Потужний асистент для мультизадачного життя — ThinkBook 16p 2-го покоління

29 августа 2022, 17:45

Lenovo представила на українському ринку ноутбук бізнес лінійки — ThinkBook 16p G2. Пристрій продумано та створено для тих, хто вимагає від свого ноутбука справжньої надійності та потужності в кожній задачі.

Новинка оснащена 8-ядерним процесором AMD Ryzen 9 5900HX, з яким можна створювати найцікавіші й складні проєкти, зокрема: 3D всесвіти, візуалізацію житла майбутнього та інші. Потужний ноутбук ThinkBook 16p G2 забезпечить ефективну роботу та комфорт користувача.

ThinkBook 16p G2 оснащений 8-ядерним процесором AMD Ryzen 9 5900HX з тактовою частотою 3,3–4,6 Гц. Таке наповнення не тільки дозволить встановлювати потужні графічні програми, а й працювати над декількома проєктами одночасно. Оперативна пам’ять DDR4 об’ємом до 32 ГБ та швидкий відгук системи дозволяють оперативно перемикатися між програмами та задачами. Ноутбук працює на базі OC Windows 10 Pro, яка може впоратись з більшістю периферійних пристроїв, обладнанням для відеомонтажу, зовнішніми звуковими картами та сховищами даних домашнього типу. Дискретна відеокарта NVIDIA GeForce RTX 3060 дозволить створювати 3D проєкції та рендирити зображення без перешкод. Якщо треба відтворити 3D проєкт будинку мрії або намалювати архітектурний план для замовника — ThinkBook 16p G2 стане ефективним помічником. Також він з легкістю впорається з технічними обчисленнями, необхідними для створення зображень для кліпів, кіно та відеоігор. Пристрій має SSD накопичувач об’ємом пам’яті до 1 ТБ, що дозволить зберегти необхідні дані та візуалізувати усі креативні ідеї користувача.



Чому ThinkBook 16p G2 стане незамінним для користувачів творчих професій? Завдяки дисплею з діагоналлю 16 дюймів, яку достатньо рідко можна зустріти серед виробників ноутбуків, та роздільною здатністю WQXGA (2560×1600 пікселів) є змога зручно промальовувати необхідні деталі зображення. Дисплей такого розміру збільшує видиму область та дозволяє побачити цілісну картинку. Розробники створили більший екран, не змінивши при цьому розмір та вагу пристрою. Завдяки співвідношенню сторін 16:10 площа корисного робочого простору на екрані збільшується на 11,45%, а висока щільність пікселів (188 пікселів на дюйм) забезпечує виняткову деталізацію та максимальну якість зображення. За рахунок тонких рамок співвідношення площі дисплея й екрану досягає 93%, а технологія Low Blue Light захищає очі від шкідливого випромінювання синього світла, зменшуючи навантаження на них.

Екран оснащений IPS-матрицею, має яскравість до 400 ніт та 100% охоплення колірного простору sRGB, що дозволяє підібрати необхідний колір та відтворити максимально точне зображення. Інтегрована технологія Dolby Vision забезпечить яскраві враження від перегляду контенту. Захист інформації користувача забезпечить сканер відбитка пальця, який вбудований у кнопку живлення. Також пристрій має криптографічний код TPM 2.0 та шторку ThinkShutter. Передові технології конфіденційності стануть на захист особистої та робочої інформації. Для онлайн дзвінків на ThinkBook 16p G2 передбачена наявність двонаправлених мікрофонів та двох динаміків від Harman по 2 Вт. Потужний та якісний звук забезпечить продуктивність під час презентації проєкту та творчих онлайн-зустрічей з друзями.



Сучасний ThinkBook 16p G2 від Lenovo вирізняється продуманим та мінімалістичним дизайном. Класичність пристрою підкреслює корпус, виготовлений з анодованого алюмінію, що пройшов піскоструменеву обробку. Така технологія дозволяє ThinkBook 16p G2 виглядати ”ніби лише з коробки” навіть через тривалий час використання. Ноутбук доступний у класичному сірому кольорі (Mineral Grey) та підійде до будь-якого образу. Інженери компанії Lenovo передбачили на клавіатурі підсвічування, щоб спростити роботу з текстами та зберегти час користувача на виправлення непотрібних помилок.

Ноутбук ThinkBook 16p G2 вже доступний на українському ринку.

Технічні характеристики ThinkBook 16p G2:

Процесор: AMD Ryzen 9 5900HX (в максимальній конфігурації)

Операційна система: Windows 10 Pro (в максимальній конфігурації)

Дисплей: 16", WQXGA (2560x1600 пікселів), сенсорний екран із підтримкою технології Dolby Vision, яскравість до 400 ніт, 100% охоплення колірного простору sRGB, антиблікове покриття

Графіка: дискретна, nVidia GeForce RTX 3060

Оперативна пам’ять: 32 ГБ, DDR4-3200 МГ, 16 ГБ вбудованої DDR4-3200

Аудіосистема: два динаміки Harman по 2 Вт, двонапрямні цифрові мікрофони

Розніми: 2 x USB 3.0 Gen 1 (у тому числі 1 завжди ввімкнений), USB-C 3.1 (Thunderbolt 4), USB-C 3.1 Gen 2, слот для карт MicroSD, HDMI 1.4b, комбінований рознім для навушників/мікрофона

Мережа: WiFi 6 (у максимальній конфігурації);11ax, 2x2 + BT5.2

Габарити: 356 мм x 252 мм x 16.3-19.9 мм

Вага: 1,99 кг

Колір: сірий (Mineral Grey)