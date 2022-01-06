Новый ThinkBook с дополнительным экраном

6 января 2022, 12:15

В рамках выставки CES компания Lenovo представила новые ноутбуки ThinkBook, новый бренд настольных ПК и различные аксессуары.

Материалы премиум-класса, изысканный и одновременно экологичный дизайн, а также инновационные возможности — каждая деталь продумана, чтобы удовлетворить потребности представителей нового поколения малого и среднего бизнеса.

ThinkBook Plus Gen 3 — первый на рынке1 ноутбук со сверхшироким 17,3-дюймовым основным дисплеем с соотношением сторон 21:10 и 8-дюймовым дополнительным экраном, который добавляет множество сценариев использования и делает многозадачную работу комфортнее.

Lenovo также обновила ThinkBook 13x Gen 2 и представила новый аксессуар — коврик ThinkBook Wireless Multi-Device Charging Mat, который обеспечивает беспроводную зарядку2 ноутбука с помощью технологии Power by Contact и зарядку совместимых мобильных устройств3 с помощью технологии Qi. Еще более тонкие ThinkBook 14 Gen 4+ i и ThinkBook 16 Gen 4+ i получили соотношение сторон экрана 16:10, большой стеклянный сенсорный тачпад, поддержку “умных” технологий и датчиков. Все новейшие ПК оснащены процессорами Intel Core 12-го поколения и поддерживают операционную систему Windows 11. В дополнение к новинкам Lenovo презентовала аксессуары из материалов премиум-класса, включая рюкзак и мыши.

Компания также представила обновленный портфель настольных ПК ThinkCentre neo для растущих потребностей малого и среднего бизнеса. В эру гибридной работы новинки ThinkCentre дают бизнесу более широкий выбор адаптируемых высокопроизводительных устройств с необходимыми вычислительными мощностями.



Многозадачность и гибридный график — новая норма, которая часто требует нескольких устройств и расширенной рабочей площади. Инженеры Lenovo учли требования современных пользователей и представили первый на рынке 17,3-дюймовый ноутбук со встроенным полноцветным жидкокристаллическим (ЖК) дисплеем ThinkBook Plus Gen 3. Новинка — мобильное бизнес-решение для работы из любого места. Сверхширокий основной дисплей с соотношением сторон 21:10 позволяет использовать все преимущества экрана, как например, возможности расположения окон программ в макетах Windows 11 Snap. Дополнительный 8-дюймовый сенсорный дисплей с поддержкой цифрового стилуса открывает новые сценарии использования:

- Вспомогательные инструменты и приложения4 можно отображать на дополнительном дисплее, чтобы освободить главный экран для работы.

- Два экрана создают более комфортную конференц-связь: окно чата можно перенести на второй дисплей5 или использовать его как блокнот6 для заметок во время онлайн-встреч.

- Дополнительный экран поддерживает цифровой стилус для рисования или редактирования изображений.

При редактировании документа пользователь может “продлить” текстовый файл с основного экрана на дополнительный в режиме “водопад”.

- Технология Magic Launcher7 позволяет размещать ярлыки часто используемых приложений на втором дисплее для быстрого доступа.

- При работе с финансовыми приложениями или электронными таблицами можно настроить автоматическое открытие калькулятора на дополнительном экране.

- К ноутбуку можно подключить совместимый смартфон и дублировать его8 на дополнительном экране для работы с несколькими задачами одновременно.

С точки зрения технологий и дизайна ThinkBook Plus Gen 3 — высокопроизводительный ноутбук. Устройство получило процессор Intel® Core™ H-серии 12-го поколения, объем памяти до 32 ГБ и твердотельный накопитель до 2 ТБ. ThinkBook Plus Gen 3 также оснащен:

- основным 17,3-дюймовым сверхшироким дисплеем с соотношением сторон 21:10, разрешением экрана 3072x1440 пикселей и скоростью обновления 120 Гц. Яркость экрана до 400 нит и соотношение экрана к корпусу 90% создают комфортную рабочую площадь. Дисплей поддерживает технологию Dolby Vision® и сертифицирован TÜV Rheinland EyeSafe®. Сертификация подтверждает, что экран излучает низкий уровень синего света, заботясь о здоровье глаз пользователя;

- дополнительным 8-дюймовым сенсорным ЖК-дисплеем, с разрешением экрана 800x1280 пикселей и поддержкой цифрового стилуса;

- “умной” кнопкой питания со встроенным считывателем отпечатков пальцев;

- инфракрасной (ИК) камерой с разрешением Full HD (1920x1080 пикселей), которую можно закрыть физической шторкой;

- акустической системой от Harman/Kardon с поддержкой технологии Dolby Atmos®;

- Wi-Fi 6E для быстрого и стабильного подключения;

- клавиатурой с подсветкой и стеклянной панелью Click Pad.



Малые и средние предприятия, пожалуй, больше всего пострадали от изменений вызванных новой реальностью. Многие по-прежнему сталкиваются с проблемами адаптации к скорости цифровой трансформации и внедрению гибридной рабочей модели. Для достижения долгосрочной выгоды малым и средним предприятиям необходимо будет использовать бизнес-стратегии, ориентированные на цифровые технологии. В компании Lenovo твердо убеждены в том, что, используя инновационные технологии, расширяя сотрудничество и повышая эффективность за счет принципов устойчивого развития, малые и средние предприятия будут способствовать восстановлению мировой экономики. Lenovo прислушивается к мнению клиентов и анализирует идеи, чтобы разработать основной набор продуктов, которые помогут пользователям и предприятиям осуществить интеллектуальные трансформации.

Настольные ПК часто лучше подходят для выполнения определенных рабочих и бизнес задач. Форм-фактор обеспечивает комфортную рабочую среду, а высокий уровень производительности нужен для требовательных приложений и обработки больших наборов данных.

Линейка устройств ThinkCentre neo выполнена в минималистичном дизайне и новом сером оттенке (terrazzo), чтобы вписаться в любой рабочий интерьер. Возможности подключения и смарт-технологии для онлайн-встреч обеспечивают комфортную рабочую среду. Устройства ThinkCentre neo поддерживают технологии безопасности ThinkShield. Компания Lenovo выполняет обязательства в области устойчивого развития и создает экологически безопасный дизайн с использованием вторичного сырья и материалов, не содержащих краску. Так, например, Lenovo использует океанический пластик в упаковке.

В рамках выставки CES компания Lenovo представила три новинки линейки ThinkCentre neo: ThinkCentre neo 70t, ThinkCentre neo 50s и ThinkCentre neo 30a 24. Все устройства оснащены процессорами Intel Core 12-го поколения.

- ThinkCentre neo 70t — это системный блок, предназначенный для разработчиков и создателей контента, которые работают с высокопроизводительными программами. Устройство оснащено памятью DDR5 объемом до 128 ГБ, графикой NVIDIA® RTX 3060 Ti (опционально) с поддержкой технологии NVIDIA® Studio. Объем жесткого диска HDD до 2 ТБ или твердотельный накопитель SSD 1 ТБ гарантирует бесперебойную работу даже с тяжелыми файлами. Smart Cable позволяет мгновенно соединить два устройства между собой и одновременно управлять ими на одном экране. С помощью технологии Smart Storage в ThinkCentre neo 70t можно безопасно создавать резервные копии данных и получать к ним доступ с нескольких устройств.

- ThinkCentre neo 50s — это настольный компьютер в маленьком форм-факторе объемом 7,4 литра, обеспечивающий производительность и экономию места. Сертификат EPEAT Gold по энергоэффективности и система охлаждения Intelligent Cooling Engine 5.0 гарантирует оптимальное энергопотребление. Сверхнизкий уровень шума (ULN), подтвержденный сертификацией TÜV, упаковка из океанического пластика, а также отсутствие краски – еще один шаг к экологичности и безопасности для окружающей среды.

- ThinkCentre neo 30a 24 — это универсальный настольный компьютер все-в-одном (All-in-One) с 23,8-дюймовым дисплеем c разрешением Full HD (1920x1080 пикселей). Экран с соотношением сторон 16:9 поддерживает широкие углы обзора (Wide Viewing Angles, WVA). Устройство оснащено аудиосистемой от Harman и выдвижной веб-камерой. Созданный для высокопроизводительной работы и интеллектуального взаимодействия, ThinkCentre neo 30a 24 Gen 3 поддерживает технологию AI Meeting Manager, которая позволяет переводить в Режиме Реального времени (Real time Translator), преобразовывать Голос в Текст (Voice to Text), создавать Субтитры (Subtitles) и Редактировать Заметки во время собраний (Meeting Notes Editor). Amazon Alexa позволяет управлять устройством с помощью голоса. Технология Lenovo Smart Appearance совершенствует черты лица и размывает фон во время видеоконференций профессионального уровня.



Инженеры Lenovo создают устройства с учетом потребностей пользователя. Новые ноутбуки бренда ThinkBook — не исключение. Устройства получили яркий экран с высокой частотой обновления, комфортным соотношением экрана к корпусу для большей рабочей площади, тонкий корпус и поддержку смарт-технологий.

ThinkBook 13x Gen 2 — тонкий (12,9 мм) и легкий (1,21 кг) ноутбук премиум-класса в алюминиевом корпусе, работающий на платформе Intel Evo и оснащенный новейшими процессорами Intel Core™ 12-го поколения серии U. Созданный для мобильной работы, ThinkBook 13x Gen 2 получил 13,3-дюймовый дисплей с соотношением сторон 16:10 и сертификацией EyeSafe. Коэффициент соотношения экрана к корпусу (screen-to-body, STB) более 91% и дополнительный сенсорный экран создают большую рабочую площадь. Срочная задача застала в дороге, а зарядка осталась на рабочем столе? Батарея на 56 Вт⋅ч и датчики внешней освещенности обеспечивают высокую энергоэффективность и портативность. Опциональный коврик для зарядки ThinkBook Wireless Multi-Device Charging Mat может обеспечить беспроводную зарядку ноутбука мощностью 65 Вт2 с помощью технологии Power by Contact, а встроенная зарядка Qi может заряжать совместимое мобильное устройство до 10 Вт3.

ThinkBook 14 и 16 Gen 4+ i предлагают различные варианты конфигурации — для работы со стандартными приложениями или высокопроизводительных задач. Устройства более тонкие по сравнению с предыдущим поколением и получили соотношение сторон экрана 16:10 с большей площадью. Ноутбуки можно выбрать с двумя вариантами дисплеев: 14-дюймовым с частотой обновления экрана 90 Гц, разрешением 2880x1800 пикселей и 16-дюймовым с разрешением 2560x1600 пикселей, частотой обновления 120 Гц и аппаратной калибровкой цвета. Обе модели поддерживают опциональную графику NVIDIA RTX. Большой стеклянный тачпад обеспечивает удобную работу, а технология Dolby Atmos Speaker System создает иммерсивный опыт во время развлечений или конференц-звонков.

● Устройства оснащены датчиком внешней освещенности и автоматически регулируют яркость в зависимости от условий освещения.

● ToF-датчик работает в координации с инфракрасной Full HD веб-камерой для обнаружения пользователя. Технология обеспечивает вход без касания через Windows Hello, блокировку устройства, пока пользователь отлучился, и даже автоматическую регулировку яркости экрана и подсветки клавиатуры.

В рамках CES компания Lenovo анонсировала аксессуары, которые помогут переключаться между разными рабочими средами. Нужно перемещаться между офисами и возить ноутбук с собой? Прочный и стильный рюкзак ThinkBook Plus Gen 3 Sling Backpack из погодоустойчивых материалов, с удобным регулируемым плечевым ремнем с мягкой подкладкой для дополнительного комфорта сохранит гаджеты. Рабочие мыши премиум-дизайна ThinkBook Rechargeable Mobile Mouse и ThinkBook Rechargeable Performance Mouse поддерживают подключение двух устройств по Bluetooth. Также мыши поддерживают зарядку через USB-C кабель и DPI до 2400, которое гарантирует быструю реакцию.

Поддержка гибридной рабочей среды для малого и среднего бизнеса

Перед малым и средним бизнесом стоит ряд проблем, которые нужно решить, чтобы гарантировать сотрудникам эффективную работу. Многие предприятия не имеют необходимых ІТ-ресурсов и нуждаются в поддержке, когда дело доходит до установки новых устройств и переноса данных с существующего оборудования. Этот трудоемкий процесс может привести к увеличению количества обращений в службу поддержки после настройки, если она выполнена неправильно.

Easy Install — это услуга по налаживанию рабочей среды, разработанная для малого и среднего бизнеса. В рамках услуги компания Lenovo поможет установить и подключить новые технологии удаленно. Компании могут использовать сервис Lenovo, чтобы быть уверенными, что оборудование, аксессуары и программное обеспечение их сотрудников были подключены и протестированы правильно, что повысит продуктивность и удобство работы. Услуга Easy Install будет доступна для клиентов через сертифицированных партнеров Lenovo.