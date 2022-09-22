Оптимальне рішення для бізнесу – новий Lenovo ThinkBook 16p Gen 3

22 сентября 2022, 14:15

Новий Lenovo ThinkBook 16p Gen 3 допоможе творцям контенту та досвідченим користувачам повністю розкрити свій творчий потенціал.

Новий високопродуктивний ThinkBook оснащений процесором AMD Ryzen 9 6000 серії H та дискретною графікою NVIDIA GeForce RTX 3060 для забезпечення вражаючої продуктивності з Windows 11. Імерсивні 16-дюймові IPS-дисплеї з вузькими рамками та роздільною здатністю 2,5K мають сертифікати TÜV Rheinland Low Blue Light та TÜV Eyesafe для максимального комфорту для зору та оснащені датчиком Ambient Light Sensor, який регулює яскравість підсвічування екрана та клавіатур. Доступні два варіанти дисплеїв, включаючи панель з яскравістю 400 ніт 60 Гц та новітню панель HDR400 з яскравістю 500 ніт 165 Гц, сертифіковану VESA, яка дозволяє насолодитися яскравими кольорами з підвищеною деталізацією тіней та відблисків. Обидва варіанти дисплея також сертифіковані X-Rite Pantone та підтримують контент Dolby Vision.

Надпотужні мобільні процесори AMD Ryzen серії 6000 та графіка NVIDIA GeForce RTX допомагають користувачам справлятися із найскладнішими завданнями гібридної роботи. Крім того, наявність до 32 ГБ вбудованої двоканальної пам'яті, до 2 ТБ подвійного SSD-накопичувача та акумулятора місткістю 71 Вт•г дозволять працювати весь день без підключення до розетки. Нові форми роботи також потребують високошвидкісного надійного підключення та наявності портів для гнучких та універсальних з'єднань. Зручне підключення до бездротових мереж, периферійних пристроїв та аудіо-відео обладнання стало можливим завдяки підтримці Wi-Fi 63 й двом рознімам USB Type-C, включаючи один USB4, два USB-A 3.2 Gen 2 і рознім HDMI 2.1.

Позитивний та комфортний досвід користувача має першочергове значення для продуктивного та творчого робочого процесу. Зручність і додаткова безпека смарт-кнопки живлення Smart Power з підтримкою відбитків пальців дозволяє користувачеві швидко продовжити роботу. Насолодитися спільною діяльністю та творчим мозковим штурмом допоможе додаткова інфрачервона камера Full HD у поєднанні з кришталево чистим звуком Dolby Atmos. "Розумні" функції на основі штучного інтелекту, представлені в попередніх моделях ноутбуків ThinkBook, включають AI Meeting Manager, який, крім інших можливостей, може перетворювати текст на чотирнадцять підтримуваних мов під час аудіоконференцій.

Для забезпечення додаткової продуктивності користувачі малого та середнього бізнесу можуть під'єднати свій ThinkBook 16p до нового анонсованого монітора ThinkVision S25e-30 від Lenovo. Поєднуючи продуктивність, комфорт та оптимальну вартість у великому 24,5-дюймовому FHD-дисплеї, цей монітор нового покоління пропонує безліч варіантів підключення та тристоронню, майже безмежну конструкцію, яка за бажанням легко дозволяє встановити кілька екранів. Створений для комфорту та ефективності монітор ThinkVision S25e-30 оснащений технологією природного низького рівня синього світла; ергономічною підставкою, яка повертається, обертається та підіймається як вгору, так і вниз; а також новою кнопкою навігації зі зручним розташуванням джойстика для налаштування параметрів пристрою.