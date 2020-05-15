Xiaomi выпустила обновлённую версию электросамоката MiJia Electric Scooter 1S

15 мая 2020, 9:45

Умное управление, утончённый дизайн и доступная стоимость – такой апгрейд получил электросамокат от Xiaomi, представленный в Китае в конце апреля.

Первая версия Mi Electric Scooter была выпущена ещё 4 года назад. Пользователи очень быстро полюбили его за надёжность, компактность и выносливость. А за стильный дизайн смарт-гаджет был отмечен престижной премией Red Dot Best Design Award.

Electric Scooter 1S получил визуальное обновление: транспорт снабдили небольшим интерактивным дисплеем, где отображается скорость в реальном времени, мощность, режим и другая актуальная информация. По словам производителя, на одном заряде батареи он способен проезжать до 30 км. При этом максимальная скорость – 25 км/ч.

Electric Scooter 1S обладает 3 режимами передвижения: энергосберегающим, обычным и спортивным. К примеру, в спортивном режиме мощность двигателя доходит до 500 Вт. Также самокат имеет двойную систему торможения и функцию антиугона, которая позволяет заблокировать транспортное средство удаленно.

Понятный и простой: благодаря портативной складной конструкции для сборки необходимо всего несколько секунд. При весе 12,5 кг рассчитан на человека весом до 100 кг.