Logitech G стал титульным партнёром Национальной Киберспортивной Лиги

Logitech G National Cybersport League — крупнейшая открытая киберспортивная лига Украины по Counter-Strike: Global Offensive официально объявляет о старте четвертого сезона.
В рамках Национальной Киберспортивной Лиги состоится 11 рейтинговых этапов в городах Украины или онлайн.
18 января стартовали соревнования Logitech G National Cybersport League, которые будут проходить каждые выходные в различныхрегионах страны или онлайн. 11 апреля восемь сильнейших команд Украины отправятся на финал в Киев, где на большой сцене разыграют призовой фонд 300,000 гривен и кубок Чемпиона страны.Титульным партнером лиги стал бренд Logitech G.
«Изобретение будущего игрового процесса лежит в основе нашей ДНК, и это определяет всё, что мы делаем. Поэтому мы с удовольствием объявляем, что станем титульным партнёром Национальной Киберспортивной Лиги в Украине»,–сообщил Александру Мазилу, Глава региона Южной и Восточной Европы Logitech.
Миссия лиги
NCL является открытыми соревнованиями, которые объединяют любителей и профессионалов. Миссия лиги – стереть границы, которые разделяют киберспорт и дать возможность молодым игрокам и командам выйти на качественно новый уровень и стать профессионалами.
NCL является национальным соревнованием, направленным на развитие киберспорта в Украине, поэтому участие в турнире могут принимать только игроки с украинским гражданством.
Формат Logitech G National Cybersport League
Четвертый сезон лиги будет состоять из 11 рейтинговых квалификационных турниров, который пройдут в формате LAN или онлайн. В каждом из турниров будет разыгран отдельный призовой фонд из лучших игровых устройств Logitech G. Кроме этого на каждом турнире будут разыгрываться рейтинговые очки NCL-points, на основе которых будет формироваться рейтинг лиги.
Восемь команд, набравших наибольшее количество рейтинговых очков по результатам сезона, попадут в финал лиги, где разыграют кубок Чемпиона Украины и основной призовой фонд.
Расписание рейтинговых турниров и регистрация
18.01.2020 – NCLOnlineMinor
25.01.2020 – NCL Dnipro Minor
01.02.2020 – NCL Kyiv Major
08.02.2020 – NCL Lutsk Minor
15.02.2020 – NCL Odessa Minor
22.02.2020 – NCL Dnipro Major
29.02.2020 – NCL Kyiv Minor
07.03.2020 – NCL Lutsk Minor
14.03.2020 – NCL Online Minor
21.03.2020 – NCL Odessa Minor
28.03.2020 – NCL Kyiv Major
11-12.04.2020 – NCLGrandFinal
Регистрация на турниры открыта с 15 января на официальном сайте лиги NCL.UA
Амбассадоры и комментаторы турнира
Амбассадорами турнира выступят звезды и известные ведущие украинской CS:GO сцены.
Представлять лигу и комментировать матчи будут Арсений Ceh9 Триноженко, Алексей yXo Малецкий, Александр Petr1k Петрик, Юрий Strike Терещенко и Владислава Захлебина.
Распределение призового фонда
Общий призовой фонд финала сезона составит 300,000 гривен.
● Первое место – 150,000 грн
● Второе место – 75,000 грн
● Третье место – 37,500 грн
● Четвертое место – 37,500 грн
Призовой фонд региональных этапов будет состоять из игровых устройств титульного партнера бренда LogitechG.
Призовой фонд турниров NCLMajor:
● Первое место – x5 LOGITECH G815 RGB Mechanical Gaming Keyboard
● Второе место – x5 Logitech G PRO X Gaming Headset
● Третье место – x5 LOGITECH G PRO Wireless Gaming Mouse + LOGITECH Gaming Mouse Pad G640
Призовой фонд турниров NCLMinor:
● Первое место – x5 LOGITECH G413 Mechanical Gaming Keyboard
● Второе место – x5 LOGITECH G PRO Gaming Headset
● Третье место – x5 LOGITECH G502 HERO High Performance Gaming Mouse + LOGITECH Gaming Mouse Pad G640
Официальным дистрибьютором продукции LogitechG в Украине является компания АСБИС-Украина – один из крупнейших на украинском рынке дистрибьюторов IT-продуктов, компонентов и решений.