Logitech G и Natus Vincere заключили многолетнее партнерство

17 января 2020, 13:45

Киберспортивная организация Natus Vincere и признанный инноватор в области игровых технологий и оборудования Logitech G анонсировали соглашение о сотрудничестве.

Согласно его условиям, Logitech G становится эксклюзивным поставщиком игровой продукции для Na'Vi. Для обеих сторон заключенного договора это является логичным и долгожданным шагом.

«Мы начинаем новое десятилетие нашего клуба с партнерства с настоящим лидером рынка в области игровой продукции – Logitech G. Важно, что компания, которая будет предоставлять для наших ребят игровые наушники, клавиатуры, мышки и коврики, работает с огромным количеством киберспортсменов и организаций, постоянно опираясь на их отзывы при разработке новых игровых устройств. Это вселяет большой оптимизм в наше, надеюсь, длительное и успешное партнерство», – прокомментировал договор о коллаборации Евгений «Haris Pilton» Золотарев, генеральный менеджер Natus Vincere.

Logitech G, один из брендов интернациональной компании Logitech, является лидером в области игровых устройств для компьютеров и консолей. Инновационный дизайн, продвинутые технологии и любовь Logitech G к видеоиграм обеспечивают игроков любого уровня лучшими в индустрии клавиатурами, мышами, гарнитурами, ковриками, а также контроллерами для автомобильных, авиационных и космических симуляторов. Благодаря своим революционным продуктам Logitech G является идеальной парой для Na'Vi, чья цель – добиваться самых высоких показателей эффективности от своих киберспортсменов. «Мы гордимся тем, что можем работать с командами, которые стремятся достичь максимальных результатов, и знают, что у нас есть устройства, которые помогают сражаться на высочайшем уровне. Мы очень рады возможности помочь Na’Vi и их киберспортсменам мирового уровня в достижении их целей», – отметил Брент Бэрри, руководитель киберспортивного направления Logitech G.

Компания Logitech G славится тем, что на регулярной основе привлекает авторитетных киберспортсменов к тестированию новой и усовершенствованной продукции. «Отлично, что при создании новых моделей Logitech G учитывает отзывы профессиональных игроков. Мне кажется, это правильно. Мы используем устройства по 14 часов в день и действительно можем указать на то, что следует исправить. Я рад, что мы начали сотрудничать с этой компанией», – поделился эмоциями Александр «s1mple» Костылев, суперзвезда на мировой про-сцене Counter-Strike: Global Offensive и лучший игрок мира в 2018 года по версии HLTV.org. «Рад, что Na’Vi начали сотрудничать с Logitech G. Признаюсь, я уже успел протестировать мышку Logitech G703. Теперь жду с нетерпением, когда смогу поиграть в G PRO X. Болейте за нас на DreamLeague в январе», – добавил Павел «9pasha» Хвастунов, один из самых опытных игроков команды по Dota 2, пятикратный победитель Major-чемпионатов.

Natus Vincere (с латыни – «рождённые побеждать»), сокращенно Na'Vi – украинская мультиигровая киберспортивная организация, образованная 17 декабря 2009 года. В 2010 году полностью украинский состав по игре Counter-Strike 1.6 впервые в истории выиграл три крупных турнира за один год – Intel Extreme Masters, Electronic Sports World Cup и World Cyber Games, а в 2011 году украинский состав команды по Dota 2 завоевал первенство на турнире The International, выиграв один миллион долларов. Имеет свои команды в различных игровых дисциплинах, в частности Dota 2, Counter-strike, FIFA, Starcraft II, World of Tanks, League of Legends, Fortnite. В начале 2020 года команда примет участие в турнире DreamLeague Season 13, который пройдет с 18 по 26 января в немецком городе Лейпциг. За призовой фонд размером в миллион долларов и 15000 очков Dota Pro Circuit, которые необходимы для попадания в The International 2020, сразятся 16 участников со всего мира.

Официальным дистрибьютором продукции Logitech в Украине является компания АСБИС-Украина – один из крупнейших на украинском рынке дистрибьюторов IT-продуктов, компонентов и решений.