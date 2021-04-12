Lenovo ThinkBook 14s YOGA уже в Украине

12 апреля 2021, 9:15

Компания Lenovo объявила о выходе на украинский рынок первого ноутбука 2-в-1 в линейке ThinkBook — ThinkBook 14s YOGA.

Бизнес-устройство получило встроенный стилус, возможность вращаться на 360 градусов, защитное покрытие Corning® Glass и поддержку режима Modern Standby.

ThinkBook 14s YOGA — устройство 2-в-1 на базе Windows 10 Pro, которое можно использовать в четырех режимах. Во время рабочих презентаций пользователю будет удобно выбрать режим "тент" — ноутбук можно повесить на флипчарт, чтобы освободить руки и увеличить угол обзора слайдов для коллег. Для заметок от руки, построения графиков и просмотра документов лучше всего подойдут режимы "планшет" или "стенд". Нужно быстро записать конспект совещания? Стилус обеспечит полный комфорт в работе с 14-дюймовым сенсорным дисплеем. Интеллектуальные возможности аксессуара ускоряют работу с ноутбуком — всего одно касание к дисплею включает приложение для заметок. Рабочее пространство Windows Ink открывается сразу, если при входе в систему взять гаджет в руку. Пользователь может не волноваться о заряде стилуса, ведь он встроен в ThinkBook 14s YOGA и заряжается внутри устройства.ThinkBook 14s YOGA создан для пользователей с насыщенным графиком и позволяет работать с задачами различной сложности. Мощный процессор Intel® Core i7 11-го поколения (в максимальной конфигурации) поможет справиться с различными бизнес-задачами и воплотить креативные идеи. Насладиться визуальным контентом возможно благодаря технологии Dolby Vision и встроенной видеокарте Intel® Iris Xe. Яркость экрана до 300 нит и 100% охват цветового пространства sRGB обеспечивают яркое насыщенное изображение с точной передачей цветов.

ThinkBook 14s YOGA позволяет работать комфортно в условиях "новой нормы". Чтобы онлайн-звонки проходили продуктивно, ноутбук оснащен веб-камерой с разрешением 720p, двунаправленными микрофонами и двумя динамиками от Harman по 2 Вт. Технология шумоподавления Whisper Voice обеспечит кристально чистое звучание и поможет проводить рабочие совещания даже когда вокруг шумно. Мощный аккумулятор гарантирует до 12 часов работы без подзарядки, а технология Rapid Charge позволит быстро восстановить заряд. Во время насыщенной работы устройство не будет перегреваться благодаря "умному" режиму охлаждения Intelligent Cooling. Выбрав модель в максимальной конфигурации, пользователь получает бесперебойное подключение и возможность легко подсоединяться к сети благодаря поддержке технологии WiFi 6. Нужно дополнить рабочее место монитором или другими гаджетами? ThinkBook 14s YOGA оснащен разъемами Thunderbolt™ 4 и USB Type-C, которые обеспечивают быструю передачу данных. Пользователи также оценят наличие и других разъемов на боковой панели: два USB 3.0 Gen 1, HDMI 1.4b и слот для карт MicroSD. В максимальной конфигурации пользователю доступны два накопителя по 1 ТБ или 512 ГБ, а также оперативная память до 40 ГБ. Клавиши F9-11 помогут быстро и удобно взаимодействовать с онлайн-звонками: отвечать, звонить и завершать совещания. Также доступна конфигурация с подсветкой клавиатуры и с горячими клавишами, которые позволяют заходить в учетные записи Skype for Business или Lenovo Services одним касанием.



У ThinkBook 14s YOGA прочный корпус из металла, на котором почти не остаются отпечатки пальцев. Стильный гаджет подчеркнет бизнес-статус и станет надежным партнером на всех рабочих встречах. Ноутбук доступен в минерально-сером цвете (Mineral Grey) и в цвете синей бездны (Abyss Blue) (ограниченный выпуск) для тех, кто не боится экспериментировать и любит выделяться. Сенсорный дисплей с разрешением Full HD (1920 x 1080 пикселей) получил тонкие рамки с четырех сторон, что обеспечивает 86% активной площади экрана. Инженеры Lenovo оборудовали дисплей надежным защитным покрытием Corning® Glass, чтобы сделать его долговечным. В дизайне также позаботились о безопасности данных: для удобства входа датчик считывания отпечатков пальцев объединили с кнопкой питания, а веб-камеру оборудовали специальной шторкой ThinkShutter, которая сохраняет приватность.

На все модели ThinkBook предоставляется глобальная гарантия, которая распространяется на 160 стран мира. В Украине ноутбуки ThinkBook сопровождаются гарантийным обслуживанием с максимальным сроком ремонта в течение пяти рабочих дней.

Ноутбук ThinkBook 14s YOGA доступен на украинском рынке по цене от 34 343 гривен.

Технические характеристики ThinkBook 14s YOGA:

Процессор: Intel Core i7 11-го поколения (в максимальной конфигурации)

Операционная система: Windows 10 Pro (в максимальной конфигурации)

Дисплей: 14" (1920 x 1080 пикселей), сенсорный экран с поддержкой технологии Dolby Vision, яркость до 300 нит, 100% охват цветового пространства sRGB

Графика: интегрированная Intel Iris Xe

Оперативная память: до 40 ГБ (8 ГБ (встроенной) DDR4-3200 + 32 ГБ SO-DIMM) DDR4-3200

Накопитель: твердотельный накопитель M.2 PCIe емкостью до 1 ТБ (в максимальной конфигурации), второй твердотельный накопитель M.2 PCIe до 512 ГБ (опционально)

Аудиосистема: два динамика Harman по 2 Вт, двунаправленные цифровые микрофоны

Разъемы: 2 x USB 3.0 Gen 1 (в том числе 1 всегда включен), USB-C 3.1 (Thunderbolt 4), USB-C 3.1 Gen 2, слот для карт MicroSD, HDMI 1.4b, комбинированный разъем для наушников/микрофона

Сеть: WiFi 6 (в максимальной конфигурации); Bluetooth 5.1

Габариты: 16,9 мм x 320 мм x 216 мм

Вес: 1,5 кг

Цвет: минерально-серый (Mineral Grey), синяя бездна (Abyss Blue)