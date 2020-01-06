Новые устройства бренда Think от Lenovo

6 января 2020, 12:15

В рамках CES, глобальной выставки электроники в Лас-Вегасе, компания Lenovo представила инновационные устройства бренда Think для работы и мультимедийных развлечений.

Среди новинок — мощный персональный компьютер ThinkCentre M90a с интеллектуальной системой защиты данных, эргономичные дисплеи ThinkVision Creator Extreme, T34w-20, P27h-20, T24v-20 с точной передачей цветов. Также компания презентовала обновленные модели легендарных ноутбуков ThinkPad X1 Carbon восьмого поколения и X1 YOGA пятого поколения.



Каким должен быть современный ПК? Он точно оснащен инновационной системой защиты данных, интеллектуальными функциями и незаметным органайзером для проводов. Все это про новый моноблок ThinkCentre M90a. Десктоп получил мощный процессор Intel Core vPro десятого поколения1, дисплей Full HD (1920x1080 пикселей) с диагональю 24 дюйма и динамики Dolby Atmos. Новинка поддерживает режим ожидания для мгновенного доступа к последним сообщениям и аудиотрекам. Поэтому после перерыва на отдых пользователь за считанные секунды сможет вернуться к работе или развлечениям. Инновационный комплекс решений ThinkShield надежно защищает ПК от несанкционированного доступа и кибератак. Программное обеспечение автоматически "размывает" изображение на экране, когда пользователь отворачивается от ПК. Благодаря технологии Privacy Guard (опционально), информация на экране доступна только для авторизированных лиц. Экран сразу блокируется, если ПК идентифицирует посторонних людей. Инфракрасная камера поддерживает Face ID с помощью программы Windows Hello, а специальная шторка ThinkShutter блокирует объектив и защищает пользователя от посторонних глаз. С новым ThinkCentre M90a не стоит беспокоиться, куда спрятать все провода. Ведь кабели нового устройства интегрированы в эргономичную подставку. К новому ПК можно подключить второй дисплей ThinkVision с тонкими рамками, что обеспечит комфортную и эффективную работу с фото- и видеоконтентом. В таком тандеме моноблок прекрасно подойдет для графических дизайнеров и режиссеров монтажа.



Компания анонсирует широкий выбор мониторов от 24-дюймовых Full HD (1920x1080 пикселей) дисплеев до Ultra HD (3840×2160 пикселей) мини-LED HDR-экранов.

Новый ThinkVision Creator Extreme — это 27-дюймовый дисплей с поддержкой технологии HDR1000. Реалистичное и насыщенное изображение на мониторе обеспечивают 1152 мини-диодов LED, а динамическое локальное затемнение — 10 368 мини-диодов LED. Разработанный для профессиональных креаторов, монитор воспроизводит качественную визуальную картинку и дает возможность пользователям работать над визуальным контентом с чрезвычайной точностью. С завода дисплей получил калибровку для рекордной точности цветов. Он воспроизводит 99% палитры DCI-P3 и охватывает 100% цветового пространства sRGB и BT.709. Для удобного подключения дополнительных устройств монитор получил широкий выбор портов: HDMI 2.0, DP1.4 и USB 3.1 Type-C 2-го поколения, который обеспечивает мощность до 90 Вт на совместимых девайсах. ThinkVision Creator Extreme также поддерживает технологию Smart Power, которая регулирует подачу электроэнергии и обеспечивает безопасное соединение с гаджетами через разъем USB Type-C. Это устройство станет полноценным и функциональным рабочим местом для видеографов, графических дизайнеров и бизнесменов.

ThinkVision T34w-20 — это 34-дюймовый монитор с радиусом изгиба 1500 мм, соотношением сторон 21:9 и разрешением Ultra HD (3440x1440 пикселей). Новинка получила порт USB Type-C — идеальное однокабельное решение для передачи данных, видео и питания на совместимых устройствах. Вместе с технологией Smart Power порт обеспечивает до 75 Вт мощности и имеет высокую пропускную способность. Дисплей стоит на эргономичной подставке, которая скрывает все кабели и имеет ряд портов для расширения возможностей устройства.

