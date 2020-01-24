Logitech G стал титульным партнёром Национальной Киберспортивной Лиги

24 января 2020, 11:15

Logitech G National Cybersport League — крупнейшая открытая киберспортивная лига Украины по Counter-Strike: Global Offensive официально объявляет о старте четвертого сезона.

В рамках Национальной Киберспортивной Лиги состоится 11 рейтинговых этапов в городах Украины или онлайн.

18 января стартовали соревнования Logitech G National Cybersport League, которые будут проходить каждые выходные в различныхрегионах страны или онлайн. 11 апреля восемь сильнейших команд Украины отправятся на финал в Киев, где на большой сцене разыграют призовой фонд 300,000 гривен и кубок Чемпиона страны.Титульным партнером лиги стал бренд Logitech G.

«Изобретение будущего игрового процесса лежит в основе нашей ДНК, и это определяет всё, что мы делаем. Поэтому мы с удовольствием объявляем, что станем титульным партнёром Национальной Киберспортивной Лиги в Украине»,–сообщил Александру Мазилу, Глава региона Южной и Восточной Европы Logitech.



Миссия лиги



NCL является открытыми соревнованиями, которые объединяют любителей и профессионалов. Миссия лиги – стереть границы, которые разделяют киберспорт и дать возможность молодым игрокам и командам выйти на качественно новый уровень и стать профессионалами.

NCL является национальным соревнованием, направленным на развитие киберспорта в Украине, поэтому участие в турнире могут принимать только игроки с украинским гражданством.

Формат Logitech G National Cybersport League

Четвертый сезон лиги будет состоять из 11 рейтинговых квалификационных турниров, который пройдут в формате LAN или онлайн. В каждом из турниров будет разыгран отдельный призовой фонд из лучших игровых устройств Logitech G. Кроме этого на каждом турнире будут разыгрываться рейтинговые очки NCL-points, на основе которых будет формироваться рейтинг лиги.

Восемь команд, набравших наибольшее количество рейтинговых очков по результатам сезона, попадут в финал лиги, где разыграют кубок Чемпиона Украины и основной призовой фонд.

Расписание рейтинговых турниров и регистрация

18.01.2020 – NCLOnlineMinor

25.01.2020 – NCL Dnipro Minor

01.02.2020 – NCL Kyiv Major

08.02.2020 – NCL Lutsk Minor

15.02.2020 – NCL Odessa Minor

22.02.2020 – NCL Dnipro Major

29.02.2020 – NCL Kyiv Minor

07.03.2020 – NCL Lutsk Minor

14.03.2020 – NCL Online Minor

21.03.2020 – NCL Odessa Minor

28.03.2020 – NCL Kyiv Major

11-12.04.2020 – NCLGrandFinal

Регистрация на турниры открыта с 15 января на официальном сайте лиги NCL.UA

Амбассадоры и комментаторы турнира

Амбассадорами турнира выступят звезды и известные ведущие украинской CS:GO сцены.

Представлять лигу и комментировать матчи будут Арсений Ceh9 Триноженко, Алексей yXo Малецкий, Александр Petr1k Петрик, Юрий Strike Терещенко и Владислава Захлебина.

Распределение призового фонда

Общий призовой фонд финала сезона составит 300,000 гривен.

● Первое место – 150,000 грн

● Второе место – 75,000 грн

● Третье место – 37,500 грн

● Четвертое место – 37,500 грн

Призовой фонд региональных этапов будет состоять из игровых устройств титульного партнера бренда LogitechG.

Призовой фонд турниров NCLMajor:

● Первое место – x5 LOGITECH G815 RGB Mechanical Gaming Keyboard

● Второе место – x5 Logitech G PRO X Gaming Headset

● Третье место – x5 LOGITECH G PRO Wireless Gaming Mouse + LOGITECH Gaming Mouse Pad G640

Призовой фонд турниров NCLMinor:

● Первое место – x5 LOGITECH G413 Mechanical Gaming Keyboard

● Второе место – x5 LOGITECH G PRO Gaming Headset

● Третье место – x5 LOGITECH G502 HERO High Performance Gaming Mouse + LOGITECH Gaming Mouse Pad G640



Официальным дистрибьютором продукции LogitechG в Украине является компания АСБИС-Украина – один из крупнейших на украинском рынке дистрибьюторов IT-продуктов, компонентов и решений.