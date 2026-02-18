Logitech G запустила у продаж ігрову гарнітуру G325 LIGHTSPEED

18 февраля 2026, 14:45

3 лютого 2026 року компанія Logitech G офіційно представила нову бездротову ігрову гарнітуру Logitech G325 LIGHTSPEED.

Модель забезпечує преміальний звук у сучасному мінімалістичному дизайні і орієнтована на геймерів, які шукають універсальну гарнітуру за доступною ціною.

"Ми хочемо, щоб усі геймери отримали преміум-досвід, — сказав Уджеш Десаї, генеральний директор Logitech G. — Ось чому ми вклали так багато в нову гарнітуру G325. Вона має надзвичайно зручний дизайн, тривалий час автономної роботи, чудовий звук і працює на ПК, консолях та мобільних пристроях. Вона створена для геймерів, які люблять грати на різних платформах".

Геймерська гарнітура підтримує фірмову бездротову технологію LIGHTSPEED, що забезпечує стабільне з’єднання з мінімальною затримкою, а також Bluetooth 5.2 для підключення до смартфонів і планшетів. Перемикання між пристроями здійснюється безпосередньо з гарнітури.

Модель оснащена 24-бітною аудіосистемою, яка передає детальний звук у різних жанрах ігор - кроки чи дощ у Fortnite, Baldur's Gate, Monster Hunter Wilds, а вбудований мікрофон із формуванням променя забезпечує чітку передачу голосу під час спілкування в іграх або дзвінків. Гарнітура підтримує програмне забезпечення Logitech G HUB та мобільний застосунок, що дозволяє налаштовувати звук, параметри мікрофона та вмикати шумозаглушення на основі ШІ.

Logitech G325 має легку конструкцію вагою 212 г, м’які амбушури та розрахована на тривале використання. Час автономної роботи становить понад 24 години. Усі основні елементи керування — живлення, гучність, вимкнення мікрофона та керування з’єднаннями — розміщені на корпусі пристрою.

Гарнітура доступна у трьох кольорах: чорному, білому та бузковому.

Ключові характеристики Logitech G325:

● Бездротова технологія LIGHTSPEED: надшвидке з’єднання з мінімальною затримкою для професійного геймінгу.

● Підтримка Bluetooth® 5.2: для зручного підключення до смартфонів та інших гаджетів.

● Глибокий 24-бітний звук: насичене та об’ємне аудіо для повного занурення в гру.

● Вбудовані спрямовані мікрофони (Beamforming): кришталево чиста передача голосу з інтелектуальним шумозаглушенням (AI).

● Мультиплатформенність: повна сумісність із ПК, консолями та мобільними пристроями.

● Ультралегка конструкція (212 г): міцний дизайн, створений для комфортного використання протягом усього дня.

● Сучасний мінімалізм: стильний зовнішній вигляд у трьох кольорах на вибір.

● Інтуїтивне керування: швидке перемикання між пристроями та зручні кнопки контролю прямо на чашах навушників.

● Потужний акумулятор: тривалий час роботи без підзарядки для гри в будь-якому місці.