себе портативность и простоту использования, устройства помогут расширить возможности новой рабочей силы и эффективно работать в любом месте.



Проводить звонки в Skype станет еще удобнее. Обе модели оборудованы выделенными горячими клавишами для ответа и окончания вызова, а микрофон и динамики сертифицированы Skype for Business. Быструю передачу данных и мультимедийных файлов обеспечит порт USB 3.1 Type-C второго поколения. С помощью универсального разъема пользователи смогут заряжать гаджеты и подключать периферийные устройства. Быстрый интернет доступен благодаря поддержке проводных (RJ45) и беспроводных интерфейсов.

Модели унаследовали надежность и защищенность ThinkPad. Модуль TPM 2.0 шифрует данные и обеспечивает аппаратную аутентификацию, предоставляя дополнительный уровень безопасности. Встроенный в кнопку питания модуль распознавания отпечатков пальцев обеспечит быстрый доступ к системе. Петли ноутбука выполнены из цинкового сплава и рассчитаны на 25 000 циклов открывания/закрывания. Кроме того, они покрыты индием и оловом, что повышает коррозионную стойкость и улучшает прием сигнала Wi-Fi. Во время тестирования на ThinkBook выливали 60 см³ воды, а также проверили способность выдерживать экстремальные температуры и вибрации.



Согласно последним исследованиям, эффективность, возможности для роста и техническое обеспечение сильнее всего влияют на удовлетворенность условиями работы. Около 60% работников стремятся иметь устройство, которое позволит работать где угодно, оставаться эффективным и гибким. Lenovo ThinkBook 14 предназначен для представителей малого и среднего бизнеса, которым необходимы защищенные, производительные и мобильные устройства. Пользователи получат максимальные возможности для работы, ведь ноутбук оснащен процессорами Intel Core i7 десятого поколения и операционной системой Windows 10 Pro (в максимальной конфигурации). Вес устройства — от 1,5 кг, его легко брать с собой куда угодно. Ноутбук работает автономно до 9 часов и поддерживает технологию Rapid Charge, которая позволит всего за 60 минут восстановить заряд до 80%. Стильный Lenovo ThinkBook 14 с алюминиевым корпусом станет прекрасным решением для сотрудников, которые часто путешествуют по делам или посещают бизнес-встречи.

Соотношение 14-дюймового дисплея к корпусу ноутбука составляет 80%, поэтому ничто не будет отвлекать пользователей от изображения. IPS-экран с разрешением Full HD (1920x1080 пикселей) получил антибликовое покрытие, позволяющее удобно работать даже в солнечном помещении. Пользователи в соответствии с рабочими задачами могут выбрать устройство с интегрированной видеокартой Intel® Iris Plus Graphics или Intel UHD Graphics, либо с дискретным графическим процессором AMD Radeon 630. Исключительный звук при просмотре фильмов и видео обеспечат два динамика Dolby Audio. Lenovo ThinkBook 14 получил 16 ГБ оперативной памяти DDR4 для управления самыми требовательными рабочими нагрузками и SSD-накопитель до 512 ГБ (в максимальной конфигурации).



Модель с диагональю 15,6 дюймов работает под управлением операционной системы Windows 10 Pro, оснащена интегрированной видеокартой Intel® Iris Plus Graphics и процессором Intel Core i7 десятого поколения (в максимальной конфигурации). Для пользователей, работающих с ресурсоемкими приложениями, фото- или видеоредакторами доступна конфигурация с дискретным графическим процессором AMD Radeon 630. Lenovo ThinkBook 15 сочетает в себе высокую производительность с интуитивно понятными функциями для экономии времени работников. Ноутбук учитывает требования бизнеса к безопасности, надежности и долговечности, что позволит пользователям не беспокоиться о безопасности данных, где бы они ни работали. Времени автономной работы до 9 часов хватит на полный рабочий день. К тому же, ноутбук поддерживает технологию быстрой зарядки Rapid Charge.

Устройство получило экран с IPS-матрицей с разрешением Full HD (1920x1080 пикселей) и антибликовым покрытием. Угол раскрытия на 180 градусов позволит удобно обсуждать с коллегами новый проект или просматривать презентацию. Два динамика Dolby Audio подарят приятные впечатления при просмотре и создании видеоконтента. У ноутбука компактные размеры: толщина — менее 19 мм, а вес — всего от 1,8 кг, поэтому он легко поместится в любимый рюкзак или сумку. Для более удобной работы клавиатура Lenovo ThinkBook 15 оборудована цифровым блоком и подсветкой, если необходимо закончить дела вечером.



Ноутбуки ThinkBook 14 и 15 разработаны для малого и среднего бизнеса, а также для креативной рабочей силы, у которой нет специализированной группы технической поддержки. Благодаря программному обеспечению Lenovo Vantage можно персонализировать настройки ПК, автоматически обновлять драйвера, проводить самодиагностику устройства и пользоваться удаленной технической поддержкой.

На модели предоставляется глобальная гарантия, которая распространяется на 160 стран мира. В Украине ноутбуки ThinkBook сопровождаются гарантийным обслуживанием с максимальным сроком ремонта в течение пяти рабочих дней. С помощью фирменных аксессуаров экосистемы Think от Lenovo пользователи могут повысить уровень комфорта в работе. Мониторы, док-станции, мыши, жесткие диски со встроенной системой кодирования и т.д. — среди решений Lenovo можно выбрать дополнительные устройства, которые расширят возможности ноутбука. Благодаря глобальному сервису и решениям для бизнеса, предприниматели могут оптимизировать рабочие процессы и повысить производительность работников.

В Украине ноутбуки Lenovo ThinkBook 14 и ThinkBook 15 доступны в сером (Mineral Grey) цвете по цене от 16 697 гривен и 17 433 гривны соответственно.

Технические характеристики Lenovo ThinkBook 14:

Процессор: Intel Core i7-1065G7 (в максимальной конфигурации)

Операционная система: Windows 10 Pro (в максимальной конфигурации)

Дисплей: IPS, 14 дюймов, 250 нит, Full HD (1920x1080), с антибликовым покрытием (в максимальной конфигурации)

Графика: AMD Radeon 630 (в максимальной конфигурации)

Оперативная память: до 16 ГБ 2666 МГц DDR4

Накопитель: до 512 ГБ SSD PCIe (в максимальной конфигурации)

Аудиосистема: Dolby Audio, два динамика мощностью по 2 Вт

Порты: USB 2.0, 2 x USB-3.1 Gen 1 (в т. ч. один Always On), USB 3.1 Type-C Gen 1, USB 3.1 Type-C Gen 2 (с функцией зарядки и DisplayPort), HDMI 1.4b, combo jack 3.5mm (audio/microphone)

Батарея: 45 Вт/ч, с технологией Rapid Charge

Сети: Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, Ethernet RJ-45

Габариты: 326 × 230 × 17,9 мм

Вес: 1,5 кг

Цвет: серый (Mineral Grey)

Технические характеристики Lenovo ThinkBook 15:

Процессор: Intel Core i7-1065G7 (в максимальной конфигурации)

Операционная система: Windows 10 Pro (в максимальной конфигурации)

Дисплей: IPS, 15,6 дюймов, 250 нит, Full HD (1920x1080), с антибликовым покрытием (в максимальной конфигурации)

Графика: AMD Radeon 630 (в максимальной конфигурации)

Оперативная память: до 16 ГБ 2666 МГц DDR4

Накопитель: до 512 ГБ SSD PCIe (в максимальной конфигурации), опционально до 1 ТБ HDD

Аудиосистема: Dolby Audio, два динамика мощностью по 2 Вт

Порты: USB 2.0, 2 x USB-3.1 Gen 1 (в т. ч. один Always On), USB 3.1 Type-C Gen 1, USB 3.1 Type-C Gen 2 (с функцией зарядки и DisplayPort), HDMI 1.4b, combo jack 3.5mm (audio/microphone), отверстие под замок Kensington

Батарея: до 57 Вт/ч, с технологией Rapid Charge

Сети: Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, Ethernet RJ-45

Габариты: 364 × 245 × 18,9 мм

Вес: 1,8 кг

Цвет: серый (Mineral Grey)