Монитор ThinkVision P27h-20 с разрешением Quad HD (2560x1440 пикселей) позволяет получить максимальное удовольствие от аудиовизуального контента. Устройство оборудовано почти незаметными тонкими рамками и интегрированными динамиками. Порт USB Type-C вместе с технологией Smart Power обеспечивают мощность до 90 Вт, передачу Ethernet, аудио- и видеоконтента. Несколько дисплеев можно легко объединить между собой с помощью DisplayPort. 27-дюймовый монитор получил сплошную эргономичную подставку, которая регулируется по высоте и может наклоняться в разные стороны для более комфортного просмотра фильмов и работы с контентом.

ThinkVision T24v-20 предназначен для расширения возможностей нового поколения сотрудников и командной работы. Для удобного общения через видеосвязь ThinkVision T24v-20 оборудовали инфракрасной камерой Full HD (1920x1080 пикселей). Она обеспечивает мгновенную и безопасную авторизацию пользователя с помощью Windows Hello. После окончания онлайн-разговора камеру можно прикрыть специальной шторкой ThinkShutter, которая защищает от киберпреступников. Комфортное общение через технологию VoIP (Voice over Internet Protocol) обеспечивают два микрофона и встроенные стереодинамики. Для более приватной беседы можно воспользоваться наушниками, которые подключаются через 3,5-мм аудиопорт. С эргономичной подставкой и регулируемым углом обзора камеры 24-дюймовый дисплей очень прост в использовании.



Компания Lenovo анонсирует следующие модели ноутбуков легендарной бизнес-линейки — ThinkPad X1 Carbon восьмого поколения и ThinkPad X1 YOGA пятого поколения. Устройства традиционно протестировали по военным стандартам Министерства обороны США MIL-STD810G. Новое поколение ноутбуков прошло более 200 проверок качества в лабораториях компании и оснащено клавиатурой, которая стала эталоном комфорта в отрасли и теперь включает ряд новых кнопок для мгновенного доступа к коммуникационным программам через VoIP. ThinkPad X1 Carbon — часть инновационной программы Intel Athena Project. Компания запускает платформы с целью усовершенствования работы ПК и его технических характеристик, таких как скорость реакции системы, емкость аккумулятора и время восстановления работы. С аудиосистемой Dolby Atmos в сочетании с дисплеем Dolby Vision новые ThinkPad серии X1 станут мощными и продуктивными помощниками для бизнесменов.

Компания Lenovo считает безопасность устройств своим приоритетом, поэтому делает акцент на защитных функциях с момента разработки и сборки девайса до его утилизации. Кроме защищенного ядра процессора, ноутбуки ThinkPad X1 получили инновационную систему безопасности ThinkShield, которая надежно защищает данные и предотвращает кибератаки. Например, оба ноутбука ThinkPad X1 поддерживают технологию ThinkPad PrivacyGuard, которая защищает информацию на экране от посторонних глаз. Другая уникальная функция программного обеспечения — ThinkPad PrivacyAlert, которая предупреждает пользователей, что кто-то наблюдает за их экраном. Для защиты информации устройство автоматически включает PrivacyGuard на других дисплеях, подключенных к ноутбуку.

Устройства ThinkPad известны своей клавиатурой, которая обеспечивает пользователям максимальный комфорт при наборе текста. Но что делать, если устройство подключено к внешнему дисплею? Новая клавиатура ThinkPad TrackPoint Keyboard II получила идентичный дизайн и функции, поэтому тактильные ощущения будут привычными для пользователей ThinkPad. Подключить аксессуар легко через беспроводной адаптер или с помощью Bluetooth 5. Новая клавиатура работает автономно до двух месяцев, а после пятнадцати минут зарядки сможет функционировать до недели. ThinkPad Trackpoint Keyboard II можно подключить к двум и более устройствам с поддержкой Windows или Android. Кроме того, у клавиатуры есть 6 клавиш для активации для людей с нарушением зрения.