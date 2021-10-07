Anda Seat представляет игровое кресло Navi Edition

7 октября 2021, 8:06

Ведущий мировой бренд игровых кресел Anda Seat, ранее занимавшийся выпуском сидений для гоночных автомобилей и сотрудничеством с престижными брендами в области спорта и киберспорта, объявляет о выпуске своего нового игрового кресла Navi Edition – непревзойденного решения для киберспортсменов, созданного совместно с командой Natus Vincere.

На данный момент новинка уже доступна для предварительного заказа в черном и желтом цветах со скидкой 10%.

Natus Vincere (Na'Vi) - мультигейминговая киберспортивная организация, базирующаяся в Украине, победившая в нескольких турнирах по Counter Strike и других киберспортивных мероприятиях. На данный момент - одна из самых популярных и быстрорастущих киберспортивных команд в мире. В честь этой замечательной команды Anda Seat и представила свою новую модель лимитированного игрового кресла. Обновленный эргономичный дизайн высшего качества, запатентованная пена Re-DenseAD + Molded Foam, а также эксклюзивные элементы NAVI.

Классическая комбинация черного и желтого цветов, которая всегда считалась лучшим сочетанием в индустрии, была разработана в едином эстетическом стиле NAVI. Ярко-желтый цвет символизирует звезды, а безмолвная тьма подчеркивает романтику ночного неба. Каждый вход в ваш фантастический мир ощущается как прогулка по галактике среди тысяч звезд.

Это эргономичное игровое кресло по-особенному подчеркивает дух киберспорта. Мы сражаемся, мы боремся, и иногда мы теряемся, но мы никогда не останавливаемся, потому что мы рождены, чтобы побеждать. Мир киберспорта продолжается и продолжается до тех пор, пока жив дух настоящих героев.

Насколько комфортна новинка? Разработанная, чтобы эргономично повторять форму тела с помощью запатентованной пены Re-DenseAD + Molded Foam, которая имеет повышенную плотность и увеличенную долговечность, NAVI Edition обеспечивает надежную поддержку позвоночника во время длительных напряженных игровых сессий. Также есть 2 регулируемые подушки - для поясницы и головы, чтобы вы не сутулились.

В этой модели представлены все самые яркие результаты революции эргономики, призванной превратить вашу "сидячую усталость" в часы комфорта: пеноматериал плотностью 60 кг/м3 и отличным эффектом памяти для снятия нагрузки со спины и создания дополнительного комфорта, необходимого для долгих и напряженных игровых сессий или работы. Каркас производитель сделал из титана. Много внимания уделено спинке, которую "научили" наклоняться от 90 до 160°. Не менее интересными выглядят подушки для поясницы и шеи из пены с эффектом памяти. Наверняка понравятся игрокам 4D-подлокотники для снятия нагрузки с предплечий, локтей и рук, 5-звездочная алюминиевая основа с большими 60-миллиметровыми колесами, ну и плавная регулировка высоты сиденья, благодаря сверхмощныму газлифту.

Игровое кресло Navi Edition доступно для предзаказа на веб-сайте Anda Seat, а также Розетка.

Сроки поставок – декабрь.

Рекомендованная стоимость новинки - $ 499.

Есть вариант покупки раньше со скидкой 10%!

Основные характеристики продукта