Новые беспроводные наушники SVEN E-310B и E-315B

26 марта 2025, 9:15

Анонсом моделей SVEN E-310 и E-315B производитель открывает новую страницу этой истории, выпуская флагманские наушники, оснащенные всеми современными технологиями и функциями.



С первого взгляда становится ясно, что перед нами максимально «заряженное» устройство, у которого есть абсолютно все — даже собственный LED-дисплей с индикацией заряда на лицевой стороне кейса. На выбор пользователям предлагается два классических и самых востребованных варианта окраски — белый (E-310B) и черный (E-315B). Дизайн при этом выдержан в максимально строгом и лаконичном стиле, что позволит наушникам органично сочетаться с любым стилем одежды.



Один из главных признаков по-настоящему флагманских наушников – это, конечно, наличие приложения для мобильных гаджетов, которое дает доступ ко всем параметрам и настройкам. SVEN E-310B/315B поддерживают управление через ПО Smart Life, предлагаемое в версиях для устройств под управлением iOS и Android. С его помощью можно полностью управлять гарнитурой, используя удобный и понятный интерфейс – все настройки всегда под рукой в смартфоне пользователя.

В частности, с помощью Smart Life можно настроить звучание под свой вкус и настроение с помощью встроенного эквалайзера, управлять воспроизведением музыки, выбирать режимы шумоподавления, а также включать «игровой режим», помогающий снизить задержку, добиться идеальной синхронизации изображения и звука как в играх, так и при просмотре видео. Отдельного упоминания заслуживает функция поиска, которая может выручить владельцев SVEN E-310B/315B в сложной ситуации. Найти потерянные где-то в помещении наушники можно с помощью воспроизводимого ими высокочастотного сигнала, который хорошо слышен. Ну а если наушники забыты где-то вне дома, поможет возможность отображения их последнего положения на карте.Форма наушников обеспечивает максимально комфортное ношение. При этом, на удобстве сделан особый акцент — сенсорные кнопки управления поддерживают не только управление воспроизведением, но и регулирование громкости. Подумали разработчики и о тех пользователях, которые привыкли слушать музыку во время разного рода активностей — наушники защищены от водяных брызг и капель пота (IPx4), а потому могут использоваться даже на самой тяжелой тренировке или пробежке под легким дождем.Подключение гарнитуры к другим гаджетам осуществляется с помощью современного Bluetooth 5.4, а за звук в них отвечают крупные динамики диаметром 13 мм — такое редко встречается даже в самых передовых на сегодняшний день решениях. Они позволяют наушникам выдавать звук премиального уровня и обеспечивать качественное звучание в широком частотном диапазоне, в том числе — воспроизводить плотный и яркий бас.Максимальное погружение в воспроизводимый материал обеспечивает система активного шумоподавления (ANC) с несколькими режимами работы, позволяющими комфортно слушать музыку или подкасты на средней громкости как посреди большого офиса, так и в шумном общественном транспорте. Контролировать происходящее вокруг, быстро пообщаться с кем-нибудь или услышать нужную информацию поможет режим «звуковой прозрачности», в котором микрофоны гарнитуры транслируют окружающие звуки в динамики. У микрофонов есть собственная система шумоподавления (ENC), которая позволит без проблем общаться по телефону и записывать голосовые сообщения даже в шумной обстановке.Встроенные аккумуляторы внутриканальных наушников позволяют им работать до 6 часов от одного заряда — хватит и на тренировку, и на дорогу на работу. При этом периодическая подзарядка от кейса позволяет достичь общей автономности до 26 часов — часто заряжать SVEN E-310B/315B не придется. Зарядка осуществляется через современный и широко распространенный порт USB Type С, даже если пользователь забудет кабель и зарядное устройство, найти совместимые не станет проблемой.