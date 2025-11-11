Амфібійний ЗРК HQ-13 на шасі Type 05

11 ноября 2025, 8:15

Китайські джерела показали амфібійний варіант ЗРК HQ-13 на вдосконаленому шасі сімейства Type 05.



Ключова ідея — дати морській піхоті НВАК власне ППО, яке рухається в одному бойовому порядку з десантними БМП/танками-амфібіями та зберігає головну перевагу платформи — високошвидкісне глісирування на воді.

Технічна інтрига тут не стільки в ракеті, скільки в носії. Амфібійний Type 05 традиційно «грає» потужністю двигуна й формою корпусу: на воді він переходить у режим глісирування, що різко підвищує швидкість і знижує час перебування під вогнем у прибережній зоні.Для ЗРК це критично — з’являється можливість супроводжувати хвилю висадки без відриву від маневру, прикриваючи колону від ударних БпЛА, плануючих боєприпасів і вертольотів на малих висотах. Повідомлення про «нові двигуни» вписуються у цю логику: енергетичний запас потрібен як для ходу на воді, так і для живлення РЛС/оптоелектроніки та стабілізованих пускових.Стабілізація антенної системи та точність супроводу цілі на хвилюванні — окрема наука; бриз і сольовий аерозоль б’ють по надійності РЛС і оптики; обмеження маси корпусу стримують кількість ТПК і габарити радіолокаційного полотна. Тому найімовірніше HQ-13 у цій конфігурації працює саме як короткодистанційний «замикач» купола — швидке виявлення й перехоплення цілей у нижньому ешелоні, поки середні/довгі рубежі забезпечують корабельні ЗРК.Операційно це вписується у відпрацьовуваний Китаєм сценарій «роботизованої першої хвилі»: дистанційні катери розчищають пляж, ББМ-амфібії рвуться вперед на високій швидкості, а амфібійний ЗРК тримає низьке небо, зменшуючи вразливість колони під час розгортання плацдарму.