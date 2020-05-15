Xiaomi выпустила обновлённую версию электросамоката MiJia Electric Scooter 1S

Умное управление, утончённый дизайн и доступная стоимость – такой апгрейд получил электросамокат от Xiaomi, представленный в Китае в конце апреля.
Первая версия Mi Electric Scooter была выпущена ещё 4 года назад. Пользователи очень быстро полюбили его за надёжность, компактность и выносливость. А за стильный дизайн смарт-гаджет был отмечен престижной премией Red Dot Best Design Award.
Electric Scooter 1S получил визуальное обновление: транспорт снабдили небольшим интерактивным дисплеем, где отображается скорость в реальном времени, мощность, режим и другая актуальная информация. По словам производителя, на одном заряде батареи он способен проезжать до 30 км. При этом максимальная скорость – 25 км/ч.
Electric Scooter 1S обладает 3 режимами передвижения: энергосберегающим, обычным и спортивным. К примеру, в спортивном режиме мощность двигателя доходит до 500 Вт. Также самокат имеет двойную систему торможения и функцию антиугона, которая позволяет заблокировать транспортное средство удаленно.
Понятный и простой: благодаря портативной складной конструкции для сборки необходимо всего несколько секунд. При весе 12,5 кг рассчитан на человека весом до 100 кг.
Стоимость электросамоката Xiaomi Scooter 1S составляет 282 доллара, но пока новая модель продаётся только в Китае. А чтобы не ждать старта поставок и не зависеть от графика работы общественного транспорта уже сегодня, выбирайте самокат в ассортименте по цене от 4999 грн. в Фокстрот.