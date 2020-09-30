Lenovo расширила портфолио стильных устройств ThinkBook для новых форматов работ

30 сентября 2020, 9:15

Компания Lenovo представила обновленное портфолио устройств бренда ThinkBook, созданных для молодых профессионалов.

Шесть новых моделей линейки сочетают в себе философию современного дизайна с технологиями, позволяющими работать где угодно. Устройства получили новый выразительный вид со стильной верхней крышкой, выполненной в двух цветах, и узкими рамками для впечатляющего опыта пользования.

Производительный ThinkBook 15i 2-го поколения оборудован процессором Intel Core 11-го поколения (в максимальной конфигурации), графикой Intel Iris Xe1, поддерживает интерфейс Thunderbolt 4 и имеет много опций хранения данных. Впервые для ноутбуков2, ThinkBook 15i 2-го поколения будет доступен со встроенными беспроводными наушниками (опционально) для моментального включения в работу.

Мобильный ThinkBook 13si 2-го поколения с дисплеем QHD (2560x1440 пикселей, в максимальной конфигурации) работает на базе платформы Intel Evo и выполнен в мобильном корпусе – с ноутбуком легко передвигаться из комнаты в комнату или из офиса в офис. ThinkBook 14si YOGA – первый ноутбук два-в-одном бренда ThinkBook, позволяющий превратить любое пространство в рабочую зону благодаря универсальному форм-фактору.



Компания также анонсировала новый монитор ThinkVision T27hv-20 USB-C Hub с инновационным ПО для управления настройками экрана Lenovo Display Control Center – ThinkColor. 27-дюймовый монитор разработан в соответствии с новым гибридным форматом работы. Он оснащен инфракрасной RGB веб-камерой (1080 пикселей) и шумоподавляющими микрофонами, благодаря которым пользователи могут комфортно проводить конференции в любом месте. Технология Smart Guard обеспечивает конфиденциальность – информация на дисплее становится размытой, когда пользователь отворачивается или если кто-то смотрит на экран сзади. Технология Smart Energy отвечает за безопасность данных владельца и экономию заряда, поэтому экран выключается, если за рабочим местом никого нет.

Компания разрабатывает новые продукты с учетом потребностей различных пользователей, но применяет разумный подход к каждому. Инженеры компании работают над улучшением передовых устройств за счет интуитивно понятных программных решений. Они помогают нашим пользователям справляться со сложными настройками дисплея и выполнять большее количество задач благодаря легкому переключению между несколькими окнами, а также предлагают простое удаленное управление устройствами для системных администраторов. Программная платформа Lenovo Display Control Center получила две версии для разных категорий пользователей: ThinkColor – для бизнеса и Lenovo Artery – для дома.



Развитие бизнес-моделей требует от сотрудников большей гибкости, поэтому представители МСБ вынуждены быстро адаптироваться, чтобы расширять возможности рабочей силы. Опрос владельцев малого и среднего бизнеса, проведенный компаниями Intermedia и Sapio Research, показал, что более половины представителей МСБ перейдет на удаленный формат работы в долгосрочной перспективе. В портфолио бренда ThinkBook представлены современные бизнес-ноутбуки, которые способны удовлетворить ожидания даже самых требовательных пользователей. Новинки интуитивно понятные в использовании и оборудованы функциями, которые помогают повысить производительность и сделать совместную работу более эффективной.

ThinkBook 13si 2-го поколения:

• Разработанный совместно с Intel, ThinkBook 13si 2-го поколения легко справится с рабочими нагрузками. Устройство прошло испытания и проверки технических характеристик (производительность, время автономной работы, скорость зарядки, время выхода из спящего режима) на соответствие требованиям платформы Intel Evo.

• Интерфейс Thunderbolt 4, накопитель PCIe 4-го поколения (опционально) и длительное время автономной работы3 позволяют сохранять продуктивность в течение всего рабочего дня.

• 13,3-дюймовый дисплей с разрешением WQXGA (2560×1600 пикселей, в максимальной конфигурации) с соотношением сторон 16:10 получил узкие рамки, а соотношение экрана к корпусу составляет 90%. Пользователям будет доступна конфигурация с сенсорным экраном.

• Онлайн-встречи станут комфортней благодаря улучшенным настройкам микрофонов, которые могут работать в трех звуковых режимах: конфиденциальный (private), коллективный (shared) и внешний (environmental).

ThinkBook 14si YOGA:

• Цифровое перо Smart Pen легко синхронизируется с устройством. Достаточно войти в аккаунт Windows 10, и рабочая область Windows Ink включится. Приложение для заметок открывается автоматически даже в режиме ожидания, как только пользователь берет в руки стилус.

• Процессор Intel Core 11-го поколения (в максимальной конфигурации) и гибкий форм-фактор обеспечивают легкое переключение между режимами для лучшей производительности. Порты Thunderbolt 4 и USB-C обеспечивают быстрое подключение к периферийным устройствам и мониторам.

• Ноутбуки ThinkBook 14si YOGA будут поставляться в классическом светло-сером цвете (Mineral Grey). Настоящим ценителям элегантности доступна лимитированная версия устройств в темно-синем (Abyss Blue) цвете.

ThinkBook 15i 2-го поколения:

• Встроенные беспроводные наушники, которые можно хранить в корпусе ноутбука, обеспечат абсолютно новый опыт прослушивания аудио2. Наушники автоматически заряжаются во время хранения и мгновенно подключаются к устройству, если их вынуть из разъема. Включить или выключить звук можно двойным касанием. Наушники оснащены двумя микрофонами с шумоподавлением, поэтому онлайн-конференции будут проходить эффективнее.

• Гибкие возможности хранения данных обеспечивает комбинация жесткого диска (HDD) и твердотельного накопителя (SSD) или двух SSD.

• Благодаря режиму Modern Standby начать работу можно практически сразу, а электронная почта загружается даже при закрытой крышке5.

• Нужна помощь во время удаленной работы? Специальная горячая клавиша помогает пользователям обращаться в службу поддержки Lenovo одним нажатием кнопки. Она активирует сведения об устройстве, например, серийный номер, для быстрого оказания помощи.

Lenovo также анонсирует широкое портфолио ThinkBook на базе процессоров Intel Core 11-го поколения и процессоров AMD Ryzen 4000, а также обновленную линейку ThinkPad серии E для бизнеса, а именно:

• ThinkBook 15pi: высокопроизводительный ноутбук с графикой NVIDIA GTX 1650Ti и сертифицированным дисплеем X-Rite Pantone.

• Ноутбук ThinkBook 15 2-го поколения на базе AMD: AMD Ryzen серии 4000.

• ThinkBook 14 2-го поколения: 14-дюймовый ноутбук на базе Intel или AMD.

• Тонкий и легкий 14-дюймовый ноутбук ThinkBook 14s 2-го поколения на базе Intel или AMD будет представлен только на отдельных рынках.

• ThinkBook 13s 2-го поколения на базе AMD: тонкий и легкий ноутбук на базе процессоров AMD Ryzen серии 4000.

• ThinkPad E14 и E15 2-го поколения на базе процессоров Intel Core 11-го поколения и с поддержкой технологий легендарного бренда ThinkPad.



Во время индивидуальной или командной работы периодически возникают вызовы. Но компании, которые предоставили своим сотрудникам доступ к необходимым технологиям, получили видимые результаты. В офисе или дома свободный стол повышает производительность и создает ощущение благополучия, а наличие монитора премиум-класса, оптимизированного для командной работы, еще больше повысит эффективность.

Новый ThinkVision T27hv-20 – это 27-дюймовый монитор, оптимизированный для аудио- и видеоконференций. Монитор подключается с помощью всего одного кабеля USB-C, что создает ощущения чистого стола. Устройство устанавливается на эргономичную подставку, которую можно поднимать, наклонять и поворачивать. Монитор оборудован инфракрасной RGB камерой с разрешением 1080 пикселей. Регулируемый угол камеры обеспечит четкое изображение, а шторка конфиденциальности – надежную защиту. Два шумоподавляющих микрофона в корпусе камеры обеспечивают чистоту звука, а встроенные динамики создают эффект присутствия. Конфиденциальный разговор? В мониторе предусмотрен аудиопорт и практичный крючок для наушников, который помогает держать рабочее место в чистоте.

Характеристики монитора ThinkVision T27hv-20:

• 27-дюйомовый дисплей с разрешением 2560x1440 пикселей и узкими рамками.

• Инфракрасная RGB веб-камера с разрешением 1080 пикселей, оборудованная микрофонами и динамиками для проведения конференций.

• USB-C хаб подключается с помощью всего одного кабеля, обеспечивая передачу данных, видео и интернет соединение, а также может заряжать устройства мощностью до 90 Вт. Хаб оборудован четырьмя разъёмами USB 3.2 Gen1 для удобного подключения совместимых внешних устройств.

• Во время конференц-звонка "умный" индикатор веб-камеры светится красным. Таким образом коллеги или члены семьи узнают, что пользователя нельзя беспокоить.

• Сертификация TÜV Rheinland Eye Comfort и Eyesafe помогает защитить глаза от напряжения без искажения цвета благодаря технологии Natural Low Blue Light.

• Программная платформа для управления характеристиками экрана Lenovo Display Control Center – ThinkColor помогает быстро освоить настройки экрана, удобно переключаться между задачами, а также позволяет системным администраторам легко подключаться к устройству удаленно